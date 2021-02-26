На Украине власть выстраивает режим диктатуры, происходит конституционный переворот, утверждают эксперты. Судебная власть парализована, её подменяют решениями Совбеза, вводят внесудебные санкции. Возбуждаются дела о «госизмене» против политэкспертов и журналистов. Народ безмолвствует

Почему нет протестов

В четверг, 25 февраля, Национальная комиссия по вопросам связи и информатизации (НКРСИ) Украины обнародовала список из 426 сайтов, которые украинские провайдеры должны заблокировать.

НКРСИ сослалась на решение следственного судьи Голосеевского районного суда Киева Катерины Плахотнюк по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

Привет программистам и пропагандистам. Украина ударила по айтишникам и блогерам © CC0, Pixabay

Ранее были закрыты без суда сразу три информационных телеканала (пока они продолжают совместное вещание в YouTub), затем последовали санкции в отношении ряда юридических и физических лиц. Под санкциями оказались, в частности, глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

После такого шага и после применения санкций к гражданам Украины никакие действия властей уже не удивят, морально все готовы. Об этом сказал в беседе с корреспондентом издания Украина.ру источник, осведомлённый о настроениях в оппозиционном лагере.

Морально готовы, но готовы ли организационно? Ранее эксперты задавались вопросом, насколько адекватной была реакция оппозиции на закрытие телеканалов, почему это не вызвало массовых протестов, и не говорит ли это о слабости оппозиции? На такой вопрос ответил политолог Михаил Погребинский в эфире программы «Право знать» на российском канале ТВЦ. Он сказал, что у него нет ясного ответа, но добавил: что, возможно, в нынешней ситуации трудно что-либо требовать от людей, которые понимают, что у их врагов за спиной стоит не просто радикально настроенная толпа абсолютно лишённых всяких ограничений персонажей, готовых убивать, — «так за ними стоит государство».

«Государство — союзник этих радикалов», — подчеркнул Погребинский, добавив, что «консолидированное государство вместе с этими радикалами запугивает эту (адекватную. — Ред.) часть общества».

По мнению эксперта, Владимир Зеленский действует под давлением обстоятельств, а обстоятельства таковы, что земля уходит у него из-под ног, рейтинги падают. Сам он человек неопытный, а советы ему дают люди, которые «сели на потоки», и уходить с этих потоков они вовсе не хотят.

Опасная гастроль. С Медведчука всё только начинается © president.gov.ua

Что дальше? Совбез анонсирует продолжение жестких действий, и никто не знает, какие решения будут приняты на очередном заседании. Может быть, решат избавить Зеленского и его партию от опасного конкурента и просто закроют ОПЗЖ? Во всяком случае очевидно, что попытки выдавить Медведчука из украинской политики продолжатся.

Не придётся ли Медведчуку покинуть страну? Отвечая на такой вопрос в интервью изданию Украина.ру, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько сказал, что он не исключает такой вариант.

«Но, скорее всего, он останется и продолжит борьбу. Вряд ли все его активы арестованы. Арестована только легальная часть, наверняка у него есть другая. Но ему придется вести борьбу в новых условиях. И это будет гораздо труднее и гораздо менее эффективно», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что покинуть страну Медведчук сможет «только в случае угрозы его жизни и свободы». Если такое произойдёт, то, по словам Безпалько, «это будет означать полный отказ от политической борьбы, по крайней мере, на неопределенное время».

Сам Медведчук в интервью телеканалу «Россия-1» подчеркнул: «Запретить меня очень сложно. Запретить меня можно только физически. Все остальные способы, которые использует сегодня власть, Зеленский и его окружение, непригодны».

Кругом «измена»

Обыск в доме журналиста и политического эксперта Юрия Дудкина и его задержание СБУ вызвали большой резонанс в обществе. Юрий Дудкин — яркий критик власти, частый гость закрытых властью информационных телеканалов. Но до сих пор как бы предполагалось, что для проведения обысков и задержания всё же нужны более веские основания, нежели просто высказывание своего мнения.

