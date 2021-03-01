Украинская власть с подачи президента Зеленского вновь собирается перекроить судебную систему страны во имя исполнения настойчивых «пожеланий» западных партнеров. На текущей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект номер 3711-д о внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей»

Реформа по требованию МВФ

25 февраля в ходе совещания с премьер-министром, спикером и главами парламентских комитетов глава государства заявил, что украинцы не слишком доверяют судам из-за их коррумпированности.

«Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта институция является слишком коррумпированной и слишком шаткой. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе являются залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина. Это также является шагом на пути евроинтеграции Украины», — сказал Зеленский.

Следует отметить, что проведение судебной реформы являлось одним из ключевых требований МВФ, прописанных в меморандуме прошлого года. Украинский суд отказался восстановить дело против Байдена © AP, Patrick Semansky

«Мы обеспечим, чтобы процессы отбора судей и дисциплинарные механизмы (в том числе для Верховного суда) контролировались лицами с высокой компетентностью, надежностью и порядочностью. Мы планируем внесение поправок в Закон о Высшем совете юстиции) для усиления процесса отбора, обеспечивающего безупречную репутацию и честность его членов», — говорилось в документе.

Позже это обязательство повторено и в документах, подписанных Украиной с Европейским Союзом и ратифицированных Верховной Радой.

Суть «реформы» — усиление контроля над судебной системой со стороны «западных партнеров» Украины. Так, перед назначением членов Высшего совета правосудия (ВСП), ответственного за назначение судей, их должна была проверять комиссия по добропорядочности, в которую должны были войти международные эксперты.

Соответствующие нормы содержались в предыдущем документе, внесенным президентом Зеленским, но отклоненным Верховной Радой в ноябре прошлого года. По нему отбор кандидатов в ВСП предлагалось предать комиссии, состоящей из шести человек: троих из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и троих из числа международных экспертов. Такая формулировка не устраивала судей и представителей украинской элиты, привыкших самим влиять на судебную ветвь власти.

Проблемы судебной системы при Порошенко

Вообще «насиловать» судебную систему любили так или иначе все, кто находился у власти. Но особенно этот процесс набрал обороты после государственного переворота 2014 г. Тогда представители «патриотической» общественности требовали чуть ли не линчевать всех судей, которые выносили решения против активистов или составляли админпрокотолы в отношении участников «Автомайдана». Национал-радикалы неоднократно угрожали судьям, врываясь в суды и блокировали их работу. В 2014 году начались первые увольнения судей из-за страха за свою жизнь и здоровье, а в 2015-16 гг. произошел их массовый исход. Украина потеряла более 3 тысяч высококвалифицированных судей, которых оказалось просто некем заменить, поскольку подготовка работника Фемиды занимает достаточно много времени.

Ситуация усугубилась вследствие судебной реформы, которая была проведена по инициативе Порошенко в октябре 2017 года. Тогда Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты». Львовские суды остались без денег на почтовые марки © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В рамках реформы главенствующее положение в стране должен был занять Верховный суд, являющийся в судебной системе последней инстанцией. Также она предполагала значительное сокращение количества судов, и в свою очередь, увольнение судей: из свыше 240 районных судов было создано вполовину меньше окружных. Серьезно были урезаны штатные расписания в апелляционных судах: например, в Ровенском апелляционном суде прежние нормативы предполагали 30 служителей Фемиды, а после реформы уже 23.

Но самое главное состояло в том, что президент получал монопольный контроль над назначением судей. Их назначал Высший совет правосудия (ВСП), но президент должен был поставить свою подпись. Казалось бы, формальность, но без нее ни один судья не смог бы приступить к исполнению своих обязанностей, что было использовано как инструмент давления на служителей Фемиды, склоняя их к принятию нужных Администрации президента решений. Порошенко просто затягивал подписание указов о пожизненном назначении судей, у которых заканчивался 5-летний срок полномочий. Кроме этого, в случае сильного сопротивления судьи могли использоваться такие способы как ликвидация суда без последующего перевода судей, организация митингов, блокирование суда подконтрольными власти радикалами.

В результате под видом реформы была сформирована ручная судейская вертикаль от Порошенко, а ряд судей были уволены за якобы профнепригодность, еще часть ушли в отставку под давлением «смотрящего» за судебной системой экс-заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова либо из-за угроз расправы со стороны радикалов. Высший совет правосудия (ВСП) и Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) были сформированы из протеже судей, опасавшихся с позором потерять должность, а также ставленников политических элит.

Зе-команда не восстановила доверие к судам

Владимир Зеленский, и партия «Слуга народа» шли с лозунгами перезагрузки этих органов и восстановления доверия к судебной вертикали. Победив, осенью 2019 года президент Зеленский и новый парламент законом распустили предыдущий состав ВККС. Но дальше дело не пошло, поскольку в начале прошлого года Конституционный суд признал неконституционными ряд положений «порошенковской» реформы.

