Прошедшая неделя оказалась весьма бурной. Президент Владимир Зеленский закусил удила и проявил неслыханную активность. На 26 февраля назначено уже третье за месяц заседание СНБОУ. Судя по всему, президент решил (или за него решили) провести зачистку политического спектра, выбивая все политические силы, которые могут быть конкурентами «Слуги народа»

Под удар попали и ОПЗЖ, и Партия Шария, и даже радикальные националисты (за которыми маячат «либеральные демократы» из числа «соросят»).

Социология

Мы уже неоднократно обращали внимание на рейтингозависимость и «браволюбивость» президента-актёра, который был очень расстроен падением общественной поддержки.

На неделе были опубликованы данные исследования группы «Рейтинг», которые показали рост социального оптимизма и доверия к действующему президенту.

Обозначился также некоторый рост рейтинга «Слуги народа» по сравнению с началом февраля (но до январских показателей ещё далеко) и существенное падение поддержки ОПЗЖ и Юрия Бойко.

Судя по всему, активность Зеленского объясняется не в последнюю очередь воодушевлением из-за роста общественной поддержки. У нас, правда, есть основание полагать, что «лайков» Зеленскому понаставили правые избиратели, которые ненавидят президента чуть меньше, чем Медеведчука, и голосовать за него в любом случае не будут.

Эпидемия и вакцинация

На утро 26 февраля в стране заразились коронавирусом 1 333 844 человек. Недельный прирост составил 40 172 человек. На предыдущих неделях — 30,8 и 25,7 тыс. Рост заболеваемости связан, скорее всего, с началом вакцинации, отношение граждан к которой не самое хорошее. У Минздрава есть свои способы корректировать статистику.

Единовременно болеет 144 547 человек, в то время как неделей ранее — 134 580.

Умерли 25 742 человека. Недельный прирост составил 770 человек. На предыдущих неделях умерли 798 и 787 человек.

Вылечились 1 163 555 человек. Недельный прирост составил 57 400 человек, в то время как на прошлой неделе — 33,8 тыс., а на позапрошлой — 42,6 тыс.

Как мы и предполагали, 24 февраля на Украине началась вакцинация от коронавируса. Осуществляется она при помощи вакцины Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca.

Следует отметить несколько скандальных обстоятельств.

Во-первых, эта вакцина — первый вариант AstraZeneca, от использования которого отказались в Европе. Её эффективность, выявленная на основании двух этапов испытаний (третья ещё ведётся), — 63%.

Тот вариант, который используется сейчас и вызывает большое недовольство, — более продвинутая версия. Именно её сейчас доводят до ума при помощи российского Центра им. Гамалеи.

Во-вторых, индийские вакцины давно используются на Украине и заслужили плохую славу благодаря большому числу осложнений. В результате украинские врачи отказываются ею прививаться. По данным социологов, готовы привитья этой вакциной всего 38% украинских медиков. Украинские политики и вовсе не спешат этого делать, несмотря на то что Зеленский уже заявил, что «это одна из лучших на сегодня вакцин» (что очевидная неправда).

В-третьих, Индия поставляет эту вакцину бесплатно в Афганистан, Бутан, Бангладеш, Мьянму, Маврикий и т.п. небогатые страны. Украина оказалась единственной страной, которая купила эту вакцину, — полмиллиона доз за 1,59 млрд грн, значительная часть из которых уйдёт посреднику. Почти наверняка тут есть и коррупционная составляющая, но НАБУ пока этой схемой не озаботилась.

Кроме того, Максим Степанов заявил, что договорился о проведении в стране части III фазы будущих клинических испытаний вакцины-кандидата от индийской компании Bharat Biotech. Эта вакцина вводится при помощи назального спрея.

Зеленский, помнится, обещал, что украинцы не будут подопытными кроликами… Правда, это относилось к российскому «Sputnik V», к которому нет никаких претензий даже на Западе.

Ситуация вокруг ОПЗЖ

На протяжении недели на ОПЗЖ и Виктора Медведчука оказывалось сильнейшее давление.

Во-первых, против Медведчука и его жены Оксаны Марченко были введены санкции по обвинению в финансировании терроризма. Естественно, никаких доказательств нет, но для введения санкций это и не нужно.

Во-вторых, «Цензор» опубликовал запись, на которой люди с голосами, похожими на Медведчука и Суркова, обсуждают обмен пленными в 2014 году и возможные поставки электроэнергии в Крым. СБУ ведёт по этому поводу проверку, а в парламенте обсуждается создание ВСК.

В-третьих, возле офиса ОПЗЖ полиция задержала автобус с бойцами фирмы «Шторм», которая охраняет офис. Утверждается, что этот автобус принимал участие в перестрелке, которая имела место в Голосеевском районе Киева.

