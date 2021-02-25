Служба безопасности Украины передала в суд уголовное дело Максима Кривоша (также известного как Максим Плохой), которого обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса:
1. захват заложников;
2. террористический акт;
3. заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности;
4. незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;
5. принуждение работника транспорта к невыполнению своих служебных обязанностей;
6. незаконное завладение транспортным средством;
7. посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.
Кривош 21 июля 2020 года взял в заложники пассажиров автобуса в центре Луцка. Он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео со словами «Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем».
Зеленский выложил видео с этим призывом на своей странице в Facebook. В итоге Кривош сдался и освободил заложников, а Зеленский видео удалил.
События в Луцке СБУ признала терактом. После событий в Луцке по Украине прокатилась волна захвата заложников.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала Кривоша вменяемым. При этом первый адвокат «луцкого террориста» — Сергей Тиможинский — уверен, что с психикой у его бывшего подзащитного не всё в порядке.
Не теракт, но перформанс
Случившееся в Луцке стоит квалифицировать не как теракт, рассказывает адвокат Тиможинский.
«По моему мнению, захват автобуса Кривошем — это не террор, это перформанс, театральная постановка, чтобы привлечь внимание к защите животных, к тому, что все люди рабы и серая масса и тому подобному.
По большому счету, совершенное им не стоило бы рассматривать как терроризм вообще, с одной стороны, но с другой — захват людей имеет место, плюс оружие. Кривош был уверен в своих идеях, как только в разговоре чувствовал фальшь, тут же прерывал переговоры. Он действовал довольно профессионально и хладнокровно. Хотя он планировал умереть, был уверен, что его расстреляют, когда он выйдет из автобуса.
Я считаю, что нужно было большее внимание уделить его психическому здоровью», — отметил Тиможинский.
Сейчас Кривош, несмотря на то что находится в СИЗО, наладил связь с внешним миром: у него есть доступ к телефону, он ведёт свою страницу в соцсетях и внимательно изучает всё, что о нём пишут.
По словам адвоката Тиможинского, когда Кривошу не удаётся найти о себе ничего нового или когда его страницу в соцсетях не «лайкают», «луцкий террорист» расстраивается. Именно поэтому Кривош ждёт, когда начнётся судебный процесс и он окажется в центре внимания, а его судьбой заинтересуются в том числе и журналисты из Европы.
«У нас с ним даже был конфликт, он меня упрекнул в том, что я слишком много общаюсь с журналистами, что типа "перетягиваю на себя одеяло", а центром внимания должен быть он», — отмечал Тиможинский.
В содеянном Кривош нисколько не раскаивается.
«Я раньше ему сочувствовал, пытался понять его поступок, он хочет славы и признания любой ценой. После того как он захватил заложников, его книжка поднялась в продажах. До того пока он не захватил автобус — книга никого не интересовала и вообще не продавалась, зато после этого "перформанса" её невозможно было найти.
К нему даже обратились местные олигархи и предложили выкупить у него права на эксклюзивное издательство этой книги. И он согласился. Так что, я думаю, что он очень скоро станет миллионером и обеспечит свою безбедную тюремную жизнь и еще и своей семьи. Семья его поддерживает полностью и сочувствует, хотя до этого боялись, он же на свою супругу руку не раз поднимал», — рассказал адвокат.
В общем, «луцкому террористу» совершённое им принесло пользу, чего не скажешь о тех, кто оказался у него в заложниках.
Жить ради славы
Изменилось и отношение Кривоша к жизни. Если во время захвата заложников он был готов умереть, то уже после — хотел выжить любой ценой.
Когда в ноябре Кривоша отправили на освидетельствование в психбольницу, он, перед тем как у него отобрали мобильный телефон, написал своим читателям: «Если со мной что-то случится, если я повесился или застрелился, не верьте. У меня такого желания нет».
Кривош был уверен, что убьют или по дороге, или в клинике.
Такая страсть к знакам внимания со стороны была у Кривоша с молодости. Как стало известно автору статьи, Кривош ещё в молодости, когда был членом одной из ОПГ, пытался проявить себя всеми возможными способами.
Один из членов ОПГ, с которым удалось пообщаться автору этой статьи, утверждал: Кривош был очень начитанным, эрудированным, но в то же время и очень жестоким бойцом. Он не мог смириться с ролью «шестёрки» и, чтобы на него обратили внимание, применял силу или предлагал изощрённые пытки. За это в ОПГ Кривоша недолюбливали.
Сейчас Кривош с нетерпением ожидает суда, а значит, и нового витка интереса к своей персоне со стороны СМИ.