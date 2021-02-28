"Мазепа убил Зеленского!"

Такие крикливые заголовки появились пару лет тому назад в газетах. Была, действительно, запутанная история у отца знаменитого гетмана Мазепы. Он убил шляхтича Яна Зеленского и вынужден был поскорее жениться. Женитьба спасла его и помогла помириться с родственниками Зеленского

Нигде не сказано, в чем было дело. Но в жизни Мазепы был ещё один Зеленский. Это его свояк, которого Мазепа сделал лубенским полковником. Лубенский полковник Зеленский уехал с Мазепой к Карлу XII. Потом вернулся к Петру I. Так поступили многие "старшины". Первыми, чуть ли не сразу после отъезда в лагерь шведов, вернулись полковники Апостол и Галаган. Потом, через время, многие другие. Странное поведение. Которое легко объясняется, если понять, что случилось с армией шведов во время зимовки под Полтавой.

Да, но что же Зеленский? Возможно, Зеленские — это одна и та же семья, с которой связаны и сын, и отец Мазепы.

Сегодняшний президент Украины имеет все шансы оказаться родственником тех Зеленских. И получается, родственником гетмана Мазепы.

"Потомки" Мазепы

Мазепа на монете вытеснит бумажного гетмана © ruspekh.ru Владимира Зеленского гораздо больше, чем у другого президента Украины, Виктора Ющенко. Который не успокоился на том, что объявил себя потомком последнего гетмана Запорожской Сечи Петра Калнышевского. Но объявил, что он ещё и потомок Мазепы.

"Моей политике радовался бы Иван Мазепа", — одновременно высокомерно и простодушно заявлял Виктор Андреевич. Не до конца, видимо, понимая, чем именно знаменит Мазепа и как воспринимается его имя, на века связанное с понятием "предатель".

Крест Мазепы

Интересно, как воспринимают награду "Крест Мазепы" ее обладатели. Да, есть и такая. Учредил ее, конечно, Виктор Ющенко. И наградил ею… родного брата, Петра Ющенко. А также патриарха — раскольника Филарета (Денисенко), главу УПЦ Киевского патриархата. И Владимира Вятровича, директора Института национальной памяти, которого неоднократно ловили на лжи и подтасовке исторических сведений.

Ну, эти точно думают, что их "Мазепа бы одобрил". Хотя не факт. Гетман был всё-таки неглупый человек.

Вряд ли он бы так уж радовался, увидев, что потомки повторяют его ошибки.

А вот в политическую жизнь он вписался бы, скорее всего, без проблем. Ивана Мазепу легко можно представить в сегодняшней Раде. Как и других гетманов. Они бы быстро освоились, научились бы блокировать трибуну и выступать по телевидению "у Савика Шустера".

Основной и излюбленный ими вид "политической борьбы" — взятки, доносы и казнокрадство — совершенно не изменился по сути.

Так же точно, как не изменился политический ландшафт.

Создаётся впечатление, что Украина так и застыла в веках. Политически не меняясь с XVI—XVII веков. Короткий фантастический рывок вперёд в советское время — и такой же фантастический по скорости рывок назад. И опять народ бежит с Украины во все стороны, как при Мазепе бежал с Гетманщины.

Правый берег, левый берег

В то время разница между Левобережной и Правобережной Украиной была огромной (как, впрочем, и сейчас).

Иван Мазепа умудрился быть "своим" и на левом, и на правом берегу Днепра. И он не был исключением. В гетманы попадали люди исключительного лицемерия. Есть такое яркое украинское слово — "перевертень".

Гетман Иван Выговский, например, получал грамоты (документы на имение) и от польского короля, и от русского царя. На всякий случай. Доносы тоже писал в обе столицы, даже по одному и тому же поводу. Все это подтверждено документально.

Ничего удивительного в этом не найдет никто из живущих на Украине. Хоть в XVII веке, хоть в XXI.

