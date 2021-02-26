По данным СМИ, блокированный автобус и находившиеся в нем люди могут иметь отношение к общественной организации «Патриоты — За жизнь», которую возглавляет народный депутат Илья Кива и которую неофициально считают силовым крылом «Оппоплатформы».
По другой версии, транспортное средство принадлежит охранной фирме «Шторм», которую также связывают с ОПЗЖ и ее сопредседателем Виктором Медведчуком.
Позже, выступая в эфире канала «112 Украина», Кива подтвердил, что задержанный автобус принадлежит «Шторму», в нем на момент задержания находились 9 сотрудников фирмы. Депутат отметил, что с этой компанией у ОПЗЖ заключен договор на оказание охранных услуг.
В целом оппозиционер связал данные действия полиции с давлением на «Оппозиционную платформу — За жизнь».
Согласно официальному сообщению на сайте Нацполиции, по делу о стрельбе 25 февраля в Киеве задержаны в ходе спецоперации две машины, одна из которой непосредственно в Киеве, а другая в Киевской области. Заведено дело о хулиганстве, с задержанными проводятся процессуальные действия.
Защита для Медведчука
Один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук располагает мощным частным охранным агентством. Почему политик и крупный украинский бизнесмен вынужден был создать свою частную армию?
Интересная деталь борьбы, которую годами ведут националисты на Украине против пророссийских СМИ и политиков. Ультраправые могли избивать на улицах журналистов «непатриотических» телеканалов и изданий, брать их редакции в осаду, забрасывать «коктейлями Молотова» и обстреливать из гранатометов и т.д.
Но в период до 2021 года, несмотря на неоднократные устные претензии, они ни разу не нападали на Медведчука, хотя именно его называли с 2018 года реальным владельцем сразу трех особенно ненавистных националистам телеканалов (с февраля 2021 года попали под санкции) — NewsOne, ZIK и «112 Украина».
Кстати, ранее, в 2014 и 2015 годах, по меньшей мере дважды националисты врывались в офис политика (хотя один раз ошиблись адресом), неоднократно угрожали и ему, и его близким. Однако начиная с 2018-го с их стороны, кроме устных оскорблений, не было ни одного реального нападения.
Какие меры вынужден был предпринять Медведчук, чтобы защитить себя, свой бизнес и свою политическую силу от националистов и радикалов? На того же Александра Вилкула, кандидата в президенты от «Оппозиционного блока», представители «Нацкорпуса», например, нападали 1 февраля 2019 года и облили его зеленкой в Бердянске (Донецкая область).
Мнение признанного радикального эксперта
Ответ на этот вопрос, как ни странно, дал вождь «Национального корпуса» Андрей Билецкий, который обмолвился 8 ноября 2018 года в программе Алеси Бацман на телеканале «112 Украина», говоря о «частных армиях» на Украине: «У Медведчука, например, кроме телеканала «112» есть, если память мне не изменяет, «Сварог» называется, охранное агентство, которое на самом деле является большой — наполовину спортивной, наполовину криминальной — очень хорошо вооруженной бандой, которая сейчас существует в Киеве».
Если оставить в стороне эмоциональные эпитеты вроде «банда», оценки «большая» и «очень хорошо вооруженная» в адрес охранного агентства Медведчука от первого командира «Азова» (который на фоне прочих частей ВСУ, МВД и даже спецназа выделяется своим куда более высоким уровнем вооружения и боевого оснащения), такая оценка Билецким достоинств частной армии Медведчука дорогого стоит.
Потому что Билецкий, как никто другой, способен адекватно оценить реальную оснащенность любой частной армии на Украине. Даже для Билецкого с его многотысячными нацгвардейцами это явно серьезный противник, а уж для более мелких ультраправых формирований Украины — и подавно.
Мнение наблюдательных журналистов
16 сентября 2019 года сайт Bihus.info опубликовал расследование «Захваченный остров: как охранники Медведчука превратили Труханов в тренировочную базу». Наблюдая за сотрудниками охранного агентства, постоянно присутствующими рядом с Медведчуком и пресекающими в том числе общение журналистов с ним, команда Дениса Бигуса вышла на базу, расположенную на Трухановом острове в центре Киева и занимающую на одном из его концов участок ни много ни мало в 11,5 тыс. кв. м.
В общении с журналистами сотрудники именовали объект (он окружен сплошным стальным забором высотой несколько метров) то «охранной базой», то «частной спортивной базой».
На замеченных на этом объекте людях — зеленые футболки с надписью «Шторм», как и на людях, охраняющих Медведчука. Это тот же самый «Сварог», только переименованный. У этих двух компаний один и тот же юридический адрес (Киевская область, город Фастов, улица Гусева, 27б) и код в Едином государственном реестре предпринимателей и организаций Украины (39714982). Если заглянуть в открытые базы юридических лиц Украины, то можно проследить за чередой переименований, перемен в числе собственников компании и т.д.
Дата официальной регистрации товарищества с ограниченной ответственностью «Детективное агентство "Сварог"» — 27 марта 2015 года.
Руководителем компании являлся Виктор Иванович Черный. 29 ноября 2016 года детективное агентство переименовывают в «Шторм», а уже 19 августа этого года сменяется его руководитель — вместо Черного им становится Иван Юзефович Бойченко (впрочем, Черный продолжает оставаться собственником 35% уставного капитала компании).
Смена руководителя была вызвана простым обстоятельством — Черный на внеочередных парламентских выборах был избран в Раду от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Как депутат Черный по закону не может заниматься предпринимательской деятельностью, чем и объясняется смена собственника.
Или, вернее, того, кто зафиксирован собственником ЧОПа, то бишь, говоря по простому, небольшой частной армии.
Почему «Сварог» стал «Штормом»?
Переименование могло быть обусловлено тем, что уже за первый год бойцы «Сварога» слишком «примелькались» на мероприятиях «Украинского выбора» в качестве его силового крыла. К тому же для простых граждан в слове "Сварог" больше грозного иностранного звучания, чем в привычном славянскому уху "Шторме".
О количестве сотрудников «Сварога»/«Шторма» ничего неизвестно. Но упомянутый выше Черный — помимо прочего, вице-президент Федерации боевого самбо Украины, почетным президентом которой является Медведчук. То есть ресурс для вербовки людей с отличной физической подготовкой у них почти неограниченный.
Сотрудники «Шторма» имеют разрешение на ношение огнестрельного оружия. Одно из таких предъявил 26 апреля 2017 года местным властям охранник мероприятия «Украинского выбора» в Конотопе (Сумская область).
В общем, ситуация в стране такова, что бизнес, личную жизнь и даже политику приходится защищать с помощью частных армий. Ну а полиция? А полиция на Украине, как известно, сама подвержена радикализму и тоже стала чем-то вроде частной армии министра внутренних дел Арсена Авакова.