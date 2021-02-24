Американские власти усиливают давление на российский газопровод, но при этом появляются сигналы, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен готовы к смягчению риторики по «Северному потоку-2». Один из возможных вариантов - последовать примеру 40-го американского лидера Рональда Рейгана, боровшегося с советским газопроводом в XX веке

Газопровод достроен более чем на 95%, но США всё равно не оставляют попыток похоронить «Северный поток-2».

США давили, давят и дальше будут давить на «Северный поток-2»

23 февраля немецкая газета Der Tagesspiegel сообщила со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу о выходе из проекта 18 европейских компаний из-за угроз американских властей ввести санкции против участников проекта. В основном речь идёт о страховых компаниях, в частности, швейцарской Zurich Insurance Group, французской Axa Group и немецкой Munich Re Syndicate. Последняя уже объявила о прекращении предоставления страховых услуг в рамках строительства газопровода, не приведя никаких подробностей. Кроме того, от дальнейшего сотрудничества отказался поставщик промышленных и строительных услуг Bilfinger из ФРГ. Политическое значение «Северного потока — 2»

В тот же день глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге подчеркнул, что Вашингтон продолжит наблюдать за реализацией проекта и, если будут основания для дополнительных ответных политических мер, без колебаний примет их.

И это с учётом уже введённых накануне санкций против участвующего в строительстве газопровода судна «Фортуна» и его компании-собственника «КВТ-Рус». Причём они подпадают под ограничительные меры уже второй раз: сначала в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа, а теперь его преемник Джо Байден руководствуется законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В первом случае предусмотрены запрет для американских граждан на ведение бизнеса с фигурантами «чёрного списка» и заморозка всех активов на территории США, насчёт последствий нынешнего решения никаких подробностей нет.

22 февраля журналисты попросили Прайса уточнить, с какой точки зрения он считает «Северный поток — 2» плохим: с геополитической, экономической или моральной. Украина и Польша попросили Байдена остановить «Северный поток - 2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Мы говорим в плане геополитики. Мы обеспокоены тем влиянием, которое он обеспечит России, тем рычагом влияния на некоторых наших самых близких союзников и партнёров в Европе, который он предоставит российскому режиму. Мы продолжим тесно работать с Германией, мы продолжим тесно работать с нашими другими союзниками и партнёрами в Европе, чтобы поддерживать провозглашённые цели самой Европы в сфере энергетической безопасности», — ответил дипломат.

Заявление американского коллеги со своей страницы в Facebook прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Так Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать? Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств».

Германия сопротивляется, но хозяин сильнее

А на днях газета Financial Times писала, что власти ФРГ ищут способ убедить Штаты отказаться от санкций против «Северного потока — 2», в частности, рассматривают возможность применения механизма, который позволит Берлину самостоятельно перекрыть газопровод в случае, если, например, Россия «будет оказывать давление на Украину» и сокращать транзитные поставки через её территорию. Однако, как отмечает автор статьи, трудно дать точное определение тем случаям, когда такой механизм должен включаться: немецкое руководство хочет принимать решения самостоятельно, исходя из обстоятельств, а американские чиновники настаивают на автоматической процедуре запуска и привлечении при разработке механизма представителей Украины. Оператор СП-2 запросил немедленное разрешение на строительство в водах ФРГ © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Комментируя эту информацию в интервью телеканалу РБК, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: «Я не могу решать за Германию, но то, что это унизительное предложение, для меня очевидно. Как сказал президент РФ Владимир Путин, это очередное подтверждение того, что за счёт России хотят финансово поддержать свой геополитический проект под названием «Украина». (Со стороны США. — Ред.) нет отхода и от требования к Европе по «Северному потоку-2» прекратить участвовать в каких-то делах, подрывающих европейскую безопасность. Ну, оттуда же виднее, правда? Это к тому, кто в доме хозяин. Европа тоже хочет быть хозяином в доме, но ей указывают на её место».

Что ждёт «Северный поток-2»?

Притом что руководство США продолжает курс Трампа по противодействию «Северному потоку-2», и это одно из тех направлений, которые можно пересчитать по пальцам одной руки, где позиции демократического и республиканского президентов совпадают, в последние дни появляются оптимистические прогнозы о судьбе газопровода.

Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс считает, что при Байдене Штаты могут сменить курс и уйти от практики применения экстерриториальных санкций. По его словам, немецкий бизнес в настоящее время видит растущие шансы на достижение соглашения между правительством ФРГ и новой администрацией США по завершению «Северного потока — 2».

