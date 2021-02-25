В середине февраля 2021 года в суд передали дело по обвинению «луцкого террориста» Максима Кривоша. Процесс обещает быть долгим и интересным: Кривош любит эпатаж и внимание публики

Служба безопасности Украины передала в суд уголовное дело Максима Кривоша (также известного как Максим Плохой), которого обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса:

1. захват заложников;

2. террористический акт;

3. заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности;

4. незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;

5. принуждение работника транспорта к невыполнению своих служебных обязанностей;

6. незаконное завладение транспортным средством;

7. посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего. Театр одного актера или настоящий теракт. Что произошло в Луцке © REUTERS, Mykola Martyniuk

Кривош 21 июля 2020 года взял в заложники пассажиров автобуса в центре Луцка. Он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео со словами «Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем».

Зеленский выложил видео с этим призывом на своей странице в Facebook. В итоге Кривош сдался и освободил заложников, а Зеленский видео удалил.

События в Луцке СБУ признала терактом. После событий в Луцке по Украине прокатилась волна захвата заложников.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Кривоша вменяемым. При этом первый адвокат «луцкого террориста» — Сергей Тиможинский — уверен, что с психикой у его бывшего подзащитного не всё в порядке.

Не теракт, но перформанс

Случившееся в Луцке стоит квалифицировать не как теракт, рассказывает адвокат Тиможинский.

«По моему мнению, захват автобуса Кривошем — это не террор, это перформанс, театральная постановка, чтобы привлечь внимание к защите животных, к тому, что все люди рабы и серая масса и тому подобному.

По большому счету, совершенное им не стоило бы рассматривать как терроризм вообще, с одной стороны, но с другой — захват людей имеет место, плюс оружие. Кривош был уверен в своих идеях, как только в разговоре чувствовал фальшь, тут же прерывал переговоры. Он действовал довольно профессионально и хладнокровно. Хотя он планировал умереть, был уверен, что его расстреляют, когда он выйдет из автобуса.

Я считаю, что нужно было большее внимание уделить его психическому здоровью», — отметил Тиможинский.

Сейчас Кривош, несмотря на то что находится в СИЗО, наладил связь с внешним миром: у него есть доступ к телефону, он ведёт свою страницу в соцсетях и внимательно изучает всё, что о нём пишут. Тайна луцкого террориста. Кто взрывает Украину © REUTERS, Mykola Martyniuk

По словам адвоката Тиможинского, когда Кривошу не удаётся найти о себе ничего нового или когда его страницу в соцсетях не «лайкают», «луцкий террорист» расстраивается. Именно поэтому Кривош ждёт, когда начнётся судебный процесс и он окажется в центре внимания, а его судьбой заинтересуются в том числе и журналисты из Европы.

«У нас с ним даже был конфликт, он меня упрекнул в том, что я слишком много общаюсь с журналистами, что типа "перетягиваю на себя одеяло", а центром внимания должен быть он», — отмечал Тиможинский.

В содеянном Кривош нисколько не раскаивается.

«Я раньше ему сочувствовал, пытался понять его поступок, он хочет славы и признания любой ценой. После того как он захватил заложников, его книжка поднялась в продажах. До того пока он не захватил автобус — книга никого не интересовала и вообще не продавалась, зато после этого "перформанса" её невозможно было найти.

К нему даже обратились местные олигархи и предложили выкупить у него права на эксклюзивное издательство этой книги. И он согласился. Так что, я думаю, что он очень скоро станет миллионером и обеспечит свою безбедную тюремную жизнь и еще и своей семьи. Семья его поддерживает полностью и сочувствует, хотя до этого боялись, он же на свою супругу руку не раз поднимал», — рассказал адвокат.

В общем, «луцкому террористу» совершённое им принесло пользу, чего не скажешь о тех, кто оказался у него в заложниках.

Жить ради славы

Изменилось и отношение Кривоша к жизни. Если во время захвата заложников он был готов умереть, то уже после — хотел выжить любой ценой.

Когда в ноябре Кривоша отправили на освидетельствование в психбольницу, он, перед тем как у него отобрали мобильный телефон, написал своим читателям: «Если со мной что-то случится, если я повесился или застрелился, не верьте. У меня такого желания нет».

Кривош был уверен, что убьют или по дороге, или в клинике. В МВД придумали неуклюжее оправдание странным действиям силовиков при задержании террориста в Луцке © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Такая страсть к знакам внимания со стороны была у Кривоша с молодости. Как стало известно автору статьи, Кривош ещё в молодости, когда был членом одной из ОПГ, пытался проявить себя всеми возможными способами.

Один из членов ОПГ, с которым удалось пообщаться автору этой статьи, утверждал: Кривош был очень начитанным, эрудированным, но в то же время и очень жестоким бойцом. Он не мог смириться с ролью «шестёрки» и, чтобы на него обратили внимание, применял силу или предлагал изощрённые пытки. За это в ОПГ Кривоша недолюбливали.

Сейчас Кривош с нетерпением ожидает суда, а значит, и нового витка интереса к своей персоне со стороны СМИ.