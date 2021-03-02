Украина так долго ждала вакцину от COVID-19, чтобы… выбросить

На сегодняшний день в стране доступна всего одна вакцинация от коронавируса, но врачам приходится утилизировать её

Украинские власти так долго пытались получить хоть какую-то вакцину от коронавируса (кроме российской, естественно), а теперь вынуждены личным примером агитировать сограждан ставить прививки. Подключиться к этой агитационной кампании пришлось и главе государства. Владимир Зеленский совместил сие действо с рабочей поездкой в зону вооружённого конфликта на юго-восток, в которую отправился не один, а вместе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, прибывшим с визитом на Украину. Бесплатное снадобье для бедных стран: какую вакцину Украина закупила в Индии

Взгляд президентов Украины на одну и ту же вакцину

«Привился от Covid-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Тот же Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, который был доставлен первым на Украину, получили миллионы людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», — написал Зеленский в Twitter, опубликовав фотографию, как ему ставят укол.

Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to 🇺🇦 & received by millions of people in the world. Vaccine 💉 will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2021

И тут возник вопрос: зачем президент сделал прививку, если уже переболел коронавирусом? Ответил он сам — несмотря на перенесённую болезнь, уровень антител очень низкий. И попутно не забыл в очередной раз повторить, что вакцина Covishield не просто качественная, а одна из лучших в мире.

Однако с последним утверждением согласны не все. Бывший президент Украины Пётр Порошенко 1 марта на заседании Согласительного совета в Верховной Раде раскритиковал препарат, закупленный властями.

«Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей. На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться, прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии, — потому что г@вно привезли. И привезли это из-за коррупции и профнепригодности», — заявил он.

Тем временем эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается. Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, уровень заболеваемости COVID-19 за сутки вырос на 24% — с 4285 до 5336 случаев. С чем связана вспышка эпидемии в западных регионах, объяснил Порошенко — несмотря на карантин, продолжают работать лыжные курорты, а также происходит мутация вируса.

«Большинство врачей сегодня утверждают, что мы имеем, в том числе на Прикарпатье, новый штамм вируса, который распространился из-за незакрытого Буковеля. Потому что кое-кто никак не нажрётся и никак не отдохнет. До сих пор Буковель работает, а его владельцы набивают карманы. В Прикарпатье, по крайней мере, в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом. Ситуация критическая», — добавил бывший глава государства. Хотят ли украинцы прививаться? Как Посольство США в Украине разоблачает антивакцинацию © CC0, Pixabay

К слову, сам Порошенко в Буковеле не отдыхает — предпочитает заграничные курорты, например, слетать на рождественские праздники на Галапагосские острова (входящие в состав Эквадора).

Вопросов к качеству препарата Covishield действительно более чем предостаточно. Его так же, как и вакцину AstraZeneca, разработал Оксфордский университет, однако это более дешёвый и менее эффективный (63% против 70%) вариант, международные регистрационные органы рассматривают их как разные препараты. В Европе Covishield не применяет никто, эту вакцину поставляют в рамках международного механизма Covax странам со средним и низким уровнем доходов. Украинские же власти умудрились заплатить за него, причём немало — 1,6 млрд гривен за 12 млн доз. Кроме того, Covieshield зарегистрировали по ускоренной процедуре, то есть без каких-либо испытаний, до завершения третьей стадии клинических испытаний, хотя в случае со «Спутником V» это был главный аргумент чиновников против её применения. Что немаловажно, российский препарат обладает более высокой эффективностью и защищает от всех штаммов коронавирусов.

Такая долгожданная и такая ненужная никому вакцина

Covishield — это единственная на сегодняшний день доступная на Украине вакцина. Однако люди не выстраиваются в очереди на прививку, как, например, в пункте вакцинации в ГУМе на Красной площади, куда приходит много иностранцев, включая украинцев.

Темпы вакцинации на Украине очень низкие: 27 февраля Министерство здравоохранения Украины сообщало, что за сутки по всей стране привито 1713 человек (лидером стала Днепропетровская область, где сделали 140 уколов, а аутсайдером — Киев с 30). Если ситуация будет продолжаться в том же духе, то возникает риск, что доставленная в страну партия вакцины из полумиллиона доз не будет использована до конца срока годности препарата, а он истекает в июне этого года. Впрочем, проблемы возникли уже сейчас: после вскрытия содержимое флакона нужно использовать в течение 6 часов, в нём содержится 10 доз, и если за это время на укол придут 7 человек, оставшиеся 3 дозы придётся утилизировать. Врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко предложила вариант использования невостребованных у рядовых пациентов доз — прививать ими чиновников с целью повышения доверия людей к препарату и вакцинации в целом, — однако, по её словам, чиновники Covishield прививаться не хотят.

Колоть себе индийский препарат сомнительного качества не хотят и медработники, хотя они, как никто другой, знают, насколько тяжёлыми бывают последствия коронавируса. Врачи и медперсонал просто-напросто не приходят в назначенное время на прививку. Сделать укол, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, готовы всего 38%.

Кампания по вакцинации от COVID-19, как и анонсировали власти, началась в феврале, но не теми вакцинами, которые применяют развитые страны и которые рекомендованы ВОЗ, а той, которую Степанову под угрозой увольнения удалось найти в сжатые сроки. Насколько она безопасна для собственных соотечественников, украинских чиновников, похоже, не волнует, ведь некоторые из них, по имеющейся информации, давно привились западными препаратами, клинические испытания которых завершены, а их эффективность подтверждена клинически.