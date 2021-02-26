Медведчук и Ахметов – два влиятельных человека, которые мешают Зеленскому упрочить собственную власть в стране. Примерно того же добиваются и «западные партнёры» Киева, говорят политэксперты

В четверг, 25 февраля, на Украине произошло два резонансных события, которые связаны с одними из ключевых фигур украинского бизнеса и политики — Виктором Медведчуком и Ринатом Ахметовым.

Автобус: тот или не тот?

Вечером в эфир российского ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1» вышел депутат Верховной Рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива, который сообщил, что в столичном офисе партии идут обыски.

Позднее украинские СМИ уточнили, что речь идет не об обысках непосредственно в офисе ОПЗЖ, а о задержании во дворе здания некоего микроавтобуса и тех, кто в нем находился. Плохой день для Ахметова и Медведчука: что произошло © РИА Новости,

Telegram-канал «Политика Страны» опубликовал видео приезда на место событий Кивы. Присутствовавшие там сотрудники полиции объяснили депутату, что транспортное средство может быть причастно к инциденту со стрельбой в Голосеевском районе украинской столицы.

Ранее сообщалось, что 25 февраля в Голосеевском районе Киева на улице Ямской проходил митинг с участием нескольких десятков человек против застройки. В какой-то момент к месту проведения акции подъехал автобус, из которого выбежали неизвестные, произвели несколько выстрелов в воздух, после чего скрылись.

Позже выступая в эфире канала «112 Украина», который после закрытия вещает в YouTube, Кива объявил, что задержанный автобус принадлежит частному охранному предприятию «Шторм», в нем на момент задержания находились 9 сотрудников фирмы.

Депутат отметил, что с этой компанией у ОПЗЖ заключен договор на оказание охранных услуг. Он подчеркнул, что сотрудники «Шторма» не имеют отношения к событиям в Голосеевском районе. Оппозиционер связал данные действия полиции с давлением на «Оппозиционную платформу — За жизнь».

По версии Нацполиции, автобус «Шторма» был участником упомянутого инцидента со стрельбой, он был включен в полицейские ориентировки и блокирован у офиса ОПЗЖ, в нем при обыске было найдено многочисленное оружие. «Шторм» Медведчука: кто и от кого защищает политика на Украине © 05447.com.ua

Эхо давнего похищения

В то время пока полиция проводила следственные действия у офиса ОПЗЖ, силовики нагрянули в компании, связанные с олигархом Ринатом Ахметовым. Первым об этом сообщил экс-депутат Сергей Лещенко в своем Telegram-канале. При этом не уточнялось, шла речь об обысках или выемке документов.

Сейчас известно, что данные действия связаны с громким делом о похищении в 2012 году топ-менеджера частной газодобывающей компании «Нефтегаздобыча», а ныне депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Олега Семинского. Похитители удерживали его в течение трех лет, после чего он был освобожден.

В четверг, 25 февраля, Офис генпрокурора огласил подозрение в похищении Семинского и вымогательстве у него пятерым лицам, среди которых, по данным СМИ, бывший министр транспорта и связи Украины в 2006-2007 годах Николай Рудьковский. Именно его называл главным заказчиком своего похищения Семинский.

Конфликт вокруг «Нефтегаздобычи» начался тогда же, девять лет назад. Семинский утверждает, что на него в своих интересах пытался оказывать давление, кроме Рудьковского, другой совладелец компании — депутат Рады от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Сам же Семинский претендовал на часть прибыли компании, а также на долю в акциях. Олег Царев: Ждет ли Ахметова при Байдене судьба Фирташа? © РИА Новости, Нина Зотина

В итоге главным выгодоприобретателем склоки внутри «Нефтегаздобычи» стал Ахметов, который позднее приобрел контрольный пакет акций компании, 25% акций осталось у Рудьковского. Сейчас на его долю акций наложен арест.

Какие-либо детали о следственных действиях в компаниях Ахметова на настоящий момент не разглашаются, также под вопросом остаются последствия нынешнего визита силовиков для одного из самых богатых и влиятельных украинцев.

«Западный Чужой» против «олигархического кооператива»

С чем связана активность украинских силовиков, а также можно ли говорить о целой кампании властей против влиятельных бизнесменов и политиков? На эти вопросы изданию Украина.ру ответили украинские политические эксперты.

То, что мы увидели в отношении ОПЗЖ, — это элемент давления, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

По его мнению, «украинскому олигархическому кооперативу» следует приготовиться к достаточно жесткому наступлению «заокеанского Чужого» на их интересы.

«Будут пытаться сбить их с командных позиций. При этом это касается всех, независимо от того, насколько тот или иной олигарх хочет быть полезным нынешней власти и демонстрирует свою готовность помогать, — это не спасет. Это стратегическая линия, направленная на вытеснение украинской олигархии», — сказал Золотарев.

Впрочем, у Рината Ахметова есть преимущество перед другими олигархами, уверен эксперт — политические возможности Ахметова весомее, он посистемнее.

