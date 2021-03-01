Бывший президент США Дональд Трамп остаётся влиятельной фигурой в американской политике, и Республиканская партия поддержала бы его намерение баллотироваться на второй срок. Но если Трамп не будет участвовать в следующих выборах, кандидатом может стать губернатор Флориды Рон Десантис - известный трампист

В последние два дня февраля в Орландо (штат Флорида) прошла Конференция консервативных кругов США — одно из главных мероприятий сторонников Республиканской партии, на котором часто определяется её будущий курс. Центральным событием стало выступление бывшего американского лидера — первое после ухода с высшего государственного поста. Зеленский признался, что злится на Трампа © пресс-служба президента Украины

Трамп придёт — порядок наведёт

В преддверии мероприятия СМИ гадали, о чём же скажет бывший президент США Дональд Трамп в своей речи. Прежде всего общественность интересовали его политические планы. Несколько американских газет и телеканалов сообщали со ссылкой на источники, что перед уходом из Белого дома он объявил соратникам о намерении создать собственную партию и назовёт ей «Патриотическая партия». И как показывали соцопросы, многие американцы-республиканцы готовы были бы вступить в её ряды.

Однако Трамп опроверг эти слухи: «Мы не основываем новых партий. У нас есть Республиканская партия, и она будет единой и сильной, как никогда раньше».

Он пообещал приложить все усилия для победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс 2022 года. По итогам голосования 2020 года демократы не только сохранили контроль над Палатой представителей, но и отобрали у республиканцев несколько мест в Сенате, в результате чего в верхней палате Конгресса у обеих партий по 50 мест, но решающий голос имеет вице-президент США демократ Камала Харрис.

Таким образом, сейчас однопартийцы Трампа не могут, опираясь исключительно на собственные силы, заблокировать инициативы президента США Джо Байдена. Бывший глава государства предупредил, что сложившееся положение в Республиканской партии угрожает её существованию — её члены не держатся вместе в отличие от демократов. «Трампа не остановить»: вторая попытка импичмента провалилась © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

После поражения на ноябрьских выборах Трамп был полон решимости взять реванш через четыре года. Демократы незамедлительно придумали, как исключить такой вариант уже сейчас — запустили в отношении него процедуру импичмента, причём уже после ухода с президентского поста. План был таков: признать Трампа виновным по единственной статье обвинения — подстрекательстве к мятежу, после чего провести голосование о пожизненном лишении его права занимать государственные посты.

Однако попытка импичмента вновь провалилась, и ничего не мешает ему баллотироваться на второй срок в 2024 году.

«Демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года. Они уже потеряли Белый дом. Кто знает, может, я решу победить их в третий раз, ок?» — заявил Трамп.

Под двумя победами он имел в виду выборы 2016 года, когда он обошёл по голосам выборщиков бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, а также уверен, что и выборы-2020 у Байдена выиграл, но прийти в Белый дом его оппонент смог только благодаря фальсификации результатов голосования по почте, к которому сторонники демократов массово прибегали, ссылаясь на невозможность личного голосования из-за эпидемии коронавируса, хотя электорат республиканцев пришёл на избирательные участки.

В связи с этим Трамп в своей речи призвал к реформированию избирательной системы, в частности, усилению проверки документов избирателей и недопущению, чтобы граждане голосовали на протяжении нескольких дней, — достаточно одного, а почтовое голосование разрешить только тяжело больным, военнослужащим и находящимся за границей.

Намерение Трампа участвовать в следующих выборах — это вовсе не его эго, требующее расправы. За выдвижение кандидатуры бывшего хозяина Белого дома в 2024 году высказались 68% участников конференции, против — 15%. В опросе, кому присутствующие республиканцы отдали бы предпочтение на праймериз, победу тоже одержал 45-й президент (с результатом 55%), второе место занял губернатор Флориды Рон Десантис (21%), третье — губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм (4%). Эксперт объяснил, чем Трамп был уникален как политик © REUTERS, Carlos Barria

В отсутствие Трампа кандидатом в президенты выдвинули бы Десантиса. Нынешний губернатор, до этого в течение пяти лет представлявший штат в Палате представителей, получил популярность из-за того, что критиковал теории о «вмешательстве России в американские выборы» и расследование о якобы имевшем место сговоре Трампа с Москвой.

Десантис во многом напоминает Трампа — в частности, во время пандемии COVID-19 не стал вводить во Флориде ограничения на работу школ и предприятий, в отличие от других штатов, где люди не могли выйти на улицу.

«Десантис находится в очень хороших отношениях с Трампом и при этом противопоставляет себя всему, что олицетворяет Джо Байден. В своей речи он назвал Флориду «оазисом свободы» в Америке. Там недавно был принят закон о праве любого жителя штата судиться с крупными IT-корпорациями в случае незаконной блокировки аккаунта. Там не было жёсткого карантина, штат уже полностью открыт, наблюдается низкий уровень госпитализации и восстановление экономики. У Десантиса хорошие показатели общественной поддержки», — заявил в интервью газете «Взгляд» американист Малек Дудаков.

