Вечером в четверг, 25 февраля, спецназ провел акцию у офиса "Оппозиционной партии-За жизнь" (ОПЗЖ)в Киеве. Правоохранители под видом проверки на угон автомобиля произвели задержание транспортного средства, принадлежащего охранной фирме, отвечающей за безопасность партийного офиса. Очевидцы уверенны, что это была провокация против оппозиционеров

Первым об обысках и задержаниях в киевском офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) сообщил Телеграм-канал «Политика Страны», опубликовавший видео, снятое депутатом Верховной Рады от ОПЗЖ Ильей Кивой. Позже Кива рассказал в программе «60 минут» на канале «Россия 1», что находится в офисе ОПЗЖ, а «внизу сейчас, — по его словам, — работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты».

На видео видно, что возле микроавтобуса, находящегося у офиса ОПЗЖ, действуют бойцы спецподразделения, а так же находятся задержанные люди в наручниках.

«Внизу идет приём, идет работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся», — сообщил депутат Киса, добавив, что «арестовывают сотрудников офиса ОПЗЖ». Однако позже выяснилось, что правоохранители провели задержание сотрудников охранной фирмы "Шторм", у которой с партией ОПЗЖ заключен договор на охранные мероприятия.

Версия, по которой произведено задержание следующая. В этот же день, несколькими часами ранее в Голосеевском районе столицы проходил митинг с участием нескольких десятков человек против застройки. В какой-то момент к месту проведения акции подъехал автобус, из которого выбежали неизвестные, произвели несколько выстрелов в воздух, после чего скрылись. И вот через несколько часов якобы для задержания транспортного средства, которое участвовало в инциденте в Голосеевском районе столицы, были произведены задержания у офиса ОПЗЖ.

В связи с этим на сайте ОПЗЖ было обнародовано заявление о провокации рядом с помещением партийного офиса.

«Власть прибегла к очередным провокациям в отношении «Оппозиционной платформы — За жизнь», — говорится в заявлении. — На территории рядом с офисом партии полицией был задержан автобус, в котором находились сотрудники фирмы «Шторм». Этот автобус был сознательно добавлен в ориентировку, поскольку ранее другой автобус этой марки фигурировал в инциденте на улице Ямской. Однако фото очевидцев свидетельствуют, что это было совсем другое транспортное средство, а не тот микроавтобус, который впоследствии полиция задержала у офиса ОПЗЖ».

В партии выразили уверенность в том, что приказ о досмотре и обыске транспортного средства рядом с офисом ОПЗЖ «является не чем иным, как преследованием и попыткой запугать членов и сторонников политсилы, составляющей конкуренцию властной команде». В Черкассах ультраправые не смогли заставить депутата от ОПЗЖ говорить по-украински © кадр из видео Youtube-канала "Про все"

«Импотентная «зеленая» команда, окончательно потерявшая доверие граждан и поддержку избирателей, всеми силами старается втянуть оппозицию в очередной скандал, чтобы отвлечь внимание народа от собственных провалов. Вне всякого сомнения, сегодняшние события возле офиса ОПЗЖ организованы с одной-единственной целью — оказать давление на нашу политическую силу, препятствовать ее нормальной работе», — говорится в заявлении.

В ОПЗЖ заверили, что политсила «продолжит отстаивать свою принципиальную позицию, защищать права и интересы рядовых украинцев, доносить до народа правду о произволе власти и беззаконии, царящем в государстве», что оппозицию не удастся сломить «ни санкциями, ни угрозами, ни политическим террором».

Как сообщил изданию «Украина.ру» очевидец событий, «речь идёт об очевидной провокации».

«Это был якобы угнанный автобус, якобы его угнали или он был замечен в каком-то происшествии, и затем якобы его кто-то видел во дворе офиса партии. То есть, этот кто-то должен был увидеть автобус и позвонить в полицию по этому поводу. Но много ли вы знаете обычных людей, которые знают, какой микроавтобус угнан, а какой нет, которые регулярно читают ориентировки полиции? Не часто такие граждане встречаются. Наряд полиции во двор тоже не заходил. Другими словами, это очевидная подстава», — сказал он.

По мнению собеседника издания, это была «разведка боем». Так правоохранители решили показать украинской политической оппозиции, что могут легко и под надуманным предлогом провести задержание охранников и сотрудников офиса оппозиционной партии.

«Приехало много машин, полиция, спецназ. Если бы речь шла просто об угнанном микроавтобусе, то зачем спецназ? Чтобы задержать одного-двух угонщиков?" — задается риторическим вопросом собеседник издания Украина.ру, присутствовавший на месте событий.

"Думаю, идея заключалась в том, чтобы прощупать, как можно зайти в партийный офис», — отметил очевидец. Социологи показали, как Зеленский становится Порошенко © president.gov.ua

Отвечая на вопрос, может ли это быть подготовкой силовиков к каким-то будущим действиям, он сказал: «Конечно. Мы видим, что по времени это совпало с незаконными указами президента о блокировке телеканалов, с незаконным указом о санкциях в отношении ключевого политического оппонента Зеленского Виктора Медведчука. Совпало с задержанием людей, которые ходили в качестве спикеров на оппозиционные телеканалы… Всё это выглядит внешне как разрозненные и не связанные между собой эпизоды, но на самом деле мы видим, что это серия действий, звенья цепочки политических преследований. И если это все рассматривать под этим углом, тогда совсем по-другому выглядит вся эта ситуация».

"Понятно, что тут исключительно политическая подоплёка, — считает собеседник издания "Украина.ру, и очевидец событий. — Сегодня вышли очередные рейтинги, «Слуга народа» продолжает уверенно падать, поддержка оппозиции растёт. Как правило, такие приступы истерии у «зелёных» совпадают с появлением результатов соцопросов и с другими свидетельствами того, что политического будущего у них нет».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о введении санкций против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. До этого санкции были введены против депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Тараса Козака, а также закрыты принадлежащие ему телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne.

В связи с задержанием оппозиционного журналиста и политического эксперта Юрия Дудкина по делу о госизмене, в ОПЗЖ заявили, что власть строит в Украине полицейское государство, «в котором расправа над инакомыслящими становится основным инструментом сохранения режима».