За репрессиями Зеленского против Виктора Медведчука и Анатолия Шария стоит обидчивость и ранимость Зеленского, а не американцы. Так считают высокопоставленные собеседники интернет-издания Украина.ру в Верховной Раде. По их информации украинский президент обиделся на "хамское" к нему отношение медведчуковских СМИ и видеороликов Шария

Последние две недели на Украине официальные власти проводят кампанию против одного из лидеров оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука: закрыты три телеканала, которые с ним связаны, на него СНБОУ наложены персональные санкции, начались проблемы у охранной структуры «Шторм», которую также связывают с его именем, журналистка российского телеканала RT Алена Березовская вынуждена была покинуть Украину после интервью с ним.

Естественно, возникает вопрос: почему именно сейчас спустя почти два года после прихода Зеленского к власти у Медведчука начались проблемы? Почему этого не происходило раньше? С чем это связано?

В российских и украинских СМИ чаще всего обсуждается версия, что именно американцы дали указание Зеленскому «обнулить» лидера ОПЗЖ. Причина: Вашингтон после прихода Байдена к власти занялся борьбой с российским информационным и политическим влияние в Европе, в том числе и на Украине.

В Медведчуке, куме Путина, они видят орудие этого влияния. Поэтому якобы ими решено от него избавиться и как от политика, и как от медиамагната.

Однако есть и другие версии происходящего.

Так, по мнению одного из источников интернет-издания Украина.ру в Верховной Раде, ничего экстраординарного в событиях вокруг Медведчука не происходит, и все эти события нельзя трактовать как заказ американцев и как наступление на свободу слова, и как разворот Зеленского во внутренней политике на 180 градусов.

«Что движет Зеленским? Вы искренне у себя, в России, полагаете, что это американцы после прихода Байдена ему приказали зачистить пророссийского и пропутинского Медведчука и его СМИ? Да чепуха все это.

Зеленским на самом деле движет обида на СМИ Медведчука, которые его чуть ли не "земляным червяком" стали называть. Он же президент, поэтому искренне считает, что его статус позволяет ему иметь иммунитет от ежедневного негативного полоскания его имени в медведчуковских СМИ. Он обозлился и решил телеканалы закрыть», — не сомневается наш собеседник. Плохой день для Ахметова и Медведчука: что произошло © РИА Новости,

Другой наш источник в Верховной Раде также заверил нас, что не американцы были инициаторами расправы над СМИ Медведчука и самим Медведчуком.

«Вот вы говорите, что подобное себе не позволял даже Порошенко. Не позволял. А почему? А потому что Медведчук смог договориться с Порошенко.

Тот хотел его тоже закрыть, собрал на него все, что требуется для уголовного дела. Но не стал этого делать, так как Медведчук с ним, повторяю, договорился.

А при Зеленском Медведчук расслабился. Его телеканалы хамили Зеленскому, а тот за два года собрал доказательства, что телеканалы Виктора Владимировича финансировались из денег, которые получены на незаконной с точки зрения юриспруденции Украины торговле с ЛДНР.

Американцы помогли Зеленскому проследить все транзакции и все доказать. Но они команды не давали, хотя, безусловно, Зеленский получил добро наехать на Медведчука от американского посольства. Кстати, для Медведчука все только начинается. Это не конец. Его и дальше намерены прессовать», — утверждает наш источник.

Также, по мнению нашего второго собеседника, обидой Зеленского объясняется и наезд украинских силовиков на видеоблогера Анатолия Шария, который также подвергает украинского президента постоянной критике.

«Ну и Шарий не отстает от Медведчука. Он тоже Вову чехвостит. Его тоже решили прижать к ногтю. Вот и выдвинули обвинение в госизмене. И партию его хотят закрыть, и опять уголовные дела, которые против Шария были в 2012 году возбуждены, использовать против него.

Обида и еще раз обида, а не американцы, вот что подтолкнуло Зеленского так поступить с Медведчуком и Шарием», — полагает наш источник.