Хотя до президентских выборов на Украине еще три года, на самом деле на наших глазах стартовала кампания по раскрутке двух кандидатов, которые потенциально готовы наряду с действующим главой государства претендовать на борьбу за первый в стране пост. И если с Зеленским все ясно, то к двум другим кандидатам есть вопросы

Итак, почти одновременно в украинском обществе, а заитем и в социальных сетях эксперты и просто избиратели заговорили о плюсах и минусах Оксаны Марченко и Серегея Стерненко.

Телеведущая Оксана Марченко, жена главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, 20 февраля заявила о вступлении в ряды партии и выступила с «Обращением к гражданам страны» на своем канале в YouTube с 50 тыс. подписчиков, за неделю видео собрало около 312 тыс. просмотров плюс еще 46 тыс. у его англоязычной версии (казалось бы, зачем она при обращении к украинцам?).

Украинцы и Европа разочаровались в Зеленском — Süddeutsche zeitung © president.gov.ua

Как заявила 1 марта в интервью изданию «Страна» жена Медведчука, она не исключает и участия в следующих президентских выборах: «На все воля Божья».

Очевидные козыри Оксаны Марченко

Сама идея выдвижения такого кандидата выглядит красиво и явно пришла в голову достаточно креативному политтехнологу.

Во-первых, как популярная телеведущая Марченко обладает почти 100%-ной узнаваемостью, при этом благодаря развлекательно-образовательной тематике своих шоу практически не имеет антирейтинга, в отличие от ведущих политических передач и ток-шоу.

Во-вторых, бренд ОПЗЖ уже стоит немалого. В первом туре президентских выборов 31 марта 2019 года кандидат ОПЗЖ Юрий Бойко занял четвертое место с 11,67% голосов, на последовавших внеочередных парламентских выборах ОПЗЖ получила 21 июля 2019 года по партийным спискам второе место с 13,05% голосов. Предполагается, что 12—13% — это устойчивая электоральная «база» партии.

В-третьих, поддержка со стороны священноначалия УПЦ тоже электорально очень ценна. 6 февраля, презентуя тизер своего проекта «Паломница», Марченко написала: «На это паломничество меня благословил Блаженнейший (митрополит Киевский и всея Украины. — Авт.) Онуфрий». Намек более чем прозрачный. При этом в тех же числах Украинская православная церковь обвинила власть в подготовке новых гонений. Об этом, например, в интервью «Стране» 8 февраля заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря). Гонения властей могут мобилизовать электорат.

По данным ежегодного опроса Центра Разумкова «Особенности религиозной и церковно-религиозной самоидентификации граждан Украины», к приверженцам Московского патриархата отнесли себя 13,6% опрошенных. Это даже больше, чем в 2019-м (10,6%) и 2018-м (12,0%), но в целом электоральный уровень понятен, те же 12—13%.

Итак, если просуммировать две перечисленные электоральные группы, вот уже минимум 25% голосов, то есть практически гарантированный выход во второй тур.

При этом за ОПЗЖ на фоне разочарования в Зеленском сейчас могли бы проголосовать гораздо больше избирателей (до 20—22%), а среди верующих можно было бы побороться и за симпатии части «просто православных», то есть верующих, не отождествляющих себя с определенной Церковью, которых в 2020-м было 27,0% (в 2019-м — 30,3%, в 2018-м — 23,4%, то есть «переток» людей туда-сюда происходит).

В-четвертых, если выдвинуть кандидатом уверенную в себе женщину средних лет с приятной украинской внешностью и умеющую придавать лицу отзывчиво-страдающее выражение, то можно покуситься и на электорат стареющей Юлии Тимошенко. 31 марта 2019 года «женщина с косой» заняла третье место с 13,40% голосов (и уже тогда в ее адрес издевательски писали на билбордах: «Последний шанс для бабули»), а на выборах в Верховную Раду ее «Батькивщина» взяла то же третье место, но уже с 8,18%.

