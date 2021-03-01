Александр Лукашенко в пятницу, 26 февраля, на заседании собрания Национального олимпийского комитета высказался по поводу транзита власти. Президент заверил, что не собирается передавать власть в стране сыновьям. Это заявление стало одним из важных, знаковых событий в РБ на минувшей неделе

Риск разжигания протестов с наступлением весенне-летнего сезона велик, власти не собираются его недооценивать.

Одним из важных сигналов обществу в данный момент официальный Минск счел заверение в том, что обещанная Конституционная реформа состоится и Александр Лукашенко готовит транзит, обещая, что это будет выбор народа. Вместе с тем есть опасность того, что коллективный Запад будет и дальше финансировать протестное движение. Кроме того, Запад вводит всё новые санкции, о чём также говорил в пятницу Лукашенко. Но на этот раз власть готова противодействовать вмешательству во внутренние дела страны путём законодательных мер. «Затаились на кухнях». Белорусский эксперт сказал, что будет дальше с протестами и Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Сигналы непримиримым

В среду, 24 февраля, в Минске прошло заседание рабочей группы по вопросу законопроекта, связанного с совершенствованием Уголовного кодекса. В обновлённый УК РБ предлагается включить новые статьи, предусматривающие ответственность за правонарушения, связанные с экстремизмом и разжиганием беспорядков. Данные инициативы можно оценивать как прямую реакцию властей на приобретённый в 2020 году опыт. Усилена ответственность за рецидивы. Повторное нарушение порядка проведения массовых мероприятий повлечёт за собой особую ответственность.

Наказывать будут провокаторов в интернете. Распространение владельцами сайтов информации, которая запрещена законодательством, повлечёт уголовную ответственность. Незаконное получение и распространение личных данных, в первую очередь правоохранителей, также станет наказываться жёстче.

Здесь же чисто экономическая позиция, предусматривающая усиление ответственности за производство, импорт и продажу фальсифицированных лекарств. Скорее всего это связано с коронавирусной эпидемией и к политическим событиям никак не относится. Никакой конкретной информации о том, какого рода будут наказания за указанные преступления, пока нет. Над этим будут работать.

В январе по итогам совещания у главы государства было решено внести изменения в законодательство, связанные с внутриполитической ситуацией в стране. Эта информация сигнальная. Чтобы усилить впечатление, Следком РБ опубликовал данные по уголовным делам за несанкционированные протесты.

Цифры впечатляющие. СК расследует более 2300 уголовных дел за экстремизм с лета 2020 года. Об этом заявил в глава ведомства Иван Носкевич в эфире телеканала «Беларусь-1». Чиновник подчеркнул, что свою службу в данный момент они рассматривают как защиту независимости, правопорядка и территориальной целостности Белоруссии. «Не Лукашенко». Эксперт рассказал, что на самом деле разрядило ситуацию в Белоруссии © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк

Точно такое же сигнальное заявление сделал Генеральный прокурор РБ Андрей Швед. По его словам, ведомство «переосмыслило» законодательство с учетом опыта 2020 года. Он пояснил, что понимают под «экстремизмом» правоохранительные органы.

«Все то, что направлено на дестабилизацию общественной обстановки, нарушение общественного порядка и иные противоправные и негативные последствия: обучение людей, распространение среди них экстремистских взглядов, пропаганда, разжигание розни и тому подобное», — сказал генеральный прокурор.

Генпрокуратура в январе выступила с предложением ужесточить уголовную ответственность за экстремизм, а также сообщила, что готовится пакет документов о признании БЧБ-символики экстремистской.

Государственная самозащита

Оппозиция не на шутку встревожена, но ее опасения совершенно разного рода. Эмигранты переживают за то, что теперь создавать картинки для западных СМИ будет куда сложнее, чем раньше. А вот те, кто продолжают протестовать внутри страны, стали всерьез опасаться за последствия своих действий. Власть не просто удержалась, она переходит в решительное наступление на законодательном уровне.

Кроме уже указанных направлений борьбы с экстремизмом, власти не только всерьез рассматривают признание экстремистской БЧБ-символики, но и изучают возможность лишения гражданства за экстремизм.

