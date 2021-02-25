Украина перекрыла Северо-Крымский канал еще в 2014 году, но только в 2021 году жители Крыма ощутили, что такое жить в период засухи. Почему так случилось и есть ли у крымчан шанс забыть о графиках подачи воды - в материале Укриана.ру

Моя хата за Перекопом

Проблемы в Крыму с водой были всегда. Забыли о них только после строительства Северо-Крымского канала. Но после возвращения Крыма в состав РФ Киев устроил водную блокаду. При этом украинские политики наперебой кричали, что больше всего беспокоятся о правах крымчан.

2020 год выдался засушливым. И это не природный катаклизм, ведь о такой перспективе учёные предупреждали ещё в 2015-2016 годах. По их прогнозам, засуха должна была начаться в 2018 году, но природа отсрочила неизбежное на два года. Только в 2020-м графики подачи воды и другие ограничения стали реальностью.

Зеленский прокомментировал планы отрезать Крым от воды дамбой © РИА Новости, Владислав Сергиенко | Перейти в фотобанк Владимир Константинов заявил, что «это попытка уничтожения нас как народа, попытка массового убийства и геноцида». Политик уверен, что уголовное дело против Украины закончится обвинительным приговором.

Полуостров всегда считался маловодным регионом. В 1846 году директор Никитского ботанического сада Христиан Стевен предлагал отвести воды Днепра в Крым, но просил на это 40 миллионов рублей — огромная сумма по тем временам. Профессор Николай Головкинский позже всячески способствовал строительству новых артезианских колодцев, но и этого было мало.

Сегодня воды из-под земли тоже не хватает.

И вот в 1963 году в Крыму появляется днепровская вода. Полуостров стал получать 1,8 миллиарда кубометров воды в год — почти в два раза больше, чем из всех местных источников. Когда канал перекрыли, стало понятно, что с водой будет туго.

Теперь на Украине заявляют, что укрепят дамбу, не пускающую воду в Крым. Сейчас на территории Крыма, особенно в северной его части, канал уже давно зарос деревьями и кустами. Используется только северо-восточная часть, по которой из водозаборов в Нижнегорском и Джанкойском районах вода подаётся на восток: в Феодосию, Керчь, Ленинский район.

Солёный компот будете?

Тем не менее, последствия от перекрытия канала крымчане ощутили в полной мере. Сперва пострадало сельское хозяйство — орошать земли стало нечем. В Министерстве сельского хозяйства нашли решение — капельное орошение. Большую часть затрат компенсирует государство, а фермер или владелец сельскохозяйственного предприятия получает систему, которая позволяет давать влагу в нужном количестве для садов, огородов, виноградников.

Российская вода «заливает» Украину © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation | Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation | Перейти в фотобанк

В 2019 году жители Советского района полуострова, расположенного близко к соленому озеру Сиваш, начали говорить о засолении почвы в своих огородах. Выращивать на такой земле овощи стало в разы сложнее. Населению северного Крыма и вовсе приходилось стирать белье в соленой воде.

«Засоление пошло у нас от Сиваша, — говорит Екатерина Степухова, жительница села Дмитровка Советского района. — Деревья, которые близко к озеру, побелели».

В 2020 году последствия засухи коснулись и жителей городов. В Симферополе, Алуште, Ялте и Евпатории был введён график подачи воды. Летом жители некоторых улиц столицы Крыма получали воду не более 4 часов в сутки.

Борьба за каждую каплю

Ученые предупреждали о засухе загодя — цикличность засушливых периодов известна давно. И если раньше полуостров с таким явлением более-менее справлялся благодаря Северо-Крымскому каналу, то теперь все стало сложнее.

По словам спелеолога и преподавателя КФУ им. Вернадского Геннадия Самохина, ученые предлагали несколько вариантов решения проблемы. В частности, основной упор сделать на паводковые воды, которые банально уходят в море. К этому решению в итоге прислушались в Севастополе — на реке Бельбек построен водозабор, в котором будет накапливаться вода.

«Есть еще источники, множество небольших водоемов, которые не используются для водоснабжения, — поясняет Самохин. — Кроме того, очень важный источник воды для Крыма — повторное использование сточных вод. В Симферополе, надеюсь, эта идея будет реализовываться. Мы пьем мизер на самом деле по сравнению с тем объемом, который сливаем в унитаз. Грубо говоря, каждый пьет 2 литра в день, а выливает через очистные сооружения в реку Салгир 198 литров».

Также активно используются подземные источники. Симферополь уже живет только на артезианской воде. Из Симферопольского водохранилища воду перестали брать совсем. Оно сегодня похоже на лужу, в которую продолжают сливаться нечистоты из окрестных домов.

Но ученые предупреждают — брать воду из-под земли в таких объемах, как сегодня, нельзя. На короткой дистанции это сработает, но грозит большими проблемами в будущем.

«Понятно, что у нас тяжелая ситуация с водой, — говорит Виктор Тарасенко, президент Крымской академии наук. — Но брать воду только из-под земли нельзя. Пустоты в итоге заполняются соленой водой, так как пресной попросту нет. Это значительно повышает риск засоления почвы, что губительно для сельского хозяйства и жителей Крыма. Да, воду из подземных источников сейчас нужно брать, но подходить к этому следует разумно и продумывать планы на будущее».

Украина хочет исключить подачу воды в Крым с помощью дамбы © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

И, конечно, остается надеяться, что засуха подходит к концу. Есть мнение, что в 2021 году о проблемах с водой можно будет забыть. Об этом говорит климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Рябов.

«Этот год обнадеживает. Количество осадков, которое выпало у нас за январь-февраль, значительно больше, чем выпало в прошлом январе и феврале, — говорит Рябов. — Эта тенденция вселяет надежду: если она сохранится в марте, существенное пополнение водохранилищ будет обеспечено».

По словам климатолога, анализ данных по осадкам в Крыму говорит о том, что такие засушливые и влажные периоды последовательно сменяют друг друга примерно через 3-4 года. Поэтому с 2021-го число накопленных осадков должно начать увеличиваться.