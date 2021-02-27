Последняя неделя февраля для медийных персон Украины выдалась не очень богатой на яркие эпизоды, однако были отдельные селебрити, кому события прямо-таки сыпались на голову, причем в прямом смысле этого слова

Полякова, украинский язык и «поехавшая» крыша

В начале недели, когда дочери известной в стране исполнительницы Оли Поляковой собирались в школу, у них дома рухнула часть потолочных перекрытий. Произошедшее настолько шокировало звезду, что она гневно обратилась к коммунальщикам в своем Instagram.

«Я хочу матюкаться, я хочу говорить матом, я просила этих сук убрать снег еще в пятницу. Все это падало на головы моим детям», — практически кричала на видео Полякова.

«С ним не выспишься»: Полякова выдала интимные тайны еще одного коллеги © Скриншот/канал "Украина"

Исполнительнице пришлось сделать ремонт, однако продержался он недолго. Предвидя новый потоп, знаменитость попыталась предотвратить обрушение, что называется, в «обход закона», предложив сотруднику управляющей компании 1-2 тысячи гривен (2,6-5,3 тысячи рублей) за то, что он почистит снег на кровле.

Артистка уточнила, что такую работу может выполнять только человек с соответствующим разрешением на альпинистские работы, поэтому она и ждала человека из ЖЭКа, и он пообещал ей прийти, но не пришел.

Данилко ущипнул Полякову за ягодицы, а она защитила его кочаном капусты © Оля Полякова/Инстаграм Владимиру Зеленскому. На что Полякова отреагировала также эмоционально.

«Не нужно пользоваться своими знакомствами, нужно пользоваться своими правами», — заявила певица.

Между тем, по информации украинских журналистов, починить крышу «королевы ночи» может именно Зеленский, так как дом, где живет Полякова с семьей, находится на балансе Государственного управления делами, подчиняющегося непосредственно президенту.

Случившееся совсем ненадолго выбило исполнительницу из колеи, и уже через пару дней после того, как она ругала украинских коммунальщиков и их равнодушный нрав, Полякова с радостью рассказала поклонникам, что начала усиленно изучать государственный язык. Причина оказалась довольно приземленной.

«После тренировки у меня урок украинского языка. Я сейчас усиленно изучаю украинский язык, чтобы вести украинские шоу, а также сидеть в их жюри», — сказала исполнительница.

Ранее Полякова поддержала закон, в рамках которого вся сфера обслуживания должна разговаривать с клиентами на украинском. Также артистка заявила, что негоже ее родной стране разговаривать на чужом языке, и она очень рада, что ее дети будут говорить на родном украинском.

«Недоразвитая тварь»: Ницой требует наказать школьницу из Киева за высказывание об украинском языке © Елизавета Леоненко/ТикТок

Скандал вокруг юбилея Леси Украинки

Взяли урок украинского языка на этой неделе и другие украинские звезды. Медиаперсоны страны поучаствовали в проекте «Звезды читают стихи», который придумали сотрудники ТСН.

Леся Украинка стала рэп-звездой © скриншот YouTube Леси Украинки, в рамках флешмоба знаменитые в стране люди прочитали ее строки.

Телеведущая программы «Светская жизнь» Екатерина Осадчая выбрала стихотворение «Стояла я и слушала весну», актер и телеведущий Юрий Горбунов предпочел «Надеюсь вопреки ожиданию», актриса Ольга Сумская — «Как ребенком, бывало…», музыкант MONATIK предпочел «И все-таки к тебе мысль несется», а певица Тина Кароль исполнила «Вы счастливы, чистые зори».

Дату рождения поэтессы на Украине отмечают на государственном уровне, так как в стране ее считают выдающимся классиком и важным борцом за развитие украинской культуры и украинского языка.

Поскольку дата со дня рождения писательницы оказалась круглой, власти государства решили уделить особое внимание ее персоне и отметить день рождения музы украинского слова на широкую ногу.

Программу соотечественникам представили президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. По их словам, в «непревзойденный» проект, посвященный Лесе Украинке, войдут дискуссии в стихах, опера, презентация 14-томного издания произведений поэтессы и выставка, которая будет действовать две недели.

«Без надежды надеюсь». 150 лет со дня рождения Леси Украинки © 24smi.org

«Экономикой займись, культуролог», «Куда там, отведай, Вова, лучше наши дороги, квитанции за ЖКХ», «По-моему, есть проблемы поважнее в нашей стране», «Верните Януковича», «Балабол», «В стране п**дец, а ему Леся Украинка, в гробу перевернулась уже 100 раз она там», «Хриплое разочарование», «Хорошо, Леся Украинка не видит современную Украину», — написали подписчики президента.