В России, где также учитывают риски попыток раскачивать ситуацию внутри страны с наступлением весны, кинорежиссёр Никита Михалков озвучил инициативу лишения гражданства России за призывы в адрес Запада к введению карательных санкций.

Президент Лукашенко ровно месяц назад на совещании по вопросам совершенствования законодательства поинтересовался, достаточно ли делают в стране в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом. Судя по его словам, вопрос лишения гражданства как минимум изучается.

«Нам важно определиться, чего реально не хватает в законодательстве для надёжного выявления и пресечения любых действий, направленных против государства», — сказал Лукашенко в январе. Эксперт рассказал хорошую и плохую новость о России в вопросе Белоруссии © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Новости, о которых шла речь выше, являются прямым следствием этого совещания. Изменения в законодательство, связанные с внутриполитической ситуацией в стране, будут подготовлены и внесены в течение ближайших двух месяцев. Поправки будут внесены в Уголовный и Трудовой кодексы — для пресечения призывов к забастовкам. Также уже проводится ревизия закона об экстремизме, принят закон о недопущении героизации нацизма, предусмотрены меры по защите персональных данных правоохранителей, судей и журналистов. Законопроект уже внесён в палату представителей.

Немного конкретики

Судя по тому, что было озвучено на официальном уровне, противозаконным будет признаваться создание экстремистского формирования либо участие в нем. Содействие экстремистской деятельности, прохождение обучения или подготовки для участия в экстремистской деятельности. Оскорбление или дискредитация органов государственной власти и управления, представителей власти. Разжигание вражды или розни, в том числе против общественного порядка и общественной нравственности, имущества, здоровья, личной свободы, чести и достоинства личности, уклада семейных отношений.

Организация и осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий, актов вандализма, сопряженных с повреждением или уничтожением имущества, захвата зданий и сооружений. Действия, грубо нарушающие общественный порядок, либо активное участие в них по мотивам политической или идеологической вражды. Распространение экстремистских материалов, в том числе экстремистской символики, а равно изготовление, издание, хранение или перевозка таких материалов в целях распространения. Реабилитация нацизма, пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики, а также хранение, приобретение такой символики или атрибутики в целях распространения.

Препятствование законной деятельности государственных органов, в том числе ЦИК и комиссий, а также законной деятельности должностных лиц. Дискредитация Республики Беларусь. Финансирование экстремистской деятельности, в том числе путём предоставления денежных средств, имущества или информационных услуг. Нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

Отдельно в закон вносится понятие «неонацизм», а также «экстремистская атрибутика и символика», под определение которых попадёт БЧБ-символика и протестные лозунги. Логично, что новые организации при регистрации будут проверяться на экстремизм.

Последствия

«Не было счастья, да несчастье помогло», — говорил классик и был прав. После майдана в Вашингтоне, штурма Капитолия, фактического изгнания президента Трампа пинками, блокировки новостных аккаунтов в соцсетях и даже коммерческих приложений вряд ли кто-то усомнится, что жёсткие ответы экстремистам нужны. Это не говоря о марионетках коллективного Запада. Например, об Украине, где одним росчерком президентского пера были закрыты целых три телеканала, более четырёхсот сайтов, включая безобиднейший сетевой «антиквариат» — «Живой журнал». Или о Прибалтике. Справедливости ради стоит вспомнить хронологию и привести фактаж. 1 февраля крупный латвийский телеоператор Tet по причине прав собственности прекратил ретрансляцию пяти российских телеканалов, в том числе Первого, НТВ, Рен-ТВ. Это выгодно. Белорусский эксперт сказал, выделит ли Россия кредит в размере 3 млрд долларов © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne, Zik. 8 февраля было заявлено о запрещении на год ретрансляции телеканала «Россия-РТР», которое вступило в силу с 15 февраля. 9 февраля в Латвии исключили из списка ретранслируемых в стране шестнадцать российских телеканалов. То, что эта цензура и настоящая атака на свободную прессу скоординирована, полностью поддержана ЕС и США, неоспоримо. Белорусские источники метко сравнили этот удар с операцией «Барбаросса». И раз это так, то на войне как на войне. Вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что жизнеспособность государства определяется умением себя защищать.