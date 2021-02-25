По данным МВД России, в прошлом году 400 тысяч украинцев получили гражданство РФ

А это 60% от всех выданных в стране паспортов за 2020 год. Официальный Киев ужаснулся, увидев такую статистику, и решил идти на жесткие меры. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об уголовном преследовании людей с двойным гражданством, а точнее с украинским и российским. Больше всего таких людей проживает в Крыму.

Срок за штраф или неповиновение

Сергей Степанов: У Киева не было задачи удержать Крым и нет сейчас - вернуть © скриншот "СБУ - Спілка Блогерів України" Максим Соколюк говорил, что власти должны рассмотреть вариант, который позволит украинцам не отказываться от украинского гражданства, получая документы другой страны. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поддержал эту мысль, но следом заявил, что в правиле должно быть одно исключение.

Украинец, получивший российский паспорт, автоматически теряет право на участие в избирательном процессе. Не может ни выдвигать свою кандидатуру, ни голосовать.

В Совете по межнациональным отношениям при президенте РФ назвали такое решение недопустимым, ведь оно нарушает конституционные правила самой Украины. Пока человек не лишен гражданства — он имеет право голоса. Но этот момент украинских политиков, похоже, не смущает.

На практике с российскими паспортами ходят даже многие украинские депутаты. А когда их хватают за руку — мотают головой, отрицая какую-либо причастность к РФ. Так, двойное гражданство имеют: уже бывший член президентской партии «Слуга народа» Михаил Соколов, депутат Киевского областного совета от «Блока Петра Порошенко» Вячеслав Соболев, депутат Лохвицкого районного совета Полтавской области Петр Черный и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Новым законопроектом украинские власти хотят включить в уголовный кодекс дополнительную статью под номером 114-2. В ней говорится следующее: «Несообщение гражданином Украины о наличии гражданства государства-агрессора будет уголовно наказуемо». Наказывать непослушных украинцев хотят лишением свободы от двух до пяти лет.

Но и этого депутатам мало, решили ввести еще и административную ответственность. Украинцы, которые не вовремя будут подавать декларацию о получении, наличии или прекращении иностранного гражданства, должны будут заплатить штраф от 340 тысяч до 510 тысяч гривен (от 900 тысяч рублей до 1 миллиона 300 тысяч рублей).

Почетное звание «уголовник»

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А вот за крымскими чиновниками Киев уже давно ведет настоящую слежку. Как только те пытаются пересечь украинскую границу, за Перекопом их встречают с наручниками. Достаточно вспомнить, как в сентябре 2018 года украинские правоохранители задержали Олега Кизименко — бывшего заместителя главы Севастопольской горгосадминистрации. В том же году был задержан экс-заместитель министра спорта Крыма Фарух Камалов. По подозрению в госизмене в ноябре 2020-го задержали бывшего чиновника Министерства внутренних дел Украины, заместителя начальника крымского управления МВД, полковника милиции в запасе Николая Федоряна.

Сегодня, спустя 7 лет после присоединения Крыма к России, красные паспорта получили почти 1,5 миллиона жителей республики. Отказались от российского гражданства лишь несколько тысяч. При этом два паспорта при себе имеет около 40% населения полуострова. И это только официальные данные. В этой связи многих волнует вопрос — будут ли на Украине наказывать крымчан за наличие двух паспортов? Да и как за Перекопом смогут вычислять нарушителей?

«В последнее время на Украине высокая активность в деле репрессий против несогласных. Поэтому вероятность принятия такого закона весьма велика. Обвинения по гражданству глупые, достаточно вспомнить, сколько представителей элиты являются подданными других стран. Сразу вспоминается легендарный Коломойский, признавший, что у него их три», — говорит крымский политолог Владимир Джаралла.

Эксперт отмечает, что ситуация выглядит еще безумнее с учетом того, что новый закон направлен против граждан другой страны — России, которые не имеют никакого отношения к Украине.

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Принять не значит соблюдать

«Новый законопроект хотят ввести по одной простой причине — таким образом людей заставляют сделать выбор. Либо вы оставляете российское гражданство и доступ для вас на территорию Украины фактически закрыт, либо вы живете с украинским гражданством, но тогда у вас не будет возможности жить в Крыму, — говорит юрист Ирина Репина. — Сегодня, когда пограничники находят у украинцев российские паспорта, они просто могут их отобрать. А новый закон позволит в будущем штрафовать людей или даже заводить против них уголовные дела. Причем вполне легально».

В том, что карательный законопроект будет принят, убежден и крымский правозащитник Жан Запрута. Но, по его мнению, простых обывателей, посещающих Украину, он не затронет.

«Полагаю, что ответственность будет наступать лишь в том случае, если человек сокрыл сведения о двойном гражданстве при приеме на госслужбу на Украине. Есть еще один момент — в оригинале законопроекта есть фраза «гражданство страны-агрессора». Но ведь Верховная Рада Украины законодательно не признала Россию агрессором. И такого постановления сегодня просто не существует», — заключает эксперт.