В теории, если все удачно сложится, то сведение вместе этих трех электоральных групп могло бы обеспечить кандидату победу даже в первом туре.

Но это в теории. На практике у такого кандидата сразу видно много слабых мест.

Очевидные слабости Оксаны Марченко

Во-первых, бэкграунд популярной ведущей сейчас играет при участии в политике скорее в минус. Избиратель, отдавший в 2019-м голоса политическим проектам Зеленского и Вакарчука, ныне негативно настроен к идущим во власть шоуменам. Как участница «Танцев со звездами» решит, например, проблему с ценами на газ? Знает ли она вообще эти цены и прочие вопросы экономики, на которых когда-то «сгорел» тот же Вакарчук?

Видимо, это политтехнологи понимают, и поэтому ставка сделана на бренд ОПЗЖ и подчеркнутую ревность к православию, которая внезапно пробудилась у Марченко (то есть в храм она ходила и Хэллоуин критиковала, но в паломничестве и участии в крестных ходах замечена не была). Однако и тут много но.

Во-вторых, вышеупомянутые две электоральные группы в значительной степени «пересекаются», верующие УПЦ в основном голосовали в 2019-м за ОПЗЖ, выступавшую против томоса и прочей религиозной политики Петра Порошенко и Андрея Парубия. То есть сложение электората ОПЗЖ и верующих УПЦ не дает 25%, скорее это будет 15—18%.

В-третьих, ОПЗЖ — это не личная партия Медведчука. В партии «За жизнь» у него был контрольный пакет, но вот «Оппозиционная платформа» — это вотчина групп влияния Юрия Бойко и Сергея Левочкина, на которых ориентируются многие нардепы, лидеры и активисты региональных отделений и т.д. Крайне сомнительно, что они с восторгом отдадут партию Оксане Марченко, а не устроят раскол или как минимум тихий саботаж.

Кроме того, электорат Юго-Востока годами приучали к образу лидеров с имиджем директоров заводов, которые, мол, умеют управлять, придут к власти и наведут порядок, жизнь сразу наладится. Многим людям советской закалки в промышленных центрах это импонирует. Что Юрий Бойко, что старший и младший Вилкулы (в итоге оставшиеся в 2019-м с «Оппозиционным блоком») такому образу соответствовали. Но совсем не факт, что избиратель ОПЗЖ радостно примет гламурную «паломницу», только раз сменившую одежду от Chanel на рабочий комбинезон и каску в 2017 году во время съемок реалити-шоу «Время строить». Опять же, как раз в этой части общества очень сильны традиционные гендерные предрассудки, среди которых и неприятие женщин во власти.

Женский фронт. Порошенко поменял тактику © eurosolidarity.org

В-четвертых, электорат той же Тимошенко в основном проукраинский, то есть умеренно-националистический в базовых понятиях, касающихся политики, церковного выбора и т.д. К жене Медведчука, благословленной УПЦ, он вряд ли уйдет, скорее отдрейфует к Марине Порошенко, образ которой с тем же «страдальчески-защищающим» имиджем с 2020 года эксплуатирует «Европейская солидарность».

Опять же, чтобы выглядеть «своей» для провинциальных учительниц или продавщиц, надо вести себя как-то поскромнее, нежели холеная телеведущая, которая даже в тизере своего нового проекта первым делом крупно показала дорогой джип BMW с номерами «Паломница», на котором она подъезжает к Киево-Печерской лавре.

В-пятых, самый важный момент: имея на старте хорошие позиции в первом туре, во втором туре Марченко оказывается в ловушке, потому что и электорат ОПЗЖ, и верующие Московского патриархата уже представляют в современной Украине такой «внутренний Донбасс» (как последних открыто называют в прессе), то есть за них голосует та часть избирателей, которая уже ментально не ощущает себя вместе с прочей страной.

31 марта 2019 года было хорошо заметно, что Бойко занял первое место в русскоязычных Донецкой и Луганской областях и в приграничье с Россией в Харьковской и Сумской областях, а также в местах компактного проживания национальных меньшинств (в местах компактного проживания греков в Запорожской, румын — в Черновицкой, болгар — в Одесской области). Схожая картина была и на парламентских выборах, только кое-где в тех же округах Луганской и Харьковской областях ОПЗЖ потеснил «Оппоблок».