Мазепа и сам пришёл к власти путем интриг и доносов. К самому большому своему достижению — гетманству — через донос на своего благодетеля, Самойловича.

Но надо сказать, что Иван Самойлович сам пришел к власти через донос на предыдущего гетмана, Демьяна Многогрешного.

А Демьян Многогрешный пришел к власти после гибели гетмана Брюховецкого, который, ничего не подозревая, поехал на дружескую встречу к гетману Дорошенко (гетману Правобережья) и был им внезапно и подло убит.

Впрочем, и сам Брюховецкий обвинил в измене и убил после выборов своих оппонентов на выборах гетмана — Якима Сомка и Василия Золотаренко. Вот так просто решались тогда вопросы избирательного права и политической оппозиции.

Мазепа Второй: Чем Порошенко похож на украинского гетмана - кроме предательства © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк Грушевский.

Но он спокойно дожил свою жизнь губернатором и московским помещиком. 20 лет Дорошенко безбедно жил в Москве, а его правнучка Наталья Гончарова стала впоследствии женой Александра Пушкина.

Но вот как об этом пишет "историк" Грушевский. "Занемог славный Дорошенко, сидя в неволе, и умер с тоски — не мог больше волочить кандалы…"

Где он "волочив кайданы"? В имении Ярополки, пожалованном ему царём? В должности губернатора Вятки? Ложь, конечно, поразительная.



Мазепа и Самойлович

К гетманской булаве, как мы уже сказали ранее, Мазепа пришел черед донос на своего благодетеля, гетмана Самойловича.

В своё время именно Самойлович спас его. Как доверенное лицо гетмана Дорошенко, Мазепа был послан к турецкому султану с пленниками — запорожскими казаками. Но попал в плен сам. Иван Сирко, знаменитый кошевой атаман, отбил пленников, пленил Мазепу и отослал его к Самойловичу. Тот сделал Мазепу учителем своих детей. Потом возвысил его.

И вот через несколько лет ловкий интриган занял место своего благодетеля. Оболгав его и уничтожив, по сути, его самого.

Моментально везде расставил своих родственников. Казна полностью оказалась в единственных руках — у Мазепы. Откуда и были щедро оплачены строительство церквей и покровительство монастырям.

Гетман-бизнесмен

Богатства Мазепы были огромны по любым меркам. Кстати, в его гороскопе есть два аспекта "большого богатства". Это Юпитер трин Венера и Солнце секстиль Плутон.

Доходы же гетмана были таковы: 200 тысяч рублей в год. В его владении были десятки тысяч крепостных.

Все население Гетманщины составляло 1,8 миллиона человек. 100.000 из них были крепостными Мазепы. И ещё 20.000 — в России, где безудержный Мазепа покупал все новые имения.

Для сравнения: у Александра Меншикова, всесильного фаворита царя Петра, было 100.000 душ крепостных.

Именно Мазепа своим Универсалом 1701 года ввел на территории Гетманщины барщину. Обязал крестьян работать по два дня в неделю на казацкую старшину. То есть на помещиков, в которых казацкое руководство превратилось уже давно, со времён Богдана Хмельницкого.

В 1703 году Мазепа издал очередной Универсал, которым запретил переходить на правый берег под угрозой смертной казни "перехожим". И не только им, но и всем, кто этим перебежчикам помогает.

Покровитель церквей

Мазепа действительно много помогал церкви. Потому что жаждал славы и почета, прославления себя, что и происходило во всех облагодетельствованных церквях. Это, кстати, Меркурий квадрат Юпитер, непомерная жажда славы.

Но у этого покровительства была ещё одна причина. Мазепа боялся обвинений в том, что он "поляк" (так его и называл народ) и "униат". Это была тогда серьезная "зрада". Поэтому усиленно старался показать своё преувеличенное православие.

Он многое построил — монастыри, церкви, делал огромные подарки. Например, подарил роскошный серебряный антиминс (доску), который используется и сейчас в храме Гроба Господня в Иерусалиме. На нем написано: "Подаянием… пана Ивана Мазепы, российского гетмана".

