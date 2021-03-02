Во вторник, 2 марта, экс-президент СССР Михаил Горбачев отмечает 90-летие. Как стало известно, празднование пройдет онлайн – по видеоконференции в Zoom — с близкими друзьями и соратниками политика. В связи с юбилеем Горбачева издание Украина.ру вспоминает одну малоизвестную историю из его биографии

Летом 1969 года Донецк отмечал свой юбилей — столетие образования города. Праздновали пышно, с размахом.

Это заметно в том числе по составу артистов на концертах: Евгения Мирошниченко, Юрий Гуляев, Людмила Зыкина, Клавдия Шульженко, Анатолий Соловьяненко, Иосиф Кобзон, Тамара Миансарова, Валерий Ободзинский, Николай Крючков, Людмила Хитяева, Петр Глебов, Лариса Голубкина.

Вообще же делегаций в те августовские дни в горняцкую столицу нагрянуло немало. И зарубежные, и представители союзных республик и областей.

Из Ставрополя приехал, например, первый секретарь крайкома Михаил Сергеевич Горбачев с супругой.

Звонкой фразой он тогда еще не блистал, что говорил о столетнем юбилее Донецка, неизвестно. Но только в Донбассе с ним приключился памятный казус. О котором покойный ныне донецкий журналист Леонид Санин рассказывал, вкладывая историю в уста тогдашнего второго человека области, председателя облисполкома Дмитрия Гридасова.

Как Горбачев спас Украину, оставив ей Крым © РИА Новости, Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк Владимир Дегтярев отвез дорогого гостя на тройную уху с выпивкой к Азовскому морю. После обеда затеяли морскую прогулку.

Гридасов вспоминал о ней так:

«Рванул катер. Понесся в море. Как всегда, быстро, ходко. Всем весело кто на катере. Всем приятно, Михаилу Сергеевичу, нашему будущему генсеку, тоже. Правда, мы не подозревали, что катаем такую в будущем важную птицу. А моторист знай дает газ.

Отбежали на порядочное расстояние от берега. Не видно его стало, так, маячит что-то вдали. Можно и назад возвращаться. Дали мотористу команду: крути штурвал на норд. Тот мотнул головой в знак согласия. Да, видать, сам был под изрядным газом, набрался на берегу, очевидно.

Заложил такой лихой вираж, что неожиданно для всех катер перевернулся. Все оказываются выброшенными из него на волны. Тут уже надо на себя надеяться. Плавай, держись на воде, чтобы не пойти ко дну.

Вдруг мы все почувствовали что-то наподобие остолбенения. Михаил наш дорогой Сергеевич беспорядочно машет руками, барахтается в воде, и по всему заметно, пловец он неважный, если вообще когда-либо плавал. Обомлели мы и подумали, как велел Суворов своим солдатам: сам погибай, а товарища выручай. Тем более секретаря Ставропольского крайкома.

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Все предприняли, чтобы доставить нашего дорогого гостя на берег в целости и сохранности и в полном здравии. Слава Богу, благополучно добрались до берега. Мы кинулись утешать его, говорить примирительные слова. Он их не особенно и слушал, наспех попрощался, сел в машину и укатил в свой Ставрополь. Если бы знали, кто чуть-чуть у нас не утонул в Азовском море…»

Добавим, в Донецк Горбачёв вернулся через 20 лет уже генсеком КПСС. А тогда… Ну что, посмеялись и забыли — юбилей отгуляли на славу!