Байдену досталось по первое число

Не воспользоваться публичным выступлением для критики своего преемника Трамп, лишённый доступа к аккаунтам в соцсетях, где он всегда делился своим мнением по всем вопросам, прежде всего политических, не мог.

«Мы все знали, что всё будет плохо, но даже не представляли себе насколько. Первый месяц Байдена — это худший первый месяц работы президента за новейшую историю США», — сказал он.

Трамп обвинил новую администрацию в принятии решений, о которых Байден не говорил в ходе предвыборной кампании, в частности, заморозить строительство нефтепровода Keysone XL на границе с Канадой, а это, по его словам, приведёт к уничтожению 42 тысяч «отлично оплачиваемых рабочих мест». Бывший президент рассказал, к чему приведёт стратегия демократов в энергетической сфере. Кимберли рассказала, что из политики Трампа сохранится при Байдене © AP, Matt Slocum

«Мы теперь будем зависеть от России и Ближнего Востока в поставках нефти. Они говорят: «Россия, Россия, Россия». Что может быть лучше, чем то, что эти ребята сделали для России? Политика Байдена — это огромный выигрыш для других стран, производящих нефть, и огромная потеря для США и наших прекрасных граждан», — спрогнозировал Трамп.

Он раскритиковал возвращение США в Парижское соглашение по климату, от которого сам, будучи президентом, отказался. Как утверждает республиканец, эта сделка очень несправедливая и дорогостоящая, поскольку затрудняет для Штатов выбросы парниковых газов, а России, Китаю и Индии — нет. По словам Трампа, после выборов цена на бензин уже подскочила на 30%, а подорожание энергоресурсов влечёт за собой увеличению счетов на электричество.

«Администрация Байдена уже доказала, что они против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин, против науки. Всего за один короткий месяц мы ушли от (принципа. — Ред.) «Америка на первом месте» к «Америка на последнем месте», — заявил бывший глава государства.

На церемонии инаугурации 20 января 2017 года Трамп объявил, что «с этого дня будет Америка прежде всего. Америка прежде всего!», пояснив, что его администрация будет придерживаться двух правил: покупай американское и нанимай на работу американцев. За период правления он сделал внутриполитическое направление приоритетным, сократив помощь Вашингтона другим странам и деятельность в международных организациях. Демократы же, наоборот, традиционно уделяют много внимания внешней политике. Дробницкий рассказал, какую роль в Майдане сыграли американцы © РИА Новости, Петр Задорожный | Перейти в фотобанк

«Когда я уходил со своего поста, мы по сути прекратили бесконечные войны. 19 лет в Афганистане, и мы сократили военное присутствие почти до нулевого, и теперь я слышу, что они хотят вернуться в Афганистан», — упрекнул своих преемников Трамп.

Год назад, 29 февраля 2020-го, американское руководство заключило мирное соглашение с представителями запрещённой в РФ террористической группировкой, согласно которому талибы берут на себя обязательство не совершать в Афганистане действия, представляющие угрозу безопасности США и их союзников, а те должны в течение 14 месяцев вывести с территории страны все войска. Однако демократы, пришедшие к власти в январе 2021 года, объявили, что примут решение об участии в сделке после того, как оценят, выполняют ли талибы свои обязательства.

Кроме того, претензии Трампа касались Ирана — готовность вернуть США в ядерную сделку Исламской республики он расценивает как излишнюю мягкость Байдена по отношению к Тегерану.

Комментируя первую публичную речь Трампа и его политические перспективы, политолог Леонид Крутаков заявил в эфире радио Sputnik: «В том, что Трамп не уйдёт и что будет реванш, я не сомневаюсь. Люди, которые его поддерживали, остались. Кроме того, проект, реализуемый Байденом — Америка как главный регулятор всего мира, — это, по-моему, несопоставление своих возможностей со своими амбициями. Трамп был проектом «Америка — крепость», была попытка провести внутренний аудит. Такое впечатление, что этот проект не умер. Очевидно, что Америке это нужно сделать». Александр Искандарян: Убрать Трампа из американской политики невозможно © Sputnik /Asatur Yesayants

Несмотря на свою эксцентричность и решения, разрушившие устоявшиеся за долгие годы американские нормы, Трамп, которому дважды пытались объявить импичмент, чего никогда не бывало в американской истории, даже после ухода из власти остаётся самым популярным республиканцем и очень влиятельным политиком США.

В 2016 году миллионы граждан проголосовали за Трампа, потому что он не делал высокопарных заявлений, а говорил простым человеческим языком, да ещё и о тех вещах, о которых остальные партийные деятели вслух вообще не стали бы упоминать. Главный принцип, которым миллиардер, не имевший политического опыта, руководствовался на президентском посту, — выгодно для страны или нет.

Американцы, чьими налоговыми отчислениями администрация Барака Обамы 8 лет оплачивала «цветные революции» на Украине и Ближнем Востоке, были рады, когда к власти пришёл человек, который решил вкладывать средства на развитие собственной страны, о чём свидетельствуют симпатии общественности не только Трампу, но и Десантису. И не факт, что возвращение при Байдене к стратегии «насаждения демократии по всему миру» придётся им по душе. В таком случае шансы республиканцев вернуться в Белый дом в 2024 году будут высокими.