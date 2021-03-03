В политической жизни Украины то ли затишье перед бурей, то ли оттепель после лютых морозов. На Медведчука санкции наложили, но новых репрессий не применяют, а санкции, скорее всего, снимет суд. Его окружение "попрессовали", но будет ли продолжение, не понятно. Возможно, результаты уже достигнуты - отодвинуть Медведчука от большой политики?

Между тем, в политбомонде циркулируют слухи о том, что будет и ради чего все это проводилось.

Собеседник интернет-издания Украина.ру из руководства Верховной Рады, пожелавший, чтобы его имя не называли, считает, что из-за репрессий против Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа — За жизнь" не развалится — Бойко и Левочкин никуда не уйдут. Зеленский пытается выдавить Медведчука с Украины, но тот вряд ли уедет, так как в эмиграции его ждет политическая смерть. А потому схватка Зеленского с Медведчуком, возможно, будет иметь продолжение, хотя и не столь впечатляющее. Ведь основных целей команда Зеленского, наложив на Медведчука санкции, достигла — Медведчука "уронили" в глазах избирателей. А он смолчал, выдвинув вместо себя на первые роли супругу.

Но не только Зеленский достиг своих целей, считает наш собеседник в парламенте. На улице Рината Ахметова и его партнеров по бизнесу и политике праздник — у человека, с подачи которого Россия несколько лет назад против них ввела санкции (правда, в отношении младшего партнера донецкого олигарха — Вадима Новинского — они уже сняты) и который возглавляет политсилу, из-за которой партия Ахметова «Оппозиционный блок» не прошла, как они считают, в Верховную Раду, серьезные неприятности.

Это все тот же лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Против него политический и экономический партнер Ахметова — Владимир Зеленский — с помощью СНБО ввел персональные санкции, запретил вещание трех его телеканалов, а его людей — журналиста Юрия Дудкина и политолога Михаила Погребинского — либо преследуют власти, обвиняя в госизмене, либо, по слухам, собираются в этом обвинять.

И здесь важны даже не сами обвинения, которые потом вряд ли будут прокуратурой доказаны в суде, а сама атмосфера травли, которая сложилась вокруг определенных политических фигур, неугодных Зеленскому и его окружению.

Каковы после всех этих серьезных проблем шансы у Виктора Медведчука и ОПЗЖ остаться и в политике, и на Украине?

По словам собеседника интернет-издания Украина.ру, близкого к руководству Верховной Рады, чего-то серьезного ни самому Медведчуку, ни его политсиле не угрожает.

«Все, что сейчас произошло с Медведчуком, это просто мягкое выдавливание его Зеленским из Украины. Логика тут простая: Шарий может, сидя в Европе, "развлекаться", информационно утюжа Зеленского, а Медведчук и его партнеры нет. Они сразу же, уехав за границу, уйдут в небытие. Им из Украины поэтому уезжать нельзя. Вот они и не уедут.

Зеленский взялся за Медведчука, потому что его собственный рейтинг упал в два раза, а тарифы, наоборот, вдвое поднялись. Народ недоволен. Протестные голоса, особенно на Юго-Востоке, перетекают Медведчуку, который сегодня для него серьезный политический соперник», — констатирует наш источник.

По его словам, никакого развала ОПЗЖ не будет. Мало того, в 2022 году эта политсила пойдет на парламентские выборы и займет первое место.

«Ни Левочкин, ни Бойко от Медведчука никуда не уйдут, не бросят его. ОПЗЖ не развалится и не расколется. Бойко и Левочкину это не надо. Вместе с Медведчуком они спокойно побеждают на выборах. Порознь они таких больших процентов не получат.

А если Зеленский попробует запретить ОПЗЖ, то у него не получится — нет никаких оснований. Даже если представить, что они появились бы, то есть масса зарегистрированных партий, которые можно быстро купить.

К тому же помните, следующие выборы в Раду — чистая пропорционалка. Мажоритарки не будет. А это значит, что ОПЗЖ точно займет первое место», — говорит собеседник Украина.ру.

Левочкину и Бойко в отличие от Медведчука волноваться не стоит — на них у Зеленского ничего серьезного нет.

«Вот смотрите, даже Медведчуку на самом деле ничего не будет. Да, неприятно, когда закрыли каналы, но команда Медведчука уже подала в суд на это решение СНБО. Да, его обвиняют в бизнес-связях с ЛДНР, но никаких доказательств не представлено. Против него даже не возбудили ни одного уголовного дела, а это показатель того, что ничего серьезного не будет в итоге.

И в плане бизнеса у Медведчука все в порядке. Бизнес его в России работает прекрасно — и на Дальнем Востоке, и перевозки по Волге, и девелопмент в Москве и Петербурге.

А что в таком случае говорить о Левочкине и Бойко. Против них никаких обвинений даже на словах не выдвигали. У них все хорошо», — считает наш источник.

Он полагает, что не надо ставить знак равенства между репрессиями против Медведчука и гонениями на свободу слова на Украине.

«Все в Украине либо контролируется американским посольством, либо делается с его благословения. Когда закрыли три канала Медведчука, то американское посольство в «Твиттере» одобрило это решение СНБО. Но вряд ли посольство точно так же одобрит репрессии, например, против политолога Медведчука Михаила Погребинского или против журналистов, работавших на медведчуковских телеканалах. Поэтому ничего свободе слова в Украине не угрожает.

Шария в госизмене обвинили? Это потому, что он политический соперник Зеленского и его партии. К тому же раз посадили нацика Стерненко, то для для баланса надо кого-то из противоположного лагеря репрессировать. Вот и решили обвинить Шария в госизмене, чтоб нацики не обвиняли в госизмене самого Зеленского», — не сомневается источник Украина.ру.

Из сказанного можно сделать несколько выводов.

1. Предварительно цель в преследовании Медведчука и возглавляемого им ОПЗЖ достигнута — он потерял, как показывает социология, часть электоральной поддержки, которую надеется теперь вернуть себе Зеленский.

2. Преследование Медведчука получило одобрение и поддержку у его политических и бизнес-конкурентов, которые припоминают ему недавние санкции, которые он смог провести в отношении них в России.

3. На фоне битвы с Медведчуком, укрепились отношения Зеленского и его команды с окружением самого богатого украинца Ахметова.

4. В то же время, по мнению наших источников, Медведчук, хотя и несколько потерял в политическом весе, все же сумеет на ближайших парламентских выборах добиться заметного успеха, возможно, сможет создать самую большую в будущей Раде депутатскую фракцию. Но и это вряд ли даст ему ожидаемые результаты, поскольку против него, скорее всего, сплотятся все остальные — и "Слуга народа" Зеленского и "Европейская солидарность" Порошенко и "Батькивщина" Тимошенко.

Впрочем, до парламентских выборов далеко (если не будут назначены досрочные), и все еще может измениться.