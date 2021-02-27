Ивано-Франковская и Черновицкая области оказались в «красной» карантинной зоне из-за резкого роста заболеваемости COVID-19, однако курорт «Буковель» и огромный «Калиновский рынок» продолжают работу

«Красная» карантинная зона вернулась на Западную Украину

В пятницу, 26 февраля, Министерство здравоохранения обновило карту Украины с показателями заболевания COVID-19. Так, две области попали в «красную» карантинную зону, обе они на Западной Украине — Ивано-Франковская и Черновицкая.

Ещё две области региона — Закарпатская и Тернопольская — находятся в «оранжевой» зоне. При этом по состоянию на 26 февраля показатель госпитализаций превышен в трёх западно-украинских областях — Ивано-Франковской (138 на 100 тысяч населения при норме 60), Черновицкой (86,1) и Закарпатской (82,9). В Ивано-Франковске Центральная городская больница 25 февраля перестала принимать пациентов с коронавирусом — нет мест. По области срочно разворачивают дополнительные койко-места (за неделю плюс более 600 коек), в том числе мобильный госпиталь в Богородчанах.

Карантинные ограничения были усилены в Ивано-Франковской области ещё с понедельника, 22 февраля, однако с пятницы начали действовать более строгие запреты. В частности, должны быть закрыты заведения образования, запрещена работа заведений в сфере культуры, ТРЦ, кафе и ресторанов, посещение заведений торгового и бытового обслуживания населения, а также работа гостиниц, хостелов и туристических баз.

Вокруг области выставлены блокпосты, а для обеспечения карантинных мероприятий было привлечено более 150 нацгвардейцев воинской части 1241 Западного оперативно-территориального объединения. На Прикарпатье уже установили 16 блокпостов, из которых 5 работает круглосуточно. На блокпостах проверяют документы граждан, проводят температурный скрининг и проводят опрос о наличие респираторных симптомов. На пунктах также дежурят бригады экстренной медицинской помощи, работники Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

С 26 февраля до 12 марта «Укрзализныця» останавливает продажу билетов в Ивано-Франковскую область. Транзитным поездам будет запрещено забирать пассажиров и высаживать на станциях в Ивано-Франковске и области. Межобластное автобусное сообщение будет прекращено до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе. Общественный транспорт в регионе действует в режиме спецперевозок — для медиков, сотрудников правоохранительных органов и предприятий жизнеобеспечения.

А с полуночи 27 февраля и по 9 марта усиливаются карантинные ограничения и на Буковине, сообщила пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации (ОГА). Будет ограничена работа кафе, ресторанов и баров (кроме адресной доставки), образовательных учреждений (кроме детсадов и спецобразования), заведений культуры, а также зон отдыха в торговых центрах. Кроме этого, запрещены все массовые мероприятия (развлекательные, спортивные, социальные, рекламные и т.д.) Об установке блок-постов и прекращении железнодорожного сообщения с Черновицкой областью пока информации нет.

«Буковелю» и «Калиновскому рынку» карантин нипочём

В период жестких карантинных ограничений с 26 февраля до 12 марта горнолыжный курорт «Буковель» продолжит работать, но с некоторыми ограничениями, сообщила его пресс-служба. В частности, будут работать трассы и подъёмники, отели (в том числе с включенными завтраками). На вынос и с доставкой можно будет делать заказы в кафе, барах, ресторанах. При этом на период локдауна отменяются массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы. Вакцинация на Украине: Минздрав сообщил о первых «неблагоприятных событиях» © РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк

Администрация курорта заверила, что на территории «Буковеля» сохраняется масочный режим, повсеместно размещены емкости с антисептиками. «Мы тщательно убираем и делаем кварцевание номеров, а наш медицинский пункт работает в круглосуточном режиме. В случае необходимости там всегда можно сделать ПЦР-тест. Просим Вас придерживаться социальной дистанции, избегать очередей и скоплений и часто мыть руки», — добавили в пресс-службе.

При этом, по мнению заместителя председателя правления Украинского врачебного сообщества Константина Надутого, резкий рост заболеваемости COVID-19 не только на Прикарпатье, но и по всей Украине, связан с так называемой «Буковельской волной». «Это „отдача" Буковеля. Пока страна сидела на локдауне, в Карпатах катались на лыжах, к подъемникам стояли очереди, работали рестораны. И вот сейчас мы получили результат», — заявил Надутый в комментарии киевскому порталу «Страна».

Не собирается ограничивать свою работу и один з самых больших в регионе «Калиновский рынок» в Черновцах, куда приезжают за товаром со всей Украины. Как сообщил его директор Олег Гульпак, поскольку в решении ОГА рынки не упомянуты, то «МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ!» — именно так, заглавными буквами написал он на Facebook-странице предприятия. Правда, добавил ритуальные слова о том, что нельзя пренебрегать противоэпидемическими мероприятиями, необходимо придерживаться социальной дистанции, носить маски и респираторы.

