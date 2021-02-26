Вечером в четверг, 25 февраля, правоохранительные органы Украины заблокировали микроавтобус во дворе офиса «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) на улице Шота Руставели в Киеве. По сообщениям силовиков, транспорт проходит в полицейских ориентировках в рамках операции «Сирена»

По данным СМИ, блокированный автобус и находившиеся в нем люди могут иметь отношение к общественной организации «Патриоты — За жизнь», которую возглавляет народный депутат Илья Кива и которую неофициально считают силовым крылом «Оппоплатформы».

По другой версии, транспортное средство принадлежит охранной фирме «Шторм», которую также связывают с ОПЗЖ и ее сопредседателем Виктором Медведчуком.

Позже, выступая в эфире канала «112 Украина», Кива подтвердил, что задержанный автобус принадлежит «Шторму», в нем на момент задержания находились 9 сотрудников фирмы. Депутат отметил, что с этой компанией у ОПЗЖ заключен договор на оказание охранных услуг. Плохой день для Ахметова и Медведчука: что произошло © РИА Новости,

В целом оппозиционер связал данные действия полиции с давлением на «Оппозиционную платформу — За жизнь».

Согласно официальному сообщению на сайте Нацполиции, по делу о стрельбе 25 февраля в Киеве задержаны в ходе спецоперации две машины, одна из которой непосредственно в Киеве, а другая в Киевской области. Заведено дело о хулиганстве, с задержанными проводятся процессуальные действия.

Защита для Медведчука



Один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук располагает мощным частным охранным агентством. Почему политик и крупный украинский бизнесмен вынужден был создать свою частную армию?

Интересная деталь борьбы, которую годами ведут националисты на Украине против пророссийских СМИ и политиков. Ультраправые могли избивать на улицах журналистов «непатриотических» телеканалов и изданий, брать их редакции в осаду, забрасывать «коктейлями Молотова» и обстреливать из гранатометов и т.д.

Но в период до 2021 года, несмотря на неоднократные устные претензии, они ни разу не нападали на Медведчука, хотя именно его называли с 2018 года реальным владельцем сразу трех особенно ненавистных националистам телеканалов (с февраля 2021 года попали под санкции) — NewsOne, ZIK и «112 Украина».

Кстати, ранее, в 2014 и 2015 годах, по меньшей мере дважды националисты врывались в офис политика (хотя один раз ошиблись адресом), неоднократно угрожали и ему, и его близким. Однако начиная с 2018-го с их стороны, кроме устных оскорблений, не было ни одного реального нападения.

Какие меры вынужден был предпринять Медведчук, чтобы защитить себя, свой бизнес и свою политическую силу от националистов и радикалов? На того же Александра Вилкула, кандидата в президенты от «Оппозиционного блока», представители «Нацкорпуса», например, нападали 1 февраля 2019 года и облили его зеленкой в Бердянске (Донецкая область).

Мнение признанного радикального эксперта

Ответ на этот вопрос, как ни странно, дал вождь «Национального корпуса» Андрей Билецкий, который обмолвился 8 ноября 2018 года в программе Алеси Бацман на телеканале «112 Украина», говоря о «частных армиях» на Украине: «У Медведчука, например, кроме телеканала «112» есть, если память мне не изменяет, «Сварог» называется, охранное агентство, которое на самом деле является большой — наполовину спортивной, наполовину криминальной — очень хорошо вооруженной бандой, которая сейчас существует в Киеве».

Если оставить в стороне эмоциональные эпитеты вроде «банда», оценки «большая» и «очень хорошо вооруженная» в адрес охранного агентства Медведчука от первого командира «Азова» (который на фоне прочих частей ВСУ, МВД и даже спецназа выделяется своим куда более высоким уровнем вооружения и боевого оснащения), такая оценка Билецким достоинств частной армии Медведчука дорогого стоит.

Потому что Билецкий, как никто другой, способен адекватно оценить реальную оснащенность любой частной армии на Украине. Даже для Билецкого с его многотысячными нацгвардейцами это явно серьезный противник, а уж для более мелких ультраправых формирований Украины — и подавно.

Мнение наблюдательных журналистов

16 сентября 2019 года сайт Bihus.info опубликовал расследование «Захваченный остров: как охранники Медведчука превратили Труханов в тренировочную базу». Наблюдая за сотрудниками охранного агентства, постоянно присутствующими рядом с Медведчуком и пресекающими в том числе общение журналистов с ним, команда Дениса Бигуса вышла на базу, расположенную на Трухановом острове в центре Киева и занимающую на одном из его концов участок ни много ни мало в 11,5 тыс. кв. м.

В общении с журналистами сотрудники именовали объект (он окружен сплошным стальным забором высотой несколько метров) то «охранной базой», то «частной спортивной базой».

На замеченных на этом объекте людях — зеленые футболки с надписью «Шторм», как и на людях, охраняющих Медведчука. Это тот же самый «Сварог», только переименованный. У этих двух компаний один и тот же юридический адрес (Киевская область, город Фастов, улица Гусева, 27б) и код в Едином государственном реестре предпринимателей и организаций Украины (39714982). Если заглянуть в открытые базы юридических лиц Украины, то можно проследить за чередой переименований, перемен в числе собственников компании и т.д.

Дата официальной регистрации товарищества с ограниченной ответственностью «Детективное агентство "Сварог"» — 27 марта 2015 года.

Руководителем компании являлся Виктор Иванович Черный. 29 ноября 2016 года детективное агентство переименовывают в «Шторм», а уже 19 августа этого года сменяется его руководитель — вместо Черного им становится Иван Юзефович Бойченко (впрочем, Черный продолжает оставаться собственником 35% уставного капитала компании).

Смена руководителя была вызвана простым обстоятельством — Черный на внеочередных парламентских выборах был избран в Раду от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Как депутат Черный по закону не может заниматься предпринимательской деятельностью, чем и объясняется смена собственника.

Или, вернее, того, кто зафиксирован собственником ЧОПа, то бишь, говоря по простому, небольшой частной армии. Зачем Медведчука называть националистом? Как менялся политик за два десятилетия © AFP, Vasily MAXIMOV

Почему «Сварог» стал «Штормом»?

Переименование могло быть обусловлено тем, что уже за первый год бойцы «Сварога» слишком «примелькались» на мероприятиях «Украинского выбора» в качестве его силового крыла. К тому же для простых граждан в слове "Сварог" больше грозного иностранного звучания, чем в привычном славянскому уху "Шторме".

О количестве сотрудников «Сварога»/«Шторма» ничего неизвестно. Но упомянутый выше Черный — помимо прочего, вице-президент Федерации боевого самбо Украины, почетным президентом которой является Медведчук. То есть ресурс для вербовки людей с отличной физической подготовкой у них почти неограниченный.

Сотрудники «Шторма» имеют разрешение на ношение огнестрельного оружия. Одно из таких предъявил 26 апреля 2017 года местным властям охранник мероприятия «Украинского выбора» в Конотопе (Сумская область).

В общем, ситуация в стране такова, что бизнес, личную жизнь и даже политику приходится защищать с помощью частных армий. Ну а полиция? А полиция на Украине, как известно, сама подвержена радикализму и тоже стала чем-то вроде частной армии министра внутренних дел Арсена Авакова.