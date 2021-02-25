Американские власти готовятся к очередному расширению антироссийских санкций, Москва готова дать асимметричный ответ. Но главной жертвой в этом противостоянии оказывается Европейский союз

Байден следует заветам Трампа

Противодействие России — один из немногих вопросов, по которым позиции президента США демократа Джо Байдена и его предшественника республиканца Дональда Трампа совпадают. Руслан Бортник: Россия и Запад будут повышать ставки, пока не наступит угроза реальной войны © Facebook, Ruslan Bortnik

Несмотря на то что нынешний хозяин Белого дома в числе своих первых шагов после прихода к власти продлил действие договора СНВ-3, он собирается дальше сохранять давление на Москву и в ближайшее время объявит о расширении санкций.

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, это будут не просто санкции, а сочетание видимых и невидимых инструментов, тем самым Вашингтон хочет продемонстрировать Москве «красные линии» в вопросах кибербезопасности.

По информации источников издания The Washington Post, ограничительные меры Вашингтона станут ответом на кибератаки на федеральные учреждения, за которыми якобы стояла Россия. Речь идёт о взломе в конце года программного обеспечения Orion от компании SolarWinds, клиентами которой были Агентство национальной безопасности, Госдепартамент, министерства юстиции, финансов, энергетики, торговли и внутренней безопасности США, Национальные институты здравоохранения, а также более 400 крупных компаний.

На слушаниях, прошедших 23 февраля в комитете Сената по разведке, глава корпорации Microsoft Брэд Смит заявил о наличии доказательств только одной версии — причастности «российской разведывательной структуры», однако исполнительный директор SolarWinds Судхакар Рамакришна возможных виновников в кибератаках не называл. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг какую-либо причастность российской стороны к произошедшему, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения в якобы имевших место хакерских атаках рутиной.

«Изначально новая американская администрация говорила, мол, с Россией будет очень суровый разговор, вот этот «разговор» сейчас и намечается. Думаю, что, конечно, отношения между нашими странами безоблачными не будут ни при каких обстоятельствах, и различные меры на Россию будут выстраивать. Так что отношения России и США дальше будут только усложняться.

Атаки на США были, поймать виновного они не в состоянии. Значит, надо его назначить. Они могли назначить Китай ответственным за эти атаки и тогда вводить санкции против Китая. Но ухудшать политический фон с Китаем, ограничивать финансовые взаимоотношения — это администрации Джо Байдена невыгодно. Поэтому должен быть назначен другой виновный. И то, что мы видим сейчас, — это назначение виновного в лице России», — рассказал в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Солонников.

Помимо этого, как стало известно телеканалу CNN, американские власти работают над санкционными мерами против России за арест оппозиционера Алексея Навального — вероятнее всего, они будут персональными, а их введение будут координировать с руководством Евросоюза. Путин: Россия по сравнению со странами Запада белая и пушистая © Скриншот из видео Украина.ру

Оценку происходящему дал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на коллегии ФСБ 24 февраля: «Мы сталкиваемся с так называемой политикой сдерживания России. Речь здесь идёт не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру, спровоцировать внутреннюю нестабильность и в конечном итоге ослабить Россию и поставить её под внешний контроль, как, это мы видим, знаем это, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве».

По словам Путина, недружественное отношение к России и другим суверенным центрам мирового развития даже не пытаются скрывать — достаточно познакомиться с публичными стратегическими документами и весьма откровенными заявлениями государственных деятелей целого ряда стран.

«Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнёры, прямо вмешиваться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны, и, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб. Хочу повторить: подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна», — заявил Путин.

Уничтожение Евросоюза

Европейцы не то что не отстают от Соединённых Штатов, а идут даже впереди — они уже согласовали расширение персональных санкций против граждан РФ из-за ситуации с Навальным, о чём 22 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, а позже эту информацию подтвердил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Официально имена тех, кто попадёт в «чёрный список», не называются, но, по имеющимся сведениям, это глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, генпрокурор РФ Игорь Краснов и командующий Росгвардией Виктор Золотов — им запретят в течение года въезжать на территорию ЕС и хранить средства в местных банках.

А источники агентства Bloomberg уточняют, что в этот список не включили крупных российских бизнесменов по требованию нескольких депутатов Европарламента. Реальный эффект санкций: по Германии бьют, России помогают © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

Ранее МИД РФ, комментируя угрозу новых санкций ЕС, подчеркнул, что вопреки логике в Брюсселе сначала принимают политическое решение, а затем под него произвольно подбирают кандидатуры. Что касается Навального, которому суд 2 февраля заменил условный срок на реальный (3,5 года колонии общего режима) из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока, правозащитная организация Amnesty International отказалась считать его узником совести, поскольку таким нельзя считать человека, применяющего язык вражды, а именно такие высказывания правозащитники увидели в видеороликах, записанных Навальным в середине 2000-х.