«Аж как то по*ер уже! Нас не кормят ваши выставки и стихи. В чем польза этой выставки на данный момент?», «Интересно, сколько же денег вы туда втюхали», «А может, лучше было пенсионерам помочь за эти деньги…», «Зеля Украинка», «Сейчас не до поэзии», «Верните мир в Донбасс, а потом пишите о всяких Лесях Украинках», «Людям жрать нечего, негде работать, война, пенсионеры по мусоркам лазят, им не до Леси Украинки», — прокомментировали фолловеры первой леди.

Ротару пригласили спеть для крымчан

Тем временем, уже бывшие жители Украины, что предпочли в 2014 году перестать таковыми быть, пригласили в гости противницу возвращения их родного Крыма в состав РФ Софию Ротару.

С инициативой предложить артистке спеть перед простыми жителями полуострова выступила министр культуры республики Крым Арина Новосельская. Она рассказала, что хорошо относится к исполнительнице, несмотря на ее политические взгляды.

«Я к Софии Ротару как к исполнительнице отношусь с большим уважением. И в свое время для ее имени Крым сделал многое. Неприятно осознавать, что Софья Михайловна заняла такую позицию и больше не поет для крымчан», — сказала Новосельская.

По ее словам, двери крымского концертного комплекса «Юбилейный» для Ротару всегда открыты, а министр готова подписать приглашение для артистки на посещение региона.

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Осенью прошлого года появилась информация о том, что Ротару окончательно решила распрощаться в Крымом, выставив на продажу всю недвижимость, что у нее там есть.

При этом от концертов в России певица не отказалась. В 2020 году ее концертный директор Сергей Лавров заявил, что из-за карантина финансовое положение исполнительницы пошатнулось. И при первой же возможности Ротару отправилась в Россию, где выступила на частной вечеринке в Воронеже.

Не стоит забывать, что власти Украины понятным только им образом «регулируют» посещение региона, вынуждая всех желающих туда отправиться спросить у них разрешения.

Крым в Киеве до сих пор считают своей территорией, несмотря на решение жителей 2014 года. Тех, кто едет в регион без украинского дозволения, вносят в черный список, запрещая въезд на Украину.

Тимощук и 23 февраля

Будет ли Ротару запрашивать разрешения у руководства Украины на поездку в Крым, нам еще предстоит узнать, а вот экс-капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук свой выбор давно не скрывает: в 2017 году он переехал на ПМЖ в Россию.

На новом месте он получил должность ассистента главного тренера российского футбольного клуба «Зенит» и 23 февраля в этом качестве поздравил мужчин с Днем защитника Отечества.

Эту дату на Украине еще несколько лет назад «декоммунизировали». Соответствующий указ в 2014 году подписал президент Петр Порошенко, заявив, что «отмечать этот праздник по историческому календарю соседней страны» Украина больше не будет.

По всей видимости, похожего мнения придерживается и бывшая жена Тимощука, которая отреагировала на его участие в шутливой рекламе «Зенита» с носками к 23 февраля крайне язвительно.

«Вместо прохода в Кубке России "Зенит" предлагает своим болельщикам в подарок на День защитника Отечества — 23 февраля — пару носков. Лицом рекламной кампании оказался Толик Тимощук. Ранее "Зенит" видел Толика в колготках, когда тот был моложе, но сейчас он рекламное лицо носков. Ты можешь выиграть все кубки, но запоминают тебя по носкам», — написала бывшая жена футболиста Надежда Навроцкая.

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Между тем, найти себя в своей стране рекордсмен сборной Украины (144 матча) Тимощук после завершения игровой карьеры не смог. В итоге в 2017 году он уехал в Россию, где работает по сей день.

Ливан, Киркоров, Крутой и Басков

Отличились на этой неделе еще две медийных персоны, имеющие прямое отношение к Украине: один — уроженец города Гайворон композитор Игорь Крутой, другой — Народный артист Украины Филипп Киркоров.

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«Ливан. Бейрут. Утро 25 февраля. Полгода с момента страшной трагедии… Кто бы мог подумать, что окажусь на этом месте, если бы не…» — написал Киркоров, приложив фото на фоне разрушений.

В начале августа прошлого года в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв аммиачной селитры, унесший жизни 190 человек, более 6 тысяч получили ранения, а без крова осталось более 300 тысяч человек.

Большинство подписчиков Киркорова вспомнили о трагедии с огромным сочувствием к ливанскому народу, а вот коллега исполнителя, композитор и уроженец Украины Игорь Крутой решил, что тема хороша для шутки.

«Филя, ты по линии какой спецслужбы там? Все помнишь — явки, пароли?… Яд зашил в воротничок?… Держись, чувствую, нас с Колей (Басковым. — Ред.) тоже скоро забросят…» — написал Крутой.

Чуть позже Киркоров показал видео, снятое им в столице Ливана, с разрушенными зданиями, которые жителям страны до сих пор не удалось восстановить.