Федеральное бюро расследований США с новой силой заинтересовалось российско-украинским политтехнологом Константином Килимником, который в разгар «оранжевой революции» одновременно работал с двумя будущими президентами Украины — Виктором Ющенко и Виктором Януковичем, а дело всё в бывшем американском лидере Дональде Трампе

25 февраля ФБР объявило о вознаграждении в $250 тысяч за информацию, которая поможет арестовать фигуранта расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы, имеющего российское и украинское гражданства.

Additionally, Konstantin Viktorovich Kilimnik is also wanted by the #FBI for obstruction of justice & engaging in a conspiracy to obstruct justice btwn Feb 2018 & April 2018. https://t.co/Akip5hlcjC pic.twitter.com/yBSOGa7U6E — FBI Washington Field (@FBIWFO) February 25, 2021

Who is Mr. Килимник?

Константин Килимник родился 27 апреля 1970 года в Кривом Роге Украинской ССР, хотя в некоторых источниках указан город Кировоград (современный Кропивницкий). По окончании школы он переехал в Москву — для учёбы в Военном университете Министерства обороны СССР (ранее — Военный институт иностранных языков, сейчас — Военный университет Министерства обороны РФ), который, в частности, готовил переводчиков для Главного разведывательного управления. Выучившись на переводчика с английского и шведского языков, он преподавал в том же вузе шведский язык и литературу, а также в Швеции.

В 1995 году Килимник устроился на работу в московское отделение Международного республиканского института. Эта некоммерческая организация — которую на протяжении 25 лет возглавлял сенатор Джон Маккейн, известный антироссийскими взглядами, — выступает партнёром Агентства США по международному развитию (USAID), финансируется Госдепартаментом и Конгрессом США, а также частными корпорациями и фондами. В качестве своей цели институт заявляет оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии. С середины 1990-х годов приоритетным направлением его деятельности стало постсоветское пространство, причём наибольшие грантовые отчисления поступали в Грузию и на Украину, прежде всего на проведение мероприятий для представителей НПО, СМИ, политических партий и депутатов парламента, а также на привлечение молодёжи к организации различных акций, в том числе уличных демонстраций. Отделение Международного республиканского института в России открылось в 1992 году и занялось проведением тренингов для депутатов Государственной Думы, региональных и местных органов самоуправления, членов политических партий и неправительственных организаций по широкому кругу вопросов: от способов создания политических партий до проведения конференций для недавно выбранных парламентариев по вопросам осуществления законодательной деятельности. 18 августа 2016 года Генеральная прокуратура РФ признала эту организацию нежелательной в России, поскольку её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства. На протяжении почти 30 лет Украина радуется, что США вмешиваются в её выборы © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

Как рассказали источники нескольких изданий, Килимник пошёл в Международный республиканский институт не потому, что верил в его миссию, а банально из-за денег, потому что преподавательской зарплаты не хватало, у него, по словам бывших коллег, не было чётких политических взглядов, он поддерживал демократизацию, но не настолько, чтобы пойти за неё на баррикады.

Именно в качестве сотрудника этой американской организации Килимник вернулся на родину, на Украину, в разгар «оранжевой революции». Он, в частности, принимал участие в переговорах, направленных на то, чтобы убедить Виктора Ющенко и Юлию Тимошенко объединиться. По информации источника издания «Медуза», работавшего в тот период в Международном республиканском институте, задача Килимника состояла в создании при минимальных расходах видимости активного участия Запада в процессах, происходящих на Украине, а также распространении влияния американских институтов «мягкой силы». Одновременно с этим он начинает консультировать политического соперника Ющенко — Виктора Януковича. Накануне третьего тура президентских выборов, назначенного Верховным судом Украины вопреки законодательству, к Килимнику с просьбой о привлечении американских консультантов для своего кандидата обратился богатейший человек страны Ринат Ахметов, и тот посоветовал политтехнолога Пола Манафорта, которого знал по работе в Международном республиканском институте, однако тот отказался заниматься подготовкой Януковича к этим выборам и предложил просто смириться с проигрышем. В конечном итоге так и получилось: президентом Украины стал Ющенко.

Когда в институте узнали, что Килимник работал на два фронта, его уволили. Однако он продолжил деятельность в Киеве — с Манафортом, приглашённым консультировать «Партию регионов» перед парламентскими выборами 2006 года. В итоге политсила одержала победу, обойдя занявший второе место Блок Юлии Тимошенко почти на 10%, Янукович, соответственно, стал премьер-министром Украины, а в 2010-м выиграл президентские выборы. Придя к власти, как рассказывают источники, он стал редко прислушиваться к рекомендациям Манафорта, в частности не арестовывать Тимошенко и заключить Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Делатель президентов: кто такой Пол Манафорт © REUTERS/Aaron P. Bernstein

После отъезда Януковича, сверженного в результате госпереворота, Ахметов не стал отказываться от услуг американцев и предложил Манафорту новую креатуру — «Оппозиционный блок». Как сообщали источники агентства Bloomberg, именно Манафорт в 2014 году в рамках избирательной стратегии предложил представителям партии одновременно выступить против НАТО и стать «голосом русских на Востоке». По словам депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича, вот так внезапно «Оппозиционный блок», у которого не было шансов, получил почти 10% и 29 мест в парламенте. Услуги американцев, как он рассказал, стоили $1 млн.

