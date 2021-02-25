На Украине заблокировали 426 сайтов. Некоторые из них являются довольно важными как для экономики, так и для информационной политики страны

В четверг, 25 февраля, Национальная комиссия по вопросам связи и информатизации опубликовала новый перечень сайтов, которые интернет-провайдеры должны заблокировать. Речь идёт о 426 сайтах. Зеленский считает, что Украина становится мировым IT-хабом © пресс-служба президента Украины

При этом НКРСИ сослалась на решение следственного судьи Голосеевского районного суда Киева Катерины Плахотнюк по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

Этим решением Плахотнюк распорядилась «наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети internet при использовании веб-ресурсов».

По сути это означает, что провайдеры должны закрыть доступ к указанным сайтам. Перечисление сайтов может ввести в ступор. Ведь среди них как популярные среди украинских пропагандистов ресурсы, так и те, ограничение доступа к которым будет неприятным сюрпризом для украинских программистов.

«Попрограммируйте мне тут!»

GitHub — крупнейший в мире веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Ресурс, который его создатели называли «социальной сетью для разработчиков», был основан в 2008 году. Спустя десять лет — в июне 2018 года — GitHub за $7,5 млрд купила корпорация Microsoft. Бьют рекорды. Почему на Украине динамично развивается IT-бизнес © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

А ещё спустя два года и девять месяцев Национальная комиссия по вопросам связи и информатизации обязала провайдеров заблокировать доступ к pastebin-сервис gist.github.com.

Pastebin — это веб-приложение, которое позволяет загружать отрывки текста, обычно фрагменты исходного кода, делая их возможными для просмотра желающими. Gist GitHub используется для быстрой публикации фрагментов кода и довольно популярен среди программистов.

Украинские айтишники уже прокомментировали прыть следственного судьи Плахотнюк.

«Думаю, пришло время требовать реформу судебной системы!» — гласит комментарий веб-дизайнера Евгения Самилыка на популярном среди украинских IT-специалистов ресурсе DOU.

Его товарищи по несчастью тем временем задавались вопросом, как вообще технически возможна блокировка.

«А никто не подскажет, где можно прочитать качественную информацию о том, на каком вообще уровне и как именно можно фильтровать трафик со стороны телеком-провайдера, не говоря уже о локальных провайдерах? Т.е. есть ли возможность блокировать по субдомену? А какие варианты блокирования возможны?» — спрашивал разработчик Евгений Кушнир.

Он же ниже давал остальным совет по поводу VPN — технологий, позволяющих получить доступ к заблокированным провайдерами сайтам.

Комментарии некоторых украинских разработчиков — читателей DOU — были довольно нелестными для украинских властей.

А кто-то и вовсе предлагал айтишникам объединиться для защиты популярного ресурса.

«Давайте, может, скинемся и наймём адвоката, чтоб подал апелляцию и убрали из списка GitHub? Ну это ж срам!» — предлагал пользователь Юрий Кармазин.

Буря возмущения среди разработчиков поднялась и в украинских сегментах соцсетей.

«По версии суда, даже не сам сервис, а его маленькое подразделение совершило мошенничество в особо крупных размерах. Каким образом ему это удалось, спросите вы? Вот и я не знаю. Госпожа судья Плахотнюк, не сдерживайте себя, запретите еще StackOverflow, я знаю, вы хотите. Парализует уже всю работу IT в Украине, зачем эти полумеры?» — отметила украинская фронтенд-разработчик Ирина Садовникова в Facebook.

Эту запись она сопроводила мемом с кумамоном, говорящим: «Зачем? Во славу Сатаны, конечно!»

Примечательно, что ранее — в сентябре 2020 года — сам президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым он поручал правительству облегчить процедуру получения иностранными IT-специалистами разрешения на иммиграцию на Украину. Сделано это было, чтобы переманить айтишников из Белоруссии, где в то время было неспокойно из-за акций протеста.