Впрочем, в СБУ основания нашли. Как сообщается на сайте спецслужбы, Юрий Дудкин «создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов — группы в социальных сетях, ютуб-каналы — и отдельные блогеры». По версии СБУ, все это Дудкин сделал «по заданию кураторов», а финансирование получал из России. В общем, причастен к «подрывной деятельности в интересах российских спецслужб». Кроме того, принимал участие в эфирах политических ток-шоу на запрещённых российских телеканалах, чем якобы способствовал разжиганию межнациональной розни. Сообщается, что возбуждено дело по статье «госизмена».

Комментируя это событие в совместном эфире трёх закрытых властью телеканалов, депутат Рады от ОПЗЖ Олег Волошин отметил, что «это абсолютное безумие». Он напомнил, что при Порошенко «таким часто грозились», но реально просто за участие в каких-то телепрограммах не задерживали — «в этом нет состава преступления».

Ранее заподозрили в «госизмене» и «разжигании межнациональной розни» оппозиционного журналиста и блогера, лидера партии Шария Анатолия Шария. В четверг, 25 февраля, Шария объявили в розыск на том основании, что он не явился на допрос в СБУ. При этом сам находящийся за пределами Украины Шарий не раз заявлял, что подозрение ему не было предъявлено в установленном законом порядке. На своём ютуб-канале политик подробно освещал, как его адвокат Валентин Рыбин безуспешно пытался ознакомиться с документом.

На этот раз следователи СБУ ознакомили адвоката с материалами производства, использованными для сообщения о подозрении его подзащитному. Шарий зачитал материалы дела, сопроводив их ехидными комментариями. Но подчеркнул: «Это не шутка, это ХХI век, это современная Украина».

«Запущена машина репрессий»

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» предложила задержанному политэксперту Юрию Дудкину юридическую помощь. Об этом говорится в обнародованном 24 февраля заявлении политсилы.

«Обвинение политического эксперта Юрия Дудкина в государственной измене — очередной этап политических репрессий и построения в Украине полицейского государства, в котором расправа над инакомыслящими становится основным инструментом сохранения режима», — заявили в ОПЗЖ.

В партии считают, что «не имея возможности вести содержательный диалог со своими оппонентами в правовом поле, власть идет на уничтожение независимых телеканалов, введение санкций против оппозиционных политиков и членов их семей, начинает преследование тех, чьей единственной «виной» является наличие собственного мнения, готовность защищать и отстаивать свою позицию».

В заявлении также отмечено, что «сегодня страна становится свидетелем того, как пытаются не только уничтожить непосредственных конкурентов Зеленского, но и запустить машину репрессий и массового нарушения конституционных прав украинских граждан».

Однако в тот же день вечером, 25 февраля, правоохранители провели силовую акцию по задержанию автомобиля охранной структуры, выполняющей мероприятия по безопасности партии ОПЗЖ прямо у офиса партии.

В партии обещают, что ОПЗЖ «будет последовательно и настойчиво, используя правовые механизмы, бороться с ложью и беспределом, ставшими основой деятельности нынешней власти».

Там уверены в победе, «…потому что противозаконный характер действий Зеленского и его окружения сегодня очевиден не только украинскому обществу, но и зарубежным политикам и средствам массовой информации».

«Окажется, что Зеленский лишний»

Однако до победы ещё надо дожить. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью Украине.ру заявил: пока что ситуация в Украине развивается «по сценарию формирования военной хунты в стране, примерно по модели Латинской Америки 60-х годов (прошлого века. — Ред.)».

Жарихин: на Украине происходит ползучий госпереворот

И поэтому наступит момент, когда окажется, что Зеленский — лишний, предрёк Жарихин, подчеркнув, что Зеленский сейчас этого не понимает. По словам эксперта, при любом варианте возможных изменений в верхушке всё это самым плачевным образом скажется на общей ситуации в стране.

«Сейчас, с моей точки зрения, на Украине начинается ползучий государственный антиконституционный переворот, который осуществляется пока что руками действующего демократически избранного президента», — констатировал политолог.

Напомним, вечером 19 февраля СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц. Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали двое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко. На следующий день Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о персональных и экономических санкциях.