Да, представляете, как удивился бы российский гетман, узнав, что у него теперь другая национальность?



Он любил богатство и славу. Очень любил нравиться, любил роскошь. Внешне был весёлым, добродушным, щедрым (Венера трин Юпитер). Что не мешало ему без каких-либо сомнений казнить, писать доносы, плести интриги.

Добродушным и щедрым он был только для "своих", конечно. Не для простых казаков и народа.

Неудивительно, что простой народ (и не только простой) не любил этого прилежного православного христианина.

Да и был ли он православным? В его появлении на свет — масса загадок.

Род Мазеп

20 марта 1639 года в Белой Церкви родился мальчик, которого назвали при рождении то ли Ян, то ли Иван, то ли Иван Адам Колединский. А много позже мир узнал его как Ивана Мазепу.

Кто он был по национальности, неизвестно. "Шляхтич православного происхождения", ведь в то время вера была важнее национальности. Имение его предкам пожаловал польский король за верную службу.

Но кто он был по вере, тоже непонятно. Отца его звали Адам-Степан, редкое сочетание для православного имени. Отдали его учиться в колледж иезуитов (правда, он учился и в Киеве). Начинал Мазепа свою службу при дворе польского короля, жил потом несколько лет в странах Европы.

В общем, похоже, что с самого начала родители "подстраховались" и сделали его наполовину православным, наполовину католиком. Как пойдет.

Но от двора польского короля (где отец выхлопотал ему должность) Ян Колединский был практически изгнан. За донос на своего же товарища. Мазепу "удалили" от двора. Он вернулся на родину, где сделал карьеру сначала на правом берегу Днепра, потом на левом берегу.

На правом берегу властвовал гетман Дорошенко, который тяготел и к полякам, и к туркам. Сохранились свидетельства очевидцев, как гетман Дорошенко целовал землю у ног турецкого султана.

На левом берегу — гетман Самойлович, который, по крайней мере формально, подчинялся православному русскому царю.

Так и будет дальше в жизни Мазепы. Когда нужно, он "Ян Колединский, иезуит". А когда не нужно, он "Иван Мазепа, гетман православных казаков".

Интересно, что эта "многоликость" (по нынешним временам сказали бы "многовекторность") образа будет продолжаться и после смерти Мазепы. Достоверного его портрета нет, есть несколько вероятных.

Что же можно увидеть в его астрологическом портрете?



Гороскоп. Интриган, двойной агент, хамелеон

Марс квадрат Сатурн. Это осторожный, очень осторожный человек. Он будет скорее избегать прямых столкновений.

Луна в Весах, трин Сатурн. Мазепа был известен как дамский угодник (Весы). Он, конечно, нравился женщинам, о чем осталось много подтверждений. Мягкий, приятный, дипломатичный в общении мужчина.

Венера и Марс во взаимной рецепции. То есть находятся в знаках, которыми взаимно управляют. Венера в Овне, Марс в Тельце.

Это положение Венеры даёт пылких мужчин, которые моментально влюбляются, невзирая на условности. Но надо сказать, что и женщинам они тоже очень нравятся.

Марс в Тельце. Производит впечатление миролюбивого, "удобного" человека. Это, в частности, объясняет, как Мазепа умел войти в доверие, расположить к себе любого.

Как Самойловича, к которому он попал в качестве пленника. Как Голицына, фаворита царевны Софьи. Как и царя Петра.

Марс в Тельце также способствует целенаправленному развитию карьеры, накоплению собственности. Это "мирный бычок", который упорно строит свое благополучие.

Мазепа и мазепинщина как продукт российской политики © Днеовский художественный музей

Мало вспоминают о жене Мазепы.

Все больше о Мотре Кочубей, которая полюбила Мазепу, человека на 50 лет старше, своего крестного.

Жена же его была богатой вдовой, брак очень способствовал возвышению Мазепы в обществе. Это как раз соответствует аспекту Луна трин Сатурн. Прочный брак, который принесет успех в карьере.