Местные советы региона за освобождение Стерненко и запрет «рупоров Кремля»

Во вторник, 23 февраля, Львовский областной совет фактически потребовал пересмотра дела в отношении одесского «активиста» Сергея Стерненко. Об этом говорится в обращении к президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой, Верховной Раде и уполномоченной ВР по правам человека Людмиле Денисовой, сообщается на сайте облсовета. Депутаты отметили, что «приговор украинскому общественному деятелю, юристу и активному участнику Революции Достоинства является несправедливым и необоснованным». Депутаты потребовали обеспечить «объективное и непредвзятое» рассмотрение дела Стерненко в апелляционном суде. Дело Стерненко: одесситы обо всей подноготной одиозного земляка © Скриншот из видео Украина.ру

Аналогичные требования приняли на сессиях 25 февраля также депутаты Львовского и Черновицкого городских советов, которые добавили в текст пассаж об «осуждении политических репрессий». Напомню, бывшего руководителя одесского «Правого сектора»* и агента СБУ Сергея Стерненко осудили за разбой в ходе похищения человека, он также является обвиняемым по делам о наркоторговле и убийстве человека.

Кроме этого, депутаты Черновицкого горсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому, Министерству юстиции и СНБО с призывом запретить деятельность «Партии Шария» и «Оппозиционной платформы — за жизнь» (ОПЗЖ). Инициатор обращения от фракции «Народный контроль» Иван Гончарюк заявил, что такие меры нужны для «победы в гибридной войне с российским влиянием». Всего обращение поддержали 27 депутатов горсовета — большинство депутатского корпуса.

А 26 февраля аналогичное обращение было принято на внеочередной сессии Ивано-Франковского городского совета. По мнению депутатов, ОПЗЖ и «Партия Шария» являются «рупорами Кремля», которые манипулируют нормами морали, вопросами языка и «дружбы с РФ», чем способствуют расколу украинского общества. «Революция Достоинства привела к запрету пророссийских антиукраинских партий — Коммунистической партии и Партии регионов. Однако и после революции Украина вынуждена противостоять гибридной войне с российским влиянием. Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства. Сегодня есть шанс успешно завершить эту борьбу», — говорится в заявлении Ивано-Франковского горсовета.

Примечательно, что в связи с проведением сессий городских советов 25 февраля мэры Львова Андрей Садовый и Черновцов Роман Кличук не прияли участия в заседании Совета развития общин и территорий, которое в этот же день проходило в Киеве под председательством Владимира Зеленского — что явно припомнят градоначальникам в Офисе президента.

Группа Лёвочкина в ОПЗЖ — новый партнёр Зеленского?

В среду, 24 февраля, группа спецназа СБУ, вооружённая автоматами, захватила в Ровно здание компании «ПрикарпатЗападтранс», которая управляла нефтепродуктопроводом «Самара — Западное направление», идущего от границы с Белоруссией до границы с Венгрией через всю Западную Украину. Это было сделано после решения СНБОУ от 19 февраля о введении санкций против Виктора Медведчука, которого в Офисе президента считают причастным к этому трубопроводу, и решения Высшего антикоррупционного суда от 23 февраля об аресте всего находящегося на территории Украины технологического комплекса нефтепродуктопровода. СБУ оценивает арестованное имущество в 200 миллионов гривен, однако в трубе сейчас находится дизельное топливо стоимостью в несколько десятков миллионов долларов, и его дальнейшая судьба неизвестна. Кроме того, нет информации, продолжается ли прокачка солярки из России в Европу. Львовский облсовет о приговоре Стерненко: Зеленский не прошел тест

При этом на Закарпатье, где заканчивается этот трубопровод, часть фракции ОПЗЖ в облсовете, ориентирующаяся на Сергея Лёвочкина, фактически перешла на сторону Зеленского. На сессию Закарпатского областного совета 25 февраля не пришли депутаты от фракций «За будущее», «Команда Андрея Балоги» и КМКС (партии венгров). Поскольку отсутствовала и часть депутатов из большинства («Слуга народа», «Родное Закарпатье», «Батькивщина»), в том числе председатель совета Алексей Петров, то возникла угроза отсутствия кворума. Однако когда глава фракции ОПЗЖ Иван Чубирко, экс-шурин Виктора Медведчука (Чубирко был женат на сестре Оксаны Марченко) объявил, что его депутаты покидают зал в знак протеста против санкций в отношении однопартийцев, двое «оппозиционеров» остались. Именно они и обеспечили необходимый кворум.

Одним из этих депутатов был экс-глава Госинвеспроекта времён Януковича Владислав Каськив, который ныне вовлечён в проект постройки горнолыжного курорта «Боржава» в Закарпатской области. Каськив близок к депутатам Верховной Рады от ОПЗЖ Сергею и Юлии Лёвочкиным, а также к формальному инвестору в проект курорта — австрийцу Герноту Ляйтнеру. При этом идею создания высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера «Боржава» в Офисе президента Украина одобрили ещё летом 2020 года, а как раз 25 февраля 2021-го заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко во время форума «Украина 30. Инфраструктура», в частности, заявил: «…Новые курорты в Закарпатской области — Боржава, горнолыжный курорт, строительство которого начнется в этом году».