Если нынешний темп укладки труб будет выдержан, то одну из веток газопровода достроят до конца апреля. Однако в «Газпроме» отмечают, что не стоит заострять внимание на сроках завершения строительства

«Фортуна» набирает темп на датском участке газопровода

Российская трубоукладочная баржа «Фортуна» вышла на темп работ, который позволит ей завершить достройку датского участка одной нитки «Северного потока – 2» (СП-2) до конца апреля. По данным навигационного портала Marinetraffic, 17 февраля судно достроило 500 метров газопровода, а начиная с 18 февраля «Фортуна» укладывает каждые сутки более 700 метров труб в датских водах. Трубоукладчик продолжает строительство в сопровождении четырёх судов снабжения — «Вени», «Катуни», «Умки» и «Мурмана». Последнее осуществляет подводный мониторинг укладки газопровода. Как известно, «Фортуна» возобновила достройку 6 февраля, однако через сутки остановила работы и простояла 8 дней из-за шторма. Константин Симонов: Война за «Северный поток – 2» подходит к финалу © РИА Новости, Нина Зотина

Скорость укладки свыше 700 метров труб в сутки необходима для достройки к концу апреля одной из двух ниток СП-2 — с самым коротким недостроенным участком: 49 км в датских водах и 13,9 км в немецких. Более протяжённый участок, почти 80 км, очевидно, планируется достраивать трубоукладчиком «Академик Черский». Он по-прежнему находится в порту Висмар, который расположен в двухстах милях от места работ. Скорость работы этого трубоукладчика выше, однако, очевидно, судно ещё не прошло сертификацию после работ по дооснащению.

При этом немецкое издание Die Welt сообщило 21 февраля, что компания-оператор СП-2, Nord Stream 2 AG, направила в Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии (BSH) запрос на срочную выдачу разрешения на строительство газопровода в территориальных водах ФРГ. Однако представитель Nord Stream 2 AG отметил, что эта заявка была подана ранее с учётом требований немецких природоохранных организаций, которые опротестовали продление разрешения на строительство СП-2, выданное немецким регулятором 15 января. Из-за жалобы экологов новое разрешение пока не имеет силы. Вопрос жизни и смерти: Коболев призвал остановить СП-2 © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

В «Газпроме» же отмечают, что заострять внимание на сроках завершения строительства «Северного потока – 2» не стоит.

«Для нас важен запуск самого проекта, и мы это совершим. Потому что эти сроки зависят от многих факторов, включая погодные условия и так далее. Так что точных дат нет. Говорить можно лишь о фактическом ходе реализации самого проекта», — сказал 19 февраля зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов в ходе телефонной конференции с инвесторами. «И ту или другую официальную информацию детально и публично у нас раскрывает оператор проекта — Nord Stream 2 AG. И вы знаете, что в середине декабря работы по строительству газопровода были возобновлены, и укладка выполняется в полном соответствии с имеющимися разрешениями. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы реализовать этот эффективный коммерческий проект», — добавил он.

Байден и Меркель не могут договориться из-за «Северного потока – 2»

Действующая американская администрация хотела бы вернуться к тесному сотрудничеству с Германией, однако камнем преткновения в отношениях между Вашингтоном и Берлином является «Северный поток – 2», написала 20 февраля немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Как утверждает автор статьи, Байден, «обмениваясь любезностями» с Меркель, «ставит под угрозу консенсус» между демократами и республиканцами по поводу проекта газопровода из России в Германию. Издание напоминает о письме, направленном двумя сенаторами президенту США, в котором они призывают не отказываться от жёсткой политики администрации Трампа по вопросу СП-2. Кроме того, пока непонятно, в чём может состоять уступка президента США, учитывая непреклонную позицию Берлина относительно судьбы газопровода, отмечает издание.

Всё это описывает дилемму, перед которой оказался Байден, подчёркивается в материале. Газопровод долгое время вызывал споры между Германией и США. Джо Байден и государственный секретарь США Энтони Блинкен ясно дали понять, что они заботятся об улучшении отношений со своими союзниками, и прежде всего с Берлином. Однако пример «Северного потока – 2» показывает, насколько сложно на практике «переключить рычаг», говорится в статье. Тем не менее, по мнению автора статьи, Германия в любом случае должна использовать шанс на партнёрство с США, появившийся после эры «грубостей Трампа», но успех во многом будет зависеть от того, смогут ли немцы сделать «интересное предложение» Байдену. «Северный поток – 2» стал одной из важнейших тем мировой политики © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

При этом 19 февраля в интервью новостному порталу The Pioneer перед началом Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что основной целью правительства Германии является создание условий для завершения строительства СП-2. «Главный приоритет — создать условия для завершения строительства этого трубопровода», — отметил Маас. Глава немецкой дипломатии подчеркнул, что вопрос реализации проекта «Северный поток – 2» считается одной из наиболее сложных тем — как для Германии, так и для Соединённых Штатов, поскольку каждая сторона имеет свою неизменную позицию. Однако, даже имея разногласия, по мнению главы внешнеполитического ведомства ФРГ, можно развивать партнёрские отношения.