Насколько можно понять, речь идёт не только о вытеснении из политики самого Виктора Медведчука, который мешает Зеленскому, но и вообще о зачистке всех политических партий, которые претендуют на тот же электорат, что и «Слуга народа».

Помимо ОПЗЖ под удар попала Партия Шария — не только готовится её снятие с регистрации, но и объявлен в розыск Анатолий Шарий, что может стать основанием для обращения к администрации «ю-туба» с целью уничтожения его канала.

Ответной мерой, помимо дежурных заявлений, было сообщение о том, что Марченко намеревается принять участие в политической деятельности. Это довольно сильный ход, поскольку она практически не имеет антирейтинга и очень хорошо известна на Украине. Проблема, правда, в том, что не похоже, чтобы Зеленский в принципе дал семье Медведчуков возможность участвовать в легальной политике.

Суд над Стерненко

Суд в Одессе вынес приговор националисту Сергею Стерненко по обвинению в похищении и пытках депутата местного совета Сергея Щербича. Стерненко осуждён на семь лет заключения с конфискацией имущества.

Он также фигурирует в ещё нескольких делах — об убийстве, торговле наркотиками и т.п.

Несмотря на то что Стерненко имеет неоднозначную репутацию в националистической среде (его считают обычным уголовником, примкнувшим к националистам, чтобы получить гарантии неприкосновенности), националисты довольно дружно выступили в его защиту — безнаказанность Стерненко имеет символическое значение, поскольку подтверждает право националистов на расправу над своими оппонентами. Акции около Офиса президента приобрели довольно большой размах и будут продолжены. В защиту Стерненко также выступили «соросята», ожидается даже заступничество со стороны и.о. посла США Кристины Квин.

Насколько можно понять, главной причиной проблем Стерненко является то, что он неаккуратно сменил хозяев — изначально его уголовно-политическую деятельность курировала СБУ, а позже он переключился на «соросят» и Ульяну Супрун. Выбор был обусловлен тем, что последние начали конструировать из него крупного политического деятеля взамен Петра Порошенко. СБУ же (и, возможно, стоящее за ней ЦРУ) «предательства» не простила.

Интерес команды Зеленского тут политический — показать избирателям Юго-Востока эффективность своей работы против беспредела националистов и сохранить в качестве лидера правых Порошенко (он видится удобным спарринг-партнёром Зеленского на выборах 2024 года).

Борьба вокруг Стерненко не закончена. Предполагается, что апелляционный суд существенно сократит срок заключения. Вполне вероятно, что его и вовсе выпустят, — политические игры, конечно, важны, но заступничество со стороны США более чем весомо.

Зачистка СМИ

На запрете трёх каналов Зеленский не остановился. В последнее время был принят ряд скандальных решений.

Во-первых, решением суда были запрещены четыре телеграм-канала — «Легитимный», «Резидент», «Сплетница» и «Картель». Пока что запрет временный — до окончания следствия.

Во-вторых, запрещены 426 интернет-сайтов.

В-третьих, обвинение в государственной измене выдвинуто публицисту Юрию Дудкину, который часто выступал на оппозиционных каналах.

Решения в сфере СМИ вызвали здоровое недоумение.

Например, закрыть телеграм-канал фактически нереально. Это могут сделать только его владельцы или администрация «телеграм» (но встреча Зеленского с Дуровым, о которой ходили слухи, так и не состоялась). Проще закрыть сам «телеграм», хотя это на самом деле сложнее — ещё ни у кого не получалось.

Список заблокированных сайтов тоже потрясает воображение. Среди них нет «Страны.уа» (хотя эта возможность обсуждалась), зато есть:

— «Живой журнал» — довольно древняя (существует с 1999 года) социальная сеть. Правда, она сейчас уже не американская — с 2016 года размещена на серверах российского «Рамблера»;

— Liveinternet — ресурс интернет-статистики (ссылка на него есть, например, на «Украинской правде»);

— GitHub — крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Относится к Microsoft (!).

Наблюдатели обращают внимание на то, что в списке остро не хватает FidoNet (предок всех современных социальных сетей, созданный ещё в 1984 году, мы были до глубины души потрясены, узнав, что она ещё существует) и Pornohub.

Такое впечатление, что Зеленского со списком запрещённых интернет-ресурсов крепко подставили.

Кстати, подставили его и с введением санкций против сингапурской компании «Спортмастер», которую обвинили в том, что она работает в «оккупированном Крыму». Дело в том, что украинский «Спортмастер» является совершенно отдельной компанией, и санкции на нее никак не влияют.

«Спортмастер» среди украинских «патриотов» принято называть «российской компанией», его владельцы — братья Фартушняки — уроженцы Кривого Рога, имеющие мальтийское гражданство и проживающие в Швейцарии…