Даже изрядно растерявшему популярность Зеленскому достаточно просто не совершать резких шагов и выйти с Марченко во второй тур, где он сможет уверенно победить со счетом 60% против 40% голосов только за счет мобилизации прозападной части украинского общества против «реванша пророссийских сил» и «угрозы сепаратизма».

И вот тут Марченко очень нужно участие Стерненко в президентских выборах. Почему?

Незаметные козыри Стерненко

Узнаваемость 25-летнего бывшего главы одесского «Правого сектора»*, конечно, не порядок меньше, чем у Марченко. Но есть важный момент: он хорошо известен своей целевой аудитории, которой являются молодые (до 35 лет) образованные украинцы либеральных взглядов, живущие в крупных городах и интересующиеся общественно-политической жизнью. До них благодаря своему каналу на YouTube, набравшему за пару лет 242 тысячи подписчиков и в среднем от 70 до 150 тысяч просмотров на одно видео (это немало, у многих «зубров» вроде Александра Дубинского просмотров в разы меньше), Стерненко смог достучаться.

Правда, доля такой молодежи в общем населении страны не так уж велика. Учитывая также специфический идеологический контент, который предлагает Стерненко, — сочетание жесткой «антиватнической» риторики с пропагандой либеральных ценностей, ближайшую аналогию представляет партия «Голос». Кстати говоря, один из нардепов от последней, бывший глава львовского отделения Молодежного националистического конгресса (МНК) и бывший же исполнительный директор Transparensy International Украина Ярослав Юрчишин, активнейшим образом участвует в кампании в поддержку Стерненко.

Даже в самые благоприятные моменты накануне выборов 2019 года, когда Вакарчук еще публично не опозорился как политик, что обрушило популярность его партии практически до проходного 5%-ного барьера, «Голос» имел по соцопросам максимум 8% голосов. Похожий проект, «Самопомощь» Андрея Садового, собрал на выборах 26 октября 2014 года в Верховную Раду 10,97% голосов. И это гораздо более серьезные политические проекты с куда более известными и авторитетными фронтменами.

Так что «потолок» Стерненко — это те же 5—8%, да и для этого результата придется еще много работать. Сейчас в ходе акций в его поддержку по регионам формируется коалиция умеренно националистических (тот же МНК и отпочковавшийся от него в 2005 году «Национальный альянс»), антикоррупционных и просто активистских организаций, которая может стать основой будущей либеральной партии с правым уклоном, чем-то похожей на уже существующую «Демократическую секиру», только более серьезную.

Миллионы за спиной. Пастор Турчинов создает партию баптистов-консерваторов © Facebook, РНБО України. Оперативний штаб.

«Европейская солидарность» пытается работать со всеми тремя группами прозападного электората, но в целом лучше всего у нее (в огромной степени благодаря поддержке Александра Турчинова, заморозившего ради этого созданный два года назад собственный ультраконсервативный проект) получается найти общий язык с консерваторами Западной Украины. В итоге образованная городская молодежь либо голосует за Порошенко или Зеленского как «меньшее из зол», либо просто не ходит на выборы. Если перетащить либеральную молодежь от «ЕС» в новый крупный политический проект, Порошенко сильно недоберет голосов на выборах и будет уже не конкурентом Марченко.

При этом Стерненко и его проект могут стать идеальным раздражителем и стимулом для мобилизации консервативного электората — он в недавнем прошлом и националист с ножом в руках, и в детстве телефоны воровал в школе, и за секс-меньшинства и Сороса. Представляете, что будет, если он вдруг дорвется до власти?! Под борьбу с этим Марченко смогла бы собрать даже больше голосов консервативной публики, нежели только под знаменами ОПЗЖ и Московского патриархата.

*Организация запрещена Верховным судом РФ.