А в среду, 24 февраля, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что критическое отношение к газопроводу со стороны американских политиков известно Берлину, в то же время Вашингтону, вероятно, известна и позиция правительства ФРГ по озвученному вопросу. В тот же день официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар отметила, что официальный Берлин хотел бы провести консультации и переговоры с США по «Северному потоку – 2», которые пока ещё не стартовали. В свою очередь, днём ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс пообещал, что возможные действия США в отношении проекта СП-2 «не окажутся сюрпризом для наших ближайших союзников и партнёров».

Санкции США в отношении проекта отпугивают его партнёров

В пятницу, 19 февраля, Госдепартамент представил доклад Конгрессу по мерам противодействия «Северному потоку – 2». После этого власти США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна» и его владельца (компании КВТ-РУС) по закону об энергобезопасности Европы (PEESA). При этом и судно, и компания уже находились к тому времени в ограничительном списке по другому закону — «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Однако Нед Прайс на брифинге в понедельник отметил, что в случае необходимости, чтобы выполнить требования конгрессменов, Белый дом готов принять «дополнительные меры» в отношении проекта.

Но и принятые ранее санкции США в отношении «Северного потока – 2» продолжают давать плоды. Так, 24 февраля немецкая компания Wintershall Dea, которая является одним из финансовых партнёров «Газпрома» по проекту СП-2, сообщила о завершении инвестирования в строительство газопровода, направив на его финансирование 730 миллионов евро. Об этом сказано в отчёте компании за 2020 года. В нём также отмечается, что участие группы в проекте газопровода ограничивается предоставлением займов наряду с четырьмя другими энергетическими компаниями из Европы — Engie, OMV, Shell и Uniper. Миллионные платежи, о которых говорилось выше, были завершены до пересмотра рекомендаций к статье 232 закона CAATSA в июле 2020 года, подчёркивается в отчёте. Тогда госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские санкции будут распространяться и на финансирование СП-2. Украина и Польша попросили Байдена остановить «Северный поток - 2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Партнёры «Газпрома» ранее заявляли, что их инвестиции в балтийский газопровод составят до 950 млн евро от каждой компании, и они возьмут на себя половину затрат на «Северный поток – 2», стоимость которого оценивается в 9,5 млрд евро. Судя по годовым отчетам OMV за 2017–2020 годы, инвестиции австрийской компании в проект балтийского газопровода также составили 730 млн евро. Немецкая Uniper и французская Engie ещё не публиковали финансовые отчеты за прошлый год, но за три предыдущих года их инвестиции в проект составили, соответственно, 794 млн евро и 731 млн евро. Нидерландско-британская Shell при этом не указывает в своих документах вложения в СП-2, но уточняла более трёх лет назад, что каждый партнёр «Газпрома» выделит в 2017 году по 285 млн евро для долгосрочного финансирования проекта, а остальной объем до 665 млн евро от каждой компании будет зависеть от решения оператора проекта Nord Stream 2 AG.

При этом глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен надеется на завершение строительства СП-2 и убеждён в необходимости проекта. «Что касается завершения строительства инфраструктуры, обеспечивающей надёжные и конкурентные поставки газа в Европу, то я надеюсь, я даже убеждён, что инфраструктура будет введена в строй, ведь она очень необходима. Мы понимаем, что наша добыча в Европе снижается, нам всё в больших объёмах необходим импорт газа, иначе мы столкнёмся с дефицитом поставок», — отметил он в ходе ежегодной пресс-конференции, комментируя вопрос о ситуации вокруг «Северного потока – 2».

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков подчеркнул, что к моменту введения санкций Wintershall успела выделить на проект не все деньги, но бóльшую их часть. «И, по сути, компания говорит, что не может нарушать санкции, и поэтому сколько успели выделить — столько и останется. Это не значит, что они уходят из проекта», — сказал Игорь Юшков. «Во-первых, тех денег, что уже есть, достаточно, чтобы завершить проект. Во-вторых, Wintershall и остальные компании могут при желании финансировать проект косвенно. Не выдавать деньги Nord Stream 2 AG, а, например, покупать евробонды „Газпрома"», ‒ отметил эксперт.

В упомянутом выше докладе Госдепартамента США также приведён список из 18 компаний, отказавшихся от участия в проекте «Северный поток – 2». Среди них французская страховая компания AXA Group и американская нефтесервисная Baker Hughes. Кроме того, в перечне значатся германские концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate, международная сертификационная Det Norske Veritas (DNV GL), швейцарская страховая Zurich Insurance Group, а также следующие компании — в основном страховые: AEGIS Managing Agency, Arch Insurance, Aspen Managing Agency, Beazley Furlonge, Canopius Managing Agents, Chaucer Syndicates, Chubb Underwriting Agencies, Hiscox Syndicates, Markel Syndicate Management, MS Amlin Underwriting, Tokyo Marine Kiln Syndicates, Travelers Syndicate Management.