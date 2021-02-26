В среду, 24 февраля, на Украине с большим опозданием началась вакцинация от Covid-19 вакциной CoviShield, которую министру здравоохранения удалось добыть в Индии. Эта вакцина - дешевый аналог препарата AstraZenecca, который производят для бедных и бесплатно поставляют в качестве гуманитарной помощи странам третьего мира от Афганистана до Мьянмы

Тем не менее, Украина умудрилась закупить через посредника индийский аналог в 2,5 раза дороже оригинальной британской вакцины. На закупку доставленной 23 февраля партии было потрачено 1,59 млрд гривен (4,7 млрд. р.).

Индийский аналог вакцины не прошел все стадии испытаний, поэтому, ожидаемо, у людей возникают вопросы относительно ее безопасности. Южно-Африканская республика обратилась к Индийскому институту сыворотки, выпускающему данную вакцину, с просьбой забрать 1 миллион доз препарата из-за крайне низкой эффективности против господствующего в этой стране штамма вируса. В Европе эту вакцину закупило только одно государство, Украина, — то же, что ранее запретило «Спутник V» на законодательном уровне якобы по причине того, что российский препарат не прошел всех стадий проверки и не что его эффективность якобы не является доказанной. Хотя именно российская вакцина бьет рекорды по продажам в десятки стран мира. Обещанного три года ждут: когда на Украине начнется вакцинация © REUTERS, Willy Kurniawan/File Photo

Первыми в очереди на вакцинацию на Украине стоят медики, работающие с больными Covid-19, как наиболее подверженная риску категория. Врачи являются наиболее компетентной группой населения в плане вопросов вакцинации. Тем не менее, в большинстве своем они не спешат привиться индийской вакциной, даже при существенном риске заражения и ежедневном контакте с больными. Например, медики Александровской больницы Киева, крупнейшей на Украине по борьбе с COVID-19, массово отказываются прививаться вакциной Covishield.

«Если честно, то мне немного стыдно, потому что из всего отделения, где 24 сотрудника, только двое согласились на вакцинацию: это я и еще одна медсестра. Возможно, недоработали. Очень много информации ложной, недействительной. По российской вакцине целая кампания, чтобы не прививались. Прививка — это дело каждого. Наш пример может покажет, что количество людей, которые захотят сделать прививки будет гораздо больше», — заявил в эфире телеканала «Наш» заведующий отделением реанимации Александровской больницы Алексей Куценко.

Аналогичная ситуация сложилась и в Черновицкой области. Губернатор Наталья Гусак говорит, что часть медработников не давали согласие на вакцинацию, потому что сначала хотели бы узнать все детали о действии препарата. В Чернигове менее трети медиков, подлежащих вакцинации, дали согласие на прививку закупленным препаратом. «В городе по критериям подлежат вакцинации 280 врачей, из них согласились 87», — написал секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако в Facebook.

Главный инфекционист Винницкой области Лариса Мороз публично отказалась делать прививку индийской вакциной, мотивируя свое решение тем, что препарат не прошел все испытания. «Эта вакцина начинает третью фазу клинических испытаний в феврале в Индии. То есть никто еще не озвучил основного показателя этой вакцины — ее эффективности, насколько она позволяет избежать тяжелых форм болезни и летальных исходов. Есть информация, что AstraZeneca не отвечает за эффективность и качество этой вакцины», — говорит врач-инфекционист.

Ни один из чиновников министерства здравоохранения тоже пока не подал пример своим подчиненным. Несомненно, какая-то часть медиков уже просто переболели коронавирусом, но Telegram-канал «Резидент» считает, что отказ медиков зачастую свидетельствует о недоверии государству. «Медики по всей стране не хотят вакцинироваться индийским препаратом Covishield, что хорошо известно в Офисе Президента. Нужно отправлять в отставку всё правительство, которое завалило кейс вакцинации, а теперь пытаются втюхать украинцам вакцину для бедных не прошедшую третью стадию испытаний. Проблема для власти серьёзная, которую нужно решать оперативно или украинцы потеряют остаток доверия к государству», — пишет «Резидент». Ляшко рассказал, когда на Украине начнется вакцинация © РИА Новости, Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

Как говорит главный санитарный врач Виктор Ляшко, опросы показывают, что только 38% врачей готовы сделать себе эту прививку. Председатель Свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко утверждает, что медики скептически смотрят на то, что закупил в Индии украинский Минздрав. «Медики — это грамотные люди. Они профессионалы и знают, что такое вакцины, не понаслышке. Ведь вакцина — это препарат, который может принести как пользу, так и вред. А когда медики увидели, какую именно вакцину хотят привезти в Украину, то, естественно, даже больше, чем 50%, отказываются от вакцинации», — говорит Панасенко.

Проблема недоверия к собственному государству и тому, что оно закупает, отнюдь, не нова. Еще в мае 2019 года, то есть, до появления Covid-19, украинский филиал британской ВВС писал о росте подобных настроений, в том числе и среди медиков.

«На отношение к вакцинации повлияло недоверие к власти и постоянные обвинения в коррупции, в плохо организованных тендерах по закупке вакцин», — рассказывала руководитель программ по коммуникации и развитию ЮНИСЕФ Украина Анна Суходольская, комментируя недоверие к вакцинации от кори.

И это — общая тенденция, даже не связанная с пандемией коронавируса. Прекрасно зная о вороватости властей и бесконтрольности крупного бизнеса, украинцы постоянно ожидают, что любой препарат, купленный в аптеке или прописанный врачом, может оказаться «просрочкой» или препаратом с намеренно скрытыми побочными эффектами. Информация же о регулярных махинациях и коррупции при закупке товаров медицинского назначения, как и информация о низкой эффективности вакцины CoviShield, лишь усиливает эти опасения.

Уровень доверия к депутату, развлекающему аудиторию потасовками в Раде — это одно, и совсем другое — уровень доверия, когда речь идет о собственном здоровье. В конце прошлого года украинский социолог Андрей Ермолаев отмечал, что в этих вопросах украинцы куда более осторожны. «68% украинцев не доверили бы никому из топовых украинских политиков воспитание своих детей. 70% — не доверили бы никому из них свое жилье. 73% — не доверили бы им распоряжаться своими деньгами», — утверждал социолог.

Шлейф невыполненных политиками обещаний и регулярные коррупционные скандалы создают в обществе тот общий фон, при котором любые инициативы президента и министров будут восприниматься с большой дозой подозрения и недоверия. Даже если президент Зеленский, министр здравоохранения Степанов и в купе с ними Ульяна Супрун привьются вакциной CoviShield, у большинства украинцев все равно возникнут подозрения, что они вкололи себе на камеру лишь глюкозу или витамины.