«Почти 30% украинской экономики — это бизнес Ахметова. Поэтому одно неосторожное движение [в сторону Ахметова], и страна окажется в известном месте», — заявил политолог. Блицопрос: Золотарев об обысках у Ахметова и провокации у офиса ОПЗЖ © Facebook, Золотарев Андрей

…Еще и Коломойский

К упомянутым выше событиям стоит отнести также следственные действия в отношении бывших менеджеров «ПриватБанка»*, считает директор Украинского Института политики Руслан Бортник.

Похоже на то, что Зеленский пытается дать сигнал силы всем олигархам. Его команда поддавливает многих или всех украинских олигархов.

«Она дает им понять, что если они задумали что-то в отношении смены Зеленского и если они будут поддерживать оппозицию, то у них будут проблемы.

С этим я связываю действия и в отношении группы "Приват", и в отношении ОПЗЖ, и медиа, и компаний, связанных с Ахметовым. Зеленский пытается показать, что он сильный, и пытается обуздать олигархов», — сообщил политолог.

Впрочем, маловероятно, что Зеленскому это удастся.

«Пока даже действиям против ОПЗЖ не хватает эффективности. Они не ведут к установлению контроля. Они ведут к усилению конфликтности в политической системе», — указал Бортник. Блицопрос: Руслан Бортник об обысках у Ахметова и провокации у офиса ОПЗЖ © Facebook, Ruslan Bortnik

*Ранее Офис генпрокурора объявил подозрения нескольким бывшим топ-менеджерам «Приватбанка», принадлежавшего Игорю Коломойскому. Подозрения касаются растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и служебного подлога.

«Для Зеленского главное — обескровить ОПЗЖ»

За партию ОПЗЖ проголосовало большое количество граждан Украины. У партии есть свои сторонники, поэтому вряд ли парламентскую партию можно запретить, говорит директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

Даже когда Коммунистическую партию запрещали, ее просто не допустили к участию в выборах и только потом запретили, напомнил эксперт.

«Что касается ОПЗЖ, я не думаю, что она будет запрещена и депутаты лишатся своих мандатов, а избиратели — своих политиков», — отметил политолог.

В то же время, по его словам, акция силовиков означает «принуждение к миру».

«В данной ситуации для Зеленского главное — это, первое, обескровить партию, лишить ее ресурсной базы.

Второе — выставить Медведчука в информационном поле универсальным злом, олицетворением зла. Не всю партию, а именно Медведчука и, соответственно, дискредитировать партию», — заявил Бондаренко. Блицопрос: Кость Бондаренко о спецоперации возле офиса ОПЗЖ © РИА Новости, Нина Зотина

Что касается «дела Семинского», сам депутат неоднократно заявлял, что Ринат Ахметов имеет отношение к его похищению, но не приводил никаких конкретных доказательств, сообщил Бондаренко.

«Поэтому я думаю, что в данной ситуации это абсолютно процессуальное действие. Вряд ли здесь стоит усматривать какой-то политический контекст», — заявил эксперт.

Продолжение политики разобраться с «пятой колонной»

Последние события подтверждают, что силовые структуры получили указание активизироваться, считает директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

«Эта тенденция в свою очередь вписывается в ту политику, которую заявили в конце прошлого года. Мы все не очень обратили на нее внимание — она прозвучала просто как очередной сеанс риторики. Но тогда об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, и президент другими словами, но подтвердил позднее.

Смысл состоял в том, что власть намерена окончательно разобраться с "пятой колонной" и "агентами Кремля" в Украине. Мне кажется, это идет по разным направлениям», — сказал политолог.

А поскольку украинские силовые структуры, продолжил эксперт, народ смекалистый в материальном смысле, то «наши силовики под это все дело подписывают и свои сугубо материальные интересы по перехвату бизнеса, откатам и всему остальному». Блицопрос: Рудяков об обысках у Ахметова и провокации у офиса ОПЗЖ © РИА Новости, Нина Зотина

«Имитация борьбы с олигархами»

Активность украинских властей — это показательные действия перед западными партнерами, в первую очередь перед новой администрацией Байдена, заявил замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов.

Зеленский решил устроить наезд на олигархов, показав, что он в доме хозяин, что он не марионетка олигархов и что он их прессует, добавил эксперт.

«Так как реальных последствий и угроз для всех вышеперечисленных фигур нет, то надо говорить, что это имитация борьбы с олигархами. Плюс это попытка показать украинскому обществу, которое сильно не любит олигархов, что у нас тут якобы народный президент, который с ними усиленно борется», — подчеркнул Молчанов. Блицопрос: Кирилл Молчанов об обысках у Ахметова и провокации у офиса ОПЗЖ © Facebook, Кирилл Молчанов

Но по факту, отметил политолог, за этой ширмой скрывается то, что все тендеры все равно выигрывают фирмы, связанные с Ахметовым или с Коломойским. У Ахметова все равно останутся схемы, связанные с углем, а у Коломойского — с электроэнергией.

«Поэтому я бы все-таки говорил, что это имитация борьбы, а не реальное намерение Зеленского загнать олигархов за Можай, как это сделал Путин в начале нулевых», — сказал эксперт.