«Правительство должно обеспечить совершенствование процедур получения IT-специалистами, которые являются иностранцами или лицами без гражданства и иммигрируют в Украину, разрешения на иммиграцию и получение работодателем (IT-компанией) разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства», — говорилось в указе украинского президента. «Мелочная конкуренция»: премьер Белоруссии высказался о попытках переманить IT-специалистов © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

И вот спустя чуть менее чем полгода решением одного из украинских судей предписывалось заблокировать доступ к популярному среди украинских программистов ресурсу.

Но программисты — не единственные, кто пострадал от некомпетентности украинских властей.

Привет борцам информационного фронта

Среди заблокированных решением судьи Плахотнюк сайтов очутился и такой ресурс, как livejournal — Живой Журнал (ЖЖ). Эта одна из старейших и популярнейших в своё время блоговых платформ была основана ещё в 1999 году американским программистом Брэдом Фицпатриком. Сегодня она принадлежит компании Rambler Group — одному из лидеров российской индустрии медиа и развлечений.

Несмотря на это, согласно открытой статистике, большинство пользователей ЖЖ — американцы.

До 2014 года особо активным и заметным был и украинский сегмент ЖЖ. Директором ЖЖ-Украина был популярный блогер, программист из Кременчуга Игорь Бигдан. Отчасти благодаря его усилиям в руководство украинским ЖЖ вошли люди, позже активно участвовавшие в Майдане, а позже — в войне в Донбассе. К примеру — волонтёр Диана Макарова.

Впрочем, и сам Бигдан отметился в событиях 2014 года. В конечном итоге в марте 2014 года он был вынужден уйти из ЖЖ.

«И меня и руководство холдинга очень напрягает ситуация "сотрудник российской компании постоянно критикует Россию за аннексию Крыма". Нет, речь не о цензуре — мне, как топ-блогеру, никогда не указывали, о чём писать можно, а о чём нельзя. Однако я не только блогер, но ещё и сотрудник большого российского холдинга "Афиша-Рамблер-СУП". Как и любая крупная компания, холдинг тесно связан с экономикой и политикой России, и поэтому неосторожные публичные заявления его сотрудников могут нанести холдингу вред. А уж в сегодняшней ситуации — тем более», — заявил Бигдан, отметив, что принял добровольное решение об отставке.

При этом он обмолвился, что преемник у него вряд ли появится.

«Мне полагается назвать имя преемника, но, насколько я знаю, нового "директора ЖЖ в Украине" не будет», — указывал он.

А в сентябре в другой записи Бигдан уже грозил России терактами.

Примечательно, что в некоторых блогах ЖЖ утверждали, будто бы знакомые Бигдана из числа украинских националистов могут быть причастны к накрутке рейтингов украинских блогов. Корнилов рассказал, много ли белорусских IT-специалистов стоит ждать на Украине © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

В 2013 году из-за националистов украинский сегмент ЖЖ попал в международный скандал. Тогда Deutsche Welle лишила блогершу и популярную националистку Елену Белозерскую награды в категории «Лучший блог на украинском языке». Номинировал Белозерскую на конкурс бывший тогда журналистом Мустафа Найем.

Однако возмутились украинские левые. Они направили в Deutsche Welle петицию, в которой попросили лишить Белозерскую премию за расизм, шовинизм и гомофобию, а также пропаганду ультраправых идей.

В 2014 году Найем позвал народ на Майдан, по итогам которого сам Найем сначала стал депутатом, а после — чиновником. А Белозерская после начала войны в Донбассе присоединилась к одному из украинских националистических батальонов.

И хотя после 2014 года популярность ЖЖ на Украине подупала, особенно по сравнению с Facebook (там украинские модераторы развернулись вовсю), эта блоговая платформа до сих пор популярна среди «старой гвардии» украинских сетевых троллей и пропагандистов.

Вряд ли судья Плахотнюк знала всё это, когда росчерком пера блокировала 426 сайтов. Остаётся лишь порадоваться, что под горячую руку судьи Голосеевского районного суда не попали корпорации вроде Google. Впрочем, это не означает, что последняя может быть спокойна. Украинские суды умеют удивлять.