Кроме того, слишком сильное давление стран «Большой семерки», настаивавшей на обновлении ВСП с учетом их пожеланий наткнулось на саботаж групп влияния в Раде. Также немаловажным фактором, не способствующим продолжению судебной реформы, являлась война с Конституционным судом, затеянная гарантом Конституции.

Сейчас к вопросу вернулись, поскольку миссия МВФ не приняла решение о предоставлении кредита, а он — один из основных источников наполнения бюджета. Кроме того, своеобразным триггером стала ситуация с посадкой одиозного националиста-убийцы Стерненко — протестующие в центре столицы его сторонники как требовали «провести судебную реформу, набрав новых членов Высшего совета правосудия». Более того, группа из около 20 народных депутатов от «Слуг» выпустили заявление в поддержку осужденного, где значилось следующее:

«Судебная реформа образца 2015-2019 не выполнила своих ключевых задач — в Украине так и не восстановлена общественное доверие к судам и их решений. Поэтому закаленное войной и революциями гражданское общество нашего государства не может стоять в стороне и требует справедливости».

Опуская лирику про общество, отметим, что тут мы имеем типичный образец лицемерия, поскольку монобольшинство существует более полутора лет, что достаточно для наведения порядка с судами. Но этого не предвидится. Суд приговорил радикала Стерненко к 7 годам лишения свободы

Что предусматривает законопроект Зеленского?

Новый законопроект, поданный Зеленским, содержит следующие нормы:

— количество судей в суде (кроме Верховного Суда) определяет Высший совет правосудия с учетом консультативного заключения, судебной нагрузки и в пределах расходов на судей;

— максимальное количество судей Верховного Суда не должно превышать двухсот судей.

Определяется порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей:

— в состав Конкурсной комиссии по вопросам добропорядочности будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и три человека, предложенных соответственно Советом прокуроров Украины, Советом адвокатов Украины, Национальной академией правовых наук Украина в лице президиума;

— первый состав Конкурсной комиссии будет работать в течение года. Его сформируют из трех человек из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и трех человек из числа международных экспертов, предложенных международными организациями;

— Комиссия будет проверять документы, поданные кандидатами на должность члена ВККС, и проводить отбор кандидатов, которые наиболее соответствуют критерию добропорядочности, далее проверку осуществит ВСП на соответствие критерию профессиональной компетентности;

— ВККС будет состоять из 16 человек, назначаемых Высшим советом правосудия по результатам конкурса сроком на четыре года.

Здесь интересно, что в вопросе представительства международных партнеров вновь схитрили. Выходит, сам отбор будет проводиться в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия (судьи от Совета судей и в течение одного года и международные эксперты) проведет предварительный отбор кандидатов по критерию добропорядочности. На втором этапе ВСП будет оценивать компетентность кандидатов и определять победителей конкурса. Соответственно, определение ВСП процедуры и результатов конкурса позволит отобрать более лояльных власти членов ВККС. Исходя из этого, зарубежные «партнеры» не будут иметь права решающего голоса, что их категорически не устраивает.

Зарубежные «партнеры» требуют учесть их интересы

На данное обстоятельство указал в своем письме главы Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. руководителю комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрею Костину.

«Последняя версия законопроекта содержит несколько новых положений, которые вызывают серьезное беспокойство. Так, в отличие от рекомендаций Венецианской комиссии от октября 2020 года, нереформированный Высший совет правосудия наделяется дополнительными полномочиями, а также ослабляется роль международных экспертов в отборе членов ВККС. Из-за этого нам будет сложно поддержать внедрение закона в его нынешней редакции», — сообщил Маасикас.

В ЕС подчеркивают, что роль международных экспертов в процессе отбора ВККС должна быть значимой, а не просто ограничиваться предоставлением выбора для ВСП. Более того, украинским властям рекомендуют (фактически требуют) «наделить международных экспертов решающим голосом во избежание тупиковых ситуаций в процессе принятии решений ее членами». Еще важными аспектами является необходимость обеспечить «независимость» ВККС от влияния ВСП, а последнюю инстанцию реформировать. Сама реформа имеет в виду прохождение потенциальными кандидатами в члены ВСП единой проверки на добропорядочность, которая будет проводиться этической комиссией. А судьи кто? Послы G7 сообщили Зеленскому, что делать, чтобы получить деньги МВФ © goodfon.ru

Фактически речь идет о тотальном внешнем контроле над судебной системой, которая агрессивно продавливается дипломатами стран «Большой семерки» и международными кредиторами, пользуясь финансовой зависимостью Украины. Поэтому в процессе «доработки» закона, так или иначе, придется его переписать, чтобы

учесть «пожелания» авторитетных иностранных граждан.

Таким образом, реформа, затеянная властью, имеет целью не достижение правосудия и законности в стране, а превращение судов в инструмент обеспечения иностранных интересов в Украине. Замена «смотрящих» от власти и олигархии на «смотрящих» из-за рубежа вовсе не принесет ничего хорошего большинству граждан Украины. Все эти игры с «реформами» — не про них.