Мария Захарова в эфире Первого канала 24 февраля назвала решение ЕС о введении новых персональных санкций против россиян выходящим за грань какой-либо логики, заранее разыгранной абсурдной историей со сценарием информационной кампании. По её словам, это унижение в первую очередь Европейского Союза — объединения стран с древнейшей историей, с богатой культурой, экономическими достижениями, достижениями в сфере прав человека, теми самыми правами человека, которым всегда Европейский союз уделял истинное, настоящее внимание, «не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать». Александр Рар: Запад больше не сможет ослаблять Россию, как прежде © РИА Новости, Михаил Климентьев

«На наших глазах происходит унижение Евросоюза, унижение значительной части Европы. Кем? Теми, кто навязывает им интересы, которые не соответствуют национальным интересам народов этих стран. Теми, кто исповедует определенную политику, которая навязывается Европейскому союзу прежде всего из Вашингтона», — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что это не выгодно как самим странам ЕС, так и России, поскольку Европейский союз раньше был крупнейшим торговым партнёром Москвы, партнёром в плане развития гуманитарных связей и энергетическим партнёром, к тому же стороны выстраивали отношения на перспективу.

Впрочем, это дела минувших дней, и сегодня нужно жить, исходя из нынешних реалий, — Россия не будет сидеть сложа руки в случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза и найдёт способы воздействия, можно это называть асимметричным ответом, заверил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

А смысл санкций?

За 7 лет новостями о введении или расширении антироссийских санкций западными странами уже никого не удивишь, более того, многие даже не обращают на них внимания. Тем не менее, этим инструментом продолжают пользоваться, несмотря на то что от него несут потери его же инициаторы, хотя изначальная цель была — побольнее ударить Россию, как сказал бы бывший президент США Барак Обама, разорвать её экономику в клочья.

Бывший руководитель российских операций в ЦРУ Пол Колб называет санкции в отношении России неэффективными. Политолог Марков сказал, чем должна ответить Россия на каждое продление санкций Европы © РИА Новости, Нина Зотина

«Они дают нам некоторое удовлетворение от того, что мы приняли какие-то меры, и отправляют сигнал о нашем недовольстве. Но я затрудняюсь назвать хотя бы один шаг России, за который мы наказали ее санкциями, повлекшими за собой реальные изменения в её поведении», — объясняет Колб.

Аналогичная ситуация и с Евросоюзом. Влияние на Москву санкций, которые сейчас готовят Вашингтон и Брюссель, оценила аналитическая компания Oxford Economics: «На наш взгляд, новые санкции вряд ли окажут существенное влияние на российскую экономику или её суверенный долг. Мы ожидаем, что к концу года рубль укрепится до 72,3 рубля за доллар. Поскольку мы не ожидаем, что санкции США будут жёстче, чем санкции ЕС, мы думаем, что их влияние на российскую экономику и рынки активов будет незначительным».

Так зачем продолжать санкционную войну, если она не способствует достижению поставленных целей и, наоборот, только влечёт убытки? Ответ на этот вопрос дал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков:

«Из статус-кво никому не получается выйти потому, что он отражает застывшее в виде неразрешимого политического конфликта соотношение сил, которое ни одна из сторон не может сдвинуть в свою пользу, не рискуя военным конфликтом.

Противоречия между коллективным Западом и Россией много глубже, чем только Украина или Сирия. Как и в эпоху противостояния социализма и капитализма, они уже распространились на базовые ценности и приобретают цивилизационный характер. В этой ситуации Запад просто ничего не может «предложить» России и её элите, кроме как начать отменять санкции, то есть по сути согласиться с воссоединением России с Крымом и отказаться от нынешней однозначной поддержки Киева.

А это сделать Запад также не может, поскольку слишком много ресурсов — и политических, и идеологических, и по линии НАТО — уже инвестировано в противостояние с Россией. Так что сей Гордиев узел одним умным ходом не разрубить». Санкции не помогут. Байдену нечего противопоставить России © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

При этом возникший статус-кво ни одну из сторон до конца не устраивает по разным причинам: США — поскольку не удается удержать Россию в той роли, которая была уготована ей после окончания холодной войны на условиях Запада; ЕС — поскольку не удаётся с помощью санкций изменить политику России в Донбассе и заставить её отступить, а сами санкции всё же обходятся Европе весьма дорого; Россию — как минимум по причине тех же санкций, которые сказываются на возможностях национальной экономики и темпах её роста.

«Другое дело, что и фигур, способных на такие ходы, в западном мире не видно. Попытка Трампа обойти этот узел сбоку не удалась — ему не позволили это сделать. А Александров Македонских или новых де Голлей, способных пересмотреть устоявшуюся, но тупиковую парадигму, в сегодняшнем западном мире действительно нет», — добавил Пушков.

Эпоха санкций останется неотъемлемой частью мировой политики ещё надолго, поскольку никто не готов отступать от своей позиции. Ни к чему хорошему они не приведут, а вот негативный эффект на себе могут испытать многие государства.