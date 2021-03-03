Бывший генпрокурор Украины подался в шоумены. Юрий Луценко будет вести политическое ток-шоу на телеканале своего кума - Петра Порошенко. Понижение ли это в карьере видного украинского политика, который 22 года в той или иной степени управлял страной в качестве министра внутренних дел, генпрокурора и народного депутата, пока не понятно

Возможно, для Луценко, который недавно победил тяжелое онкологическое заболевание, это такой способ взять паузу, но при этом остаться в публичном пространстве. При этом всем очевидно, что при отсутствии ораторских качеств и наличии некоторых дефектов речи решение бывшего политика стать ведущим ток-шоу можно назвать весьма смелым. Одно ясно: Луценко опытный спикер, хоть и не обладающий выразительной речью, которая так важна для телеведущего. Но ему не привыкать: быть генпрокурором без юридического образования было куда сложнее, чем диктором с дефектами речи. Юрий Луценко: кто он © пресс-служба ГП Украины | пресс-служба ГП Украины | Перейти в фотобанк

Трудовой путь Юрия Луценко так извилист, что новая ипостась телеведущего вполне в его духе. Прославился сын партийного функционера и коммуниста борьбой с «совком» и его последователями. Но настоящая известность к Луценко пришла в 2000-х, когда он стал активным участником движения «Украина без Кучмы». После Оранжевой революции (2004 год), в которой он активно участвовал в качестве одного из комендантов Майдана, Луценко возглавил МВД, что стало признанием его заслуг в борьбе за власть.

Тогда в интервью «Известия-Украина» Луценко рассказывал: «Я назначен политическим Терминатором, я не знаком с менталитетом и специфическими сторонами работы милиции. Надеюсь, моих человеческих и политических качеств будет достаточно для сближения с сотрудниками МВД».

Именно этот запал и исключительно политический опыт позволили Луценко дважды стать министром внутренних дел. Но все это происходило с ним при президенте Викторе Ющенко, в команду которого он входил на правах одного из главных сторонников.

Уже при президенте Викторе Януковиче в 2010 году против Луценко было открыто уголовное дело за коррупцию и злоупотребление служебным положением, за что он получил реальный срок, который отсидел частично и был помилован Януковичем. При этом одной из причин амнистии называлось наличие тяжелых хронических заболеваний.

Тюрьма повысила акции революционера и позволила Луценко называть свое уголовное дело политически мотивированным. Из четырех лет министр отбыл год, но вышел он на свободу уже в статусе политического заключенного с новыми силами для борьбы с режимом Януковича. В новой революции Луценко был уже в новой команде — тех, кто совершал госпереворот. Именно Луценко заявил в последние дни с трибуны Евромайдана, что в ближайшие часы к протестующим поступит огнестрельное оружие. И оно действительно поступило и превратило по сути мирную акцию протеста в кровавую бойню.

Впрочем, как известно, победителей не судят. И Луценко, став с группой революционеров-единомышленников руководителем госпереворота (а никакой не революции), смог избежать наказания за свои призывы со сцены Майдана.

В конце 2014 года депутатом и руководителем пропрезидентской фракции «Блок Петра Порошенко», а чуть позже представителем президента Порошенко в парламенте стала его жена Юлия. Янукович не смог защитить свою честь и достоинство от Луценко © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Тем временем Луценко показал себя верным порошенковцем, за что вскоре, в 2016 году, из депутатского кресла пересел в прокурорское. При этом такой кульбит прямо запрещал закон — Луценко не имел юридического образования. Но Порошенко провел через Верховную Раду изменения в Законе о генпрокуроре, и Луценко был назначен главой ведомства. По словам экс-депутата Александра Онищенко, бывшего одно время доверенным лицом президента в деликатных вопросах общения с парламентариями, назначение Луценко генпрокурором было одними из самых дорогостоящих и обошлось администрации президента более чем в 2 миллиона долларов.

Под конец президентства Порошенко Луценко опять сменил команду и подался в… проводники американского влияния. Более того, даже по некоторым вопросам, как утверждают неофициальные источники, сливал в посольство США конфиденциальную информацию. Однако это не спасло карьеру Луценко от краха. Всегда привыкший быть с победителями, Луценко на этот раз оказался на обчине политической жизни — к Зеленскому его не взяли.

И вот после очередной смены политической конъюнктуры Юрий Луценко подался в телеведущие на канале бывшего (а возможно, и будущего) своего босса.

Итак, с 11 марта на "5 канале" стартует политическое ток-шоу «Прямым текстом с Юрием Луценко». Как сообщается на официальном сайте телеканала, это будет острая дискуссия на главные политические темы недели. «Прогноз развития событий, анализ ошибок власти, представление альтернативного решения проблем Украины. Неотъемлемым элементом программы является "глас народа" — блицопрос людей на больные вопросы. Зритель обязательно услышит мысли на заявленные темы эфира не только ведущего и гостей программы, но и рядовых украинцев из разных регионов. Мнения людей мы не цензурируем, а подаем их высказывания прямым текстом», — сообщается в пресс-релизе «5 канала». Луценко раскритиковал слуг народа за дилетантство © Facebook, Юрій Луценко

В проморолике Юрий Луценко на оранжевом фоне сообщает зрителю со своим характерным произношением «р»: «Молчать не хочу и не буду. Буду говорить прямым текстом».

В медиасообществе встретили эту информацию с юмором. Елена Скидан — медиаменеджер со стажем — написала: «Ожил корейка. На старом канале у одного Петра начинается новый телевизионный сезон)))) "Появилась информация, что Юрий Луценко будет вести политическое шоу на 5 канале. Из Генпрокурора в телеведущие. Знаете что объединяет эти две профессии? Отсутствие у Луценко профильного образования».