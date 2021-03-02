Пока политики воюют, простые граждане хотят жить долго и счастливо. Сегодня одним из условий этого является прививка от коронавируса, и получить ее люди хотят как можно быстрее. На Украине прививочная компания стартовала только 24 февраля. Тогда как в российском Крыму получить заветный укол можно уже несколько месяцев

Неудивительно, что многие жители Украины едут на полуостров за прививкой. Причем не только те, у кого есть российский паспорт.

Договорюсь и точка

Хотят ли украинцы прививаться? Как Посольство США в Украине разоблачает антивакцинацию © CC0, Pixabay София Столярик живет в Харькове, работает менеджером одного из популярных ресторанов. Мимо нее каждый день проходят десятки людей, конечно, маски есть далеко не у всех. Она не столько боится заболеть сама, как переживает за своего брата — он с детства очень страдает от ряда хронических заболеваний. София часто навещает его — помогает по дому, готовит еду, отвлекает рассказами о работе.

— Мне болеть нельзя ни в коем случае, — говорит девушка. — К счастью, пока не заразилась, но проверять свою везучесть больше нет желания. В Харькове пока вакцины нет, ее отвезли только в Киев и несколько областей. Да и доверия к индийской «Ковишилд» нет совсем. Я лучше российским «Спутником» уколюсь.

У Софии есть два паспорта: российский и украинский. Девушка приезжает в родное село Оленевка только на лето — отдохнуть. В остальное время работает в Харькове. Однако в этом году планирует поехать на родину раньше — в марте.

— Возьму отпуск, договорилась уже, — объясняет София. — Родители узнавали, сказали, что проблем не будет. Пересеку границу и к врачам сразу. Поживу у своих полтора месяца, а потом домой в Харьков. Я много читаю, изучаю эту тему. Российская вакцина мне кажется намного надежнее.

Загран не нужен, дайте укол

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— Могу сказать точно — прививочный туризм уже есть, — объясняет Вячеслав. — Мои друзья из Украины спрашивают, как к нам добраться, пустят ли без прививки и так далее. Многие хотят сделать прививку «Спутником», так как на Украине и вакцин не хватает, и индийской продукции не верят.

К слову, на границе Украины и Крыма люди просят открыть пункты для вакцинации от ковида. Такую идею озвучили в Украинской национально-культурной автономии «Единство».

— Мы уверены, что только Россия способна проявить милосердие и предложить руку помощи братскому народу, оказав гуманитарную поддержку Украине в борьбе с пандемией коронавируса, — такую просьбу Роман Билык, глава организации, направил президенту РФ Владимиру Путину.

Поступают просьбы получить прививку российским «Спутником» и со стороны Евросоюза. Более того, уже известны случаи, когда иностранцы делали прививки именно в России. Так, бразилец Луиджи Минари, который работает в Италии, рассказал радио «Коммерсантъ», что прилетел на днях в Москву к своей жене и дочери, живущим здесь. Прописки у него нет, как и российского паспорта. Но он спокойно сделал прививку, а после еще и получил мороженое: «Когда я пришел в ГУМ, у меня даже не поинтересовались, русский я или нет. Они просто спросили, есть ли у меня паспорт. Я сказал, что у меня есть только итальянский и виза. Они ответили, что все окей, посмотрели мои документы. Я заполнил анкету и после этого вакцинировался».

От продавщиц до богачей

Однако случай бразильца скорее исключение. По словам нашего собеседника Вячеслава, прививки делают тем, у кого есть российский паспорт и полис ОМС. В противном случае вакцину могут не дать. Но даже при этом желающих хватает.

— На днях мне звонила по вайберу подруга из Украины, она работает в крупном магазине, старается раз в год навещать в Крыму родителей, — продолжает доктор. — Так узнавала, сколько тут надо быть, чтобы сделать прививку. Российский паспорт у нее есть.

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Киевский бизнесмен Александр Меламуд якобы провакцинировался «по блату», ведь его дочь — известный московский врач. Однако сам предприниматель эту информацию не комментирует. Хотел бы привиться российской вакциной и украинский журналист, лидер Партии Шария Анатолий Шарий. Сейчас он в Испании, и добраться оттуда до России гораздо сложнее, чем из Украины. Но он настойчиво хочет сделать укол только «Спутником».

Кроме того, несколько стран предложили организовать «вакцинные туры» — чартерные рейсы для групп от 100 человек. Так предлагают объединять всех, кто хочет привиться в России. Однако власти до сих пор не разрешили прививать иностранцев, по крайней мере, официально. И такая возможность есть только у «крымских» украинцев.