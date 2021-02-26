В 2019 году Владимир Зеленский был образцовым демократом: постоянно апеллировал к народу, обещал во всём с ним советоваться, делал упор на прямое общение с избирателями через социальные сети. Модель своих отношений с народом он представил в известном сериале. Сейчас он почти ничем не напоминает образ Голобородько. Что случилось с Зеленским?

Как ни странно, но ничего особенного с Владимиром Зеленским не случилось. По сути то, что он сейчас делает, является естественным продолжение того, что он делал в 2019 году.

Тут стоит повторить, что Зеленский не является политиком и ничего не понимает в политтехнологиях. Он наверняка не читал книгу Евгения Малкина и Евгения Сучкова «Основы избирательных технологий». Зато он читает им же запрещённый телеграм-канал «Легитимный».

Зеленский действительно любит Украину и украинский народ, желает им самого лучшего. Причём его взгляд на это лучшее будущее вполне соответствует настроениям, распространённым в среде творческой интеллигенции: чтобы всё было как в Европе — демократия, права человека, уважение к национальной культуре, отсутствие олигархов и коррупции, высокий уровень жизни. Надо только провести реформы, которые предлагают европейские и евроатлантические партнёры, и всё будет как по маслу. Кстати, нежная дружба президента с «соросятами» в этом отношении вполне естественная — они-то точно знают, какие именно реформы надо проводить… Ну а сам Зеленский видится себе в этой ситуации не Голобородько даже, а не менее как Аденауэром и Эрхардом в одном лице (он, кстати, знает кто это вообще?)

Мы не даром сослались на книгу Малкина и Сучкова. Там описываются различные подходы к описанию электората и на первом месте — «наивные подходы», характерные для демократов первой волны. Логика их простая — я «обычный человек» и другие «обычные люди» думают так же, как я. В 1989-90 годах такие простейшие схемы были вполне употребимы и даже давали какой-то результат. Типичный лозунг того времени: «съезд депутатов — не партхозактив, голосуй за имярека — он победит». Но уже в 1991 году политическая жизнь стала гораздо сложнее, чем противостояние «партократов» и «демократов».

Впрочем, на момент выборов 2019 года ситуация на Украине опять упростилась до противостояния представителей старой политической элиты (новое издание «партократов», независимо от политических противоречий внутри этой элиты) и «кандидата из народа». В этих условиях можно было совершенно свободно обещать широкое использование разных форм прямой демократии — Зеленский действительно был уверен, что большинство избирателей будут поддерживать те тезисы, которые он выдвигает. Совершенно независимо от того, что это будут за тезисы.

Однако не прошло и двух лет, как стало понятно, что не всё так однозначно, как представлялось президенту изначально.

— Запад вовсе не рвётся поддерживать Украину. Он требует проведения реформ, но не даёт денег на их проведение. И уж тем более не даёт денег за готовность к проведению реформ.

— Реформы снижают уровень жизни населения, но не приводят к экономическому росту.

— Олигархи не хотят никуда уходить, они продолжают контролировать СМИ и значительную часть украинского политикума, включая депутатов от «Слуги народа».

— Националисты давят со стороны улицы и угрожают Майданом.

— Путин не знает о том, что Зеленский — «президент от народа» и не хочет урегулировать конфликт на Донбассе так, как хотят украинцы (кстати, позиция Зеленского соответствует общественному мнению — оно тоже не приемлет Минских соглашений).

Результат наблюдаем невооружённым глазом — падение рейтингов президента и его партии, совершенно неудовлетворительный результат местных выборов.

А ведь, казалось бы, Зеленский всё делал правильно. Ну, кроме некоторых аспектов. Например, не задалась борьба с коррупцией. Порошенко, как оказалось, сажать нельзя — ему гарантирована безопасность. А профессиональные борцы с коррупцией, назначенные посольством США, демонстрируют только профессионализм в потреблении бюджетных средств. Например, НАБУ в прошлом году вернуло в бюджет 100 млн грн (кстати, неплохо бы выяснить, видел ли их кто в бюджете), а потребило почти миллиард. Но избиратели же должны понять! Нет, не понимают…

Политик в этой ситуации должен был бы сделать вывод, что он что-то делает не так, и сделать соответствующие выводы — либо изменить свою политику, либо сделать ставку на других избирателей, которых устраивает такой курс. Порошенко, кстати, сделал и то, и другое, но это ему не помогло.

Зеленский сейчас находится на развилке. У него есть выбор, но похоже, что он делает выбор не как политик, а как «обычный человек».

«Обычный человек» как мыслит в этой ситуации? Народ мыслит так же, как он. А если народ не мыслит так, как он, значит, злые враги сбивают его с пути истинного. Значит, надо отвадить врагов от того, чтобы они путали избирателей.

Отсюда:

— давление на СМИ, чтобы не дезинформировали;

— давление на оппозицию, чтобы не высказывали в СМИ мысли, не соответствующие генеральной линии;

— ускорение реформ, чтобы они быстрее дали результат.

В общем, вижу цель — не вижу препятствий.

Это всё мы сейчас и наблюдаем. Правда, это путь скорее не Аденауэра, а южнокорейского диктатора Пак Чон Хи. Мы, правда, не уверены, что Зеленский и об Аденауэре хоть что-то знает, а генерал Хи у нас фигура и вовсе малоизвестная.

В заключение скажем, что курс президента Зеленского, конечно, несколько дикий, но вовсе не обязательно ведущий в тупик. Современная Южная Корея как высокоразвитое индустриальное и при этом демократическое государство была создана именно диктатурой Пак Чон Хи. И он в Корее очень почитаем, несмотря на репрессии и на то, что, по легенде, придя к власти гордым владельцем американского наградного пистолета (даже нижнее бельё было казённое), на момент гибели в результате покушения был одним из богатейших людей в стране.

Другое дело, что диктаторов в истории было много, а таких как Пак Чон Хи не так чтобы особенно. Но это уж как повезёт. А мы — оптимисты, хотим верить, что Украине в конце концов повезёт…