Юпитер трин Венера. Аспект удачливой, безбедной жизни.

Солнце секстиль Плутон. Возможность невероятной власти и богатства.

В Рыбах Солнце и Меркурий, и планетоид Хирон. При невозможности действовать прямо (Марс квадрат Сатурн, торможение в делах, большая осмотрительность) человек будет стремиться идти окольными путями (Рыбы). Рисковать может только с помощью интриг, "за троном".

Крайне осторожен, совершенно не склонен к риску.

Достаточно почитать о том, как Мотря Кочубей прибежала к нему ночью, а он отослал ее назад, к родителям. И писал, как счастлив был бы с ней жить, но это, увы, невозможно. Чем и навлек на себя злобу и потом охлаждение дочки Кочубея (которого впоследствии казнили по требованию Мазепы).

Три планеты в Рыбах, в том числе Хирон. Этот человек — двойной или даже тройной агент. Причем хамелеон. Каждый считает его своим агентом в тылу врага.

Собственно, так и делал Мазепа. Он договаривался с поляками. Обещал помощь шведам. Служил в то же время русскому царю.

Но, как ни странно, он не был "выдающимся предателем" среди гетманов. Были и другие. Но он был выдающимся актёром (планеты в Рыбах). Двойственность его натуры позволяла водить за нос, дурачить, обыгрывать с лёгкостью.

Ловкий, скользкий, осторожный человек. Действует не "в лоб", а обходными путями. Приветливый, ласковый, щедрый.

Выдающийся артист, который умеет произвести впечатление. Именно это позволило ему одурачить царя Петра. И это была одна из причин гнева царя. Мазепа не просто предал (так делали многие гетманы, да почти все, хоть тот же Дорошенко).

Мазепа обвел вокруг пальца Петра, который действительно доверял ему. Уже перед самым бегством к шведам, когда Мазепа сказался больным и отказался приехать в ставку русского царя, Пётр ему искренно сочувствовал.

Зима под Полтавой

Возможно и ещё одно объяснение: Мазепа до последней минуты колебался. Он не знал, кто выиграет битву.

Преимущество шведов казалось очевидным. Оно таким и было. Если бы не череда событий. Зимовка под Полтавой и осада Полтавы, которую выдержал героический гарнизон города, ослабили шведов невероятно. Но в ноябре 1708-го, когда Мазепа бежал к шведам, этого ещё не произошло.

А после он, может, и рад был бы повернуть назад, к царю Петру. Так думали, кстати, сами шведы. Они приставили к Мазепе вроде бы охрану, а на самом деле конвоиров. Но это было невозможно.

Хитрый, ловкий закулисный интриган (Хирон и Меркурий в Рыбах), крайне осторожный (Марс квадрат Сатурн), совершил роковую ошибку. Он заигрался.

Череда событий, которые привели Карла к катастрофе, не были случайными.

Карл XII был молод, упрям и считал себя "богоизбранным" и непобедимым.

В тени предателя. Почему по Мазепе нельзя судить о Малороссии © Public domain

По сути, гетман заманил Карла под Полтаву, пообещав ему отдых, еду, полки казаков.

Если бы Мазепа с Петром I придумывали ловкий обманный маневр, у них не получилось бы придумать лучше, чем в итоге получился "план Мазепы".

"Помощь" Мазепы обернулась западней для шведского войска. А сам он выступил в роли приманки.

Этот скользкий ловкий интриган не учел основного фактора. Не все решается с помощью доносов, взяток и дружбы с властями.

Причина поражения шведов — не только "генерал Мороз", на которого любят кивать все потерпевшие поражение в русских землях. И не только железная воля и трудолюбие царя Петра. И не только воинский русский дух.

Причина этого — героическая оборона жителей и гарнизона Полтавы. По сути, Петр вступил в сражение в июне 1709 года с уже наполовину разгромленной шведской армией.

А как это получилось, расскажем в другой раз.