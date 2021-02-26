Украина — страна, в которой миллионы пожилых людей живут на жалкую пенсию в пару тысяч гривен (около 6 тысяч рублей) в месяц. Скудные индексации и доплаты проблемы не решают — выжить на эти деньги практически невозможно. При этом власти предупреждают: уже в 2025 году и без того мизерная пенсия в стране может сократиться в полтора раза

Индексации наполовину

Нардеп объяснил, почему индексация пенсий не спасет украинских пенсионеров © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Повышение составит 11%. Оно коснется 8 млн человек. Минимальное повышение выплат составит 100 гривен (264 руб.), но в среднем пенсии вырастут на 308 гривен (813 руб.).

Для людей, которые имеют длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), минимальные пенсионные выплаты увеличат до 2 200 гривен (5804 руб.).

Увеличение пенсионных выплат в марте будет касаться граждан, которые получают пенсию по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца и по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии).

Правительство пересчитает пенсии по формуле, в которой уровень размера пенсий соответствует 50% показателя инфляции за предыдущий год и 50% роста средней заработной платы. Уровень индексации в этом году не изменился. В мае 2020 года Минсоцполитики также проводило индексацию пенсий на 11%, благодаря чему выплаты увеличились в среднем на 400 гривен (1055 руб.).

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко поясняет, что нынешнее украинское правительство стало, по сути, заложником ситуации, которую ему организовали предшественники.

«Напомню, до 2017 года правительство было обязано индексировать пенсии на размер инфляции полностью. В октябре 2017 года парламент проголосовал за изменения пенсионного законодательства, Поэтому сейчас индексация пенсий происходит очень хитро-странным способом, который далеко не в полной мере коррелирует с ростом цен. Компенсация происходит всего на 50% инфляции, а изменения в самой базовой пенсии идут только от 50% роста зарплаты. Чтобы эту ситуацию как-то поменять, нужно для начала менять базовый закон с формулой расчета индексации пенсий. Поэтому если здесь какие-то претензии и предъявлять, то это не к правительству, а к парламенту», — пояснил в комментарии изданию Украина.ру Юрий Гаврилечко.

Доплаты заморожены

В Минсоцполитики Украины рассказали, насколько вырастут пенсии © flickr.com, Національний банк України

«Что касается доплат к пенсиям — это как раз то, что украинское правительство может устанавливать своими постановлениями. А исполнять данное постановление оно будет в том случае, если будут свободные средства. Обычно подобные деньги относятся к расходам специального фонда, и они не относятся к защищенным статьям бюджета.

Следовательно, если есть недоимка по доходам бюджета и нет возможности эти средства выделить, программа выплат может быть временно заморожена до тех пор, пока средства не появятся. И существующий механизм придуман опять-таки не этим правительством, а оно просто его использует. До тех пор пока у нас не активизируется экономика, всё и будет так происходить», — сказал Юрий Гаврилечко.

Выживайте как хотите

Согласно статистике Пенсионного фонда, 4,6 млн украинских пенсионеров, или 41,2% от общего количества, получают от 2000 до 3000 грн (от 5276 до 7915 руб.) в месяц. В начале 2020 года цифры были еще более удручающими: на тот момент 35%, или почти 4 млн человек, получали от 1500 до 2000 грн (3957 до 5276 руб.). На 1 января 2021 года ситуация немного улучшилась: пенсионеров со столь мизерным месячным доходом стало 16,3%. Но они есть.

Около 80% украинцев преклонного возраста живут за чертой бедности, свидетельствуют данные исследования Института геронтологии НАМН Украины. А 90% пенсионеров не в состоянии оплатить себе даже базовые медицинские услуги. По этой причине каждый третий не обращается за медицинской помощью, несмотря на то что в среднем у пенсионера пять-шесть хронических заболеваний, рассказала на Украинском пенсионном форуме https://pensionforum.org.ua/translyatsiya профессор Института геронтологии Вера Чайковская.

Каждый четвертый украинский пенсионер сталкивается с психологическими проблемами: депрессия, тревожность. Две трети пожилых людей с проблемами психического здоровья лишены профессионального лечения.

Люди в возрасте 65+ составляют половину всех пациентов, получающих долгосрочное психиатрическое лечение, отметила на форуме директор Института психиатрии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Ирина Пинчук. Самый высокий процент самоубийств среди всех возрастных групп — у категории 85+.

Дыра в Пенсионном фонде

Выживайте сами: почему на Украине не будет пенсий

Однако и это не решает проблему хронического дефицита. В 2020 году из-за невыполнения плана поступлений от ЕСВ на 19,7 млрд грн (52 млрд руб.) ПФУ не хватило на выплату пенсий 14 млрд грн (36,9 млрд руб.). Деньги пришлось одолжить у Госказначейства. Общий долг ПФУ перед Госказначейством на начало 2021 года составляет 62,1 млрд грн (163,8 млрд руб.), или 1,5% ВВП.

В 2021 году в Пенсионном фонде ожидают, что недостача поступлений от ЕСВ составит 26,3 млрд грн (69,3 млрд руб.). Пенсионный фонд не наполняется по причине того, что рынок труда частично находится в тени. При этом демографический кризис в стране усиливается. И все это происходит на фоне оттока части наиболее трудоспособного населения за рубеж из-за низкой оплаты труда

На Украине все еще продолжается обсуждение вопроса введения накопительных пенсий, которые будут существовать параллельно с действующими. Если этот вопрос не будет решен, то, как заявила министр соцполитики Марина Лазебная, уже в 2025 году и без того мизерная пенсия в стране сократится в полтора раза.

«В чем они собираются копить деньги? Куда эти деньги вкладывать, если на Украине нет фондового рынка? И даже если бы этот рынок был, у нас разве экономика растет? Какая у нас отрасль экономики развивается такими темпами, которые позволили бы перекрыть рост инфляции? Никакие изменения в самой пенсионной системе ничем не помогут ни действующим пенсионерам, ни будущим, если возможности экономики не будут позволять их обеспечивать», — подытожил Юрий Гаврилечко.