Издание The Hill со ссылкой на материалы о «вмешательстве РФ в выборы в США» 2016 года утверждает, что Килимник с 2013 года передавал сведения о ситуации на Украине в Госдепартамент. Алан Перселл, который в 2014-2016 годах работал главным советником по политическим вопросам в посольстве США в Киеве, заявил агентам ФБР, что Килимника считали ценным информатором, поэтому скрывали его имя в переписке, опасаясь утечек.

В 2017 году газета Politico писала, что в июле 2016-го Килимник посетил съезд Республиканской партии в США и, вернувшись в Киев, рассказывал знакомым, что приложил руку к изъятию из предвыборной программы партии призыва поставить Украине «смертоносное оборонительное оружие». Однако один из его знакомых предположил, что он мог «просто трепаться, как любят делать политические консультанты». В свою очередь, советник избирательного штаба Трампа по национальной безопасности Джей Ди Гордон рассказывал в интервью изданию The New York Times, что на отказе от пункта об оружии настоял именно он во время прений в подкомитете по нацбезопасности, в котором представлял позиции Трампа. Пол Манафорт на Украине: раскольник или профессионал-реалист? © REUTERS/Jim Bourg

Российско-украинский след в расследовании Мюллера

Обвинения Килимнику спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший дело о «вмешательстве России» в американские выборы 2016 года, предъявил 8 июня 2018 года. Речь идёт о сговоре с целью изменения позиции Республиканской партии США по отношению к конфликту на Украине, воспрепятствовании правосудию, угрозах свидетелям обвинения, отмывании денег и лоббировании интересов иностранных государств в качестве не зарегистрированного иностранного агента в США. Как утверждают следователи, Килимник пытался коррупционным путём убедить кого-то отсрочить дачу показаний в рамках судебного разбирательства или вовсе отказаться. Если верить агентству Associated Press, свидетели заявили, что Манафорт и Килимник пытались заставить их солгать о характере их совместной работы на Украине.

По версии ФБР, Килимник — посредник между украинскими и российскими политиками и бизнесменами — «оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства Украины, и при этом не предоставил требовавшихся по закону документов, раскрывающих эту информацию». Дело Манафорта. От разоренной Украины до "России-злодейки" © REUTERS, Yuri Gripas/File Photo

В докладе Комитета Сената по разведке говорится, что Манафорт пытался тайным образом поделиться с Килимником информацией о внутренней работе предвыборного штаба Трампа, когда был его сотрудником, в частности результатами внутренних опросов и информацией о политической стратегии, а также обсуждал с ним «выгодный Кремлю мирный план для востока Украины».

В отчёте Мюллера, опубликованном весной 2019 года, написано, что, будучи главой избирательного штаба Трампа, в 2016 году Манафорт дважды встречался со своим помощником в Соединённых Штатах. 28 июля Янукович вылетел из Киева в Москву, а на следующий день отправил Манафорту письмо с заголовком «Чёрная икра». По версии следствия, это должно было дать понять, что речь идёт о Януковиче, который, исходя из переписки американских кураторов, в 2010 году во время празднования своей победы на президентских выборах подарил политтехнологу банку этого деликатеса стоимостью $30-40 тысяч. Килимник сообщил, что беседовал со сверженным главой государства на протяжении 5 часов и хочет передать от него несколько посланий, касающихся Украины. 31 июля он из Москвы через Киев прилетел в Нью-Йорк и на ужине 2 августа передал Манафорту от Януковича «мирный план, который должен позволить России скрытым способом контролировать Восточную Украину».

«В соответствии с планом, поддержанным Януковичем, Россия поможет вывести войска из Донбасса, когда тот станет автономным регионом Украины с собственным премьер-министром. План подчеркивал, что Янукович — идеальный кандидат, который должен принести мир в регион как премьер-министр республики и облегчить реинтеграцию региона в Украине с помощью президентов США и России», — говорится в отчёте.

Манафорт назвал эту идею сумасшедшей. Через 2 недели после этой встречи политтехнолога попросили покинуть избирательный штаб Трампа на фоне сообщений в СМИ о его работе на «пророссийскую "Партию регионов" на Украине». Возвращение строптивого: Трамп и его соратник намерены разгромить демократов на выборах 2024 года © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Объявление о вознаграждении за информацию о Килимнике член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк связывает с продолжающейся в США «охотой на ведьм»: новые американские власти не оставляют надежду утопить бывшего президента Дональда Трампа и добыть любым способом несуществующие доказательства его связей с Россией. По его мнению, глава государства Джо Байден понимает, что после провала попытки объявить импичмент Трамп не откажется от намерений остаться в политике, и это беспокоит политические элиты, сместившие Трампа с президентского поста.

«Они явно не готовы ослабить хватку и будут искать новые способы максимально обезопасить себя от возвращения Трампа в активную политическую борьбу. Самым удобным методом противостояния внутренним оппонентам в США считают поиск внешних врагов, к которым Вашингтон относит Россию. Как и ожидалось, антироссийская риторика не только не снизилась, а наоборот, усилилась с приходом Байдена к власти. Глава Белого дома обставил себя аппаратом, в котором преобладают русофобские настроения. Очевидно, что мы столкнёмся с очередными попытками наших американских оппонентов обвинить Россию в выдуманном вмешательстве, псевдоагрессии и несуществующих проблемах, которые якобы создаёт наша страна», — заявил Железняк.