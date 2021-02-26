Капитальные инвестиции за год рухнули на 40%, "дочка" «Нафтогаза» принимает на хранение часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", в январе Украина залезла в долги еще на 6 млрд грн. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

«Дочка» «Нафтогаза» принимает на хранение арестованный нефтепродуктопровод

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало процесс передачи арестованного имущества ООО «ПрикарпатЗападТранс» на ответственное хранение АО «Укртранснафта». Это происходит во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) от вторника, 23 февраля.

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В НАБУ отметили, что до определения управляющего этим имуществом со стороны АРМА оно будет находиться на ответственном хранении АО «Уктранснафта».

Речь идет о зданиях, сооружениях, линейных участках, технологических объектах и т.п., расположенных на территории Житомирской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областей.

"По решению Высшего антикоррупционного суда компания должна обеспечить охрану и содержание в надлежащем состоянии объектов нефтепродуктопровода, расположенных на территории Украины. При этом компания не будет осуществлять управление системой ", — пояснили в "Укртранснафте".

Ранее НАК «Нафтогаз Украины» как единственный акционер компании «Укртранснафта» разрешил ей принять на временное ответственное хранение арестованное имущество «ПрикарпатЗападТранса».

Расходы на содержание трубопровода согласованы единственным акционером общества — НАК "Нафтогаз Украины". Государство должно компенсировать компании эти расходы в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что расходы на содержание имущества в «Нафтогазе» оценили в 200 млн гривен.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) своим решением поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападТранс», собственников которого связывают с окружением народного депутата Виктора Медведчука.

По мнению экспертов Консалтинговой группы «А-95», возвращение нефтепродуктопровода под контроль государства приведет к остановке поставок, но не вызовет дефицита и существенного роста цен на дизельное топливо.

«Украинский рынок максимально диверсифицирован, и заместить выпавшие 50 тыс. т трубопроводных поставок в месяц будет несложно. Это произойдет как за счет переориентации трубопроводных объемов на отгрузку по железной дороге, так и за счет резервов внутренней нефтепереработки и импорта по морю», — заявил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Капитальные инвестиции на Украине рухнули на 40%

Капитальные инвестиции на Украине в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018-2019 годах они выросли соответственно на 16,4% и 15,5%. Такие данные в среду, 24 февраля, обнародовала Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в четвертом квартале 2020 года снижение капинвестиций составило 42,9% по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года, в третьем — 36,2%, во втором — 34,4%, в первом квартале — 35,5%.

При этом в 2019 году тенденция была обратной — наблюдался рост капинвестиций в течение года: 17,8% — в первом квартале, 7,5% — во втором, 12,7% — в третьем и 21,2% — в четвертом.

В региональном срезе самое значительное сокращение капинвестиций по сравнению с 2019 годом зафиксировано в Херсонской (на 67,3%), Закарпатской (на 58%), Киевской (на 57%), Львовской (на 50,8%), Николаевской (на 48%) и Ивано-Франковской областях (на 45,3%). В Киеве спад составил 36,3%.

В отраслевом срезе капинвестиции возросли только в сфере почтовой и курьерской деятельности — в 7,3 раза. В остальных зафиксирован обвал. В сфере авиатранспорта снижение составило 75,9%, в сфере культуры, спорта и развлечений — 71,1%, в складском хозяйстве — 54,3%, в оптовой торговле — 48,5%, в здравоохранении — 47,5%, в сельском хозяйстве — 45,4%, в образовании — 45,7%, в сфере временного размещения и организации питания — 44,8%, в промышленности — 43,6%.

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Общая сумма освоенных капитальных инвестиций за 2020 год составила 419,84 млрд грн ($15,1 млрд). Напомним, в 2019 году было освоено 584,4 млрд грн ($21 млрд) капитальных инвестиций.

Госдолг Украины за январь увеличился на 6,3 млрд грн

Совокупный государственный долг Украины по состоянию на 31 января составляет 2,56 трлн грн, или $90,7 млрд в эквиваленте. За месяц долг в долларовом эквиваленте увеличился на $49 млн, а в гривневом — на 6,34 млрд грн. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщила пресс-служба Минфина.

Из этой суммы внешний государственный и гарантированный государством долг — 1,507 трлн грн (58,89% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $53,44 млрд, а внутренний долг — 1,052 трлн грн (41,11%), или $37,30 млрд.

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Государственный долг Украины отдельно составлял 2,264 трлн грн (88,49% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $80,29 млрд. В частности, внешний долг составлял 1,249 трлн грн (48,83% от общей суммы), или $44,31 млрд, внутренний долг — 1,015 трлн грн (39,66% от общей суммы), или $35,99 млрд.

Гарантированный государством долг Украины отдельно составлял 294,48 млрд грн (11,51%), или $10,45 млрд. В частности, внешний долг — 257,37 млрд грн (10,06%), или $9,13 млрд, внутренний долг — 37,11 млрд грн (1,45%), или $1,32 млрд.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2020 года составил 2,56 триллиона гривен, или $90,3 миллиарда.