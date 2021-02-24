По имеющейся информации, в скором времени дипмиссию в Минске возглавит нынешний посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов, который сделал карьеру в банковском секторе, а, будучи заместителем секретаря Совета безопасности РФ в 2014 году, комментировал события на Украине

Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Сочи 22 февраля, продлившиеся более 6 часов, завершились без заявлений для прессы и подписания документов. Эксперты, опрошенные изданием Украина.ру, уверены, что за закрытыми дверями лидеры обсуждали стратегические вопросы, но результатами с общественностью делиться не стали. Судя по всему, одним из таких вопросов была смена посла РФ в Белоруссии. Как сообщили источники издания «Коммерсантъ», по согласованию сторон