Схожую точку зрения в комментарии РИА Новости выразил доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский: «Байден не раз заявлял, что не собирается ссориться с европейскими партнёрами, а, наоборот, собирается налаживать с ними отношения. В том числе он высказывался в отношении санкций против «Северного потока». Пока сложно сказать, как это будет осуществляться на практике, но есть определённые сигналы, которые говорят о том, что при Байдене санкционная политика в отношении как минимум «Северного потока» будет ослаблена». Константин Симонов: Война за «Северный поток – 2» подходит к финалу © РИА Новости, Нина Зотина

Кроме того, два источника Financial Times сообщили, что администрация Байдена хочет понизить градус дебатов о газопроводе «Северный поток — 2», поскольку видит в Германии важного союзника буквально во всем вопросам: начиная с противодействия Китаю и переговоров с Ираном и заканчивая климатическими изменениями. В частности, обсуждать ослабление санкций готов госсекретарь Энтони Блинкен (к слову, этнический украинец).

Сейчас среди немецких специалистов очень популярна книга 1987 года «Союзник против союзника. Америка, Европа и сибирский трубопроводный кризис» про спор, разгоревшийся в начале 1980-х годов между США и Европой по поводу советского трубопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», предназначенного для поставки в Центральную и Западную Европу газа с сибирских месторождений. США рассматривали этот проект как угрозу своей национальной безопасности, поскольку он обеспечивал энергетическую зависимость западноевропейских государств от СССР, и 29 декабря 1981 года президент Рональд Рейган ввёл ряд экономических санкций против Советского Союза, прежде всего запрет на поставку американскими компаниями электронного и нефтегазового оборудования, что должно было затруднить строительство газопровода. Его решение распространить эти меры на оборудование, производимое филиалами американских компаний за рубежом и иностранными компаниями по американским лицензиям, принятое в 1982 году, привело к резкому обострению отношений Вашингтона с европейскими союзниками, чьи предприятия участвовали в реализации проекта, в знак протеста ФРГ, Франция, Великобритания и Италия передали Москве нефтегазовое оборудование, за что Соединённые Штаты ввели специальные санкции против компаний Creusot-Loire, Mannesmann, John Brown Engineerin и других. В результате переговоров с европейскими политиками Рейган 13 ноября 1982 года объявил об отмене эмбарго на поставку нефтегазового оборудования в СССР, и газопровод был построен в 1984 году, однако под санкционным давлением его масштаб был сокращён — с двух веток до одной.

«Эмбарго Рейгана стало для европейцев нестерпимым оскорблением, ибо они посчитали, что таким решением США нагло утверждают своё право принимать за своих союзников торговые и внешнеполитические решения — нравится им это или нет», — говорится в книге.

А написал эту книгу, в которой практически один в один описывается нынешняя история с «Северным потоком-2», мало кому известный юрист Энтони Блинкен. Тогда он даже представить не мог, что в 2021-м возглавит Госдепартамент и ему предстоит искать выход из аналогичной ситуации. Москва готовит контрмеры против американских санкций по «Северному потоку — 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Однако сценарий с отменой санкций администрацией Байдена и спокойным запуском газопровода слишком хорош, чтобы быть правдой. Законы об ослаблении ограничительных мер в США принимает Конгресс, а блокировку «Северного потока-2» поддерживают как демократы, так и республиканцы, и они уже критикуют президента за недостаточную жёсткость по этому вопросу. Члены комитета Сената по иностранным делам республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин 12 февраля направили Байдену письмо, в котором выразили обеспокоенность возможностью достижения договорённостей с Германией вместо сохранения собственных санкций против газопровода.

И хотя строительство «Северного потока-2» возобновилось после годовой паузы в условиях продолжающегося давления со стороны Вашингтона, что свидетельствует о неспособности санкций помешать завершению проекта, американские ограничения затягивают сроки его реализации. Например, как отмечает Каневский, ещё предстоит завершить длинный участок, а, кроме «Фортуны», продолжить укладку может только «Академик Черский», то есть новые санкции замедлят укладку решающего последнего участка.

Впрочем, сохраняется другой риск — найдутся ли компании, согласные обслуживать уже построенный газопровод, в частности, выдать необходимые лицензии, либо все предпочтут отказаться из-за страха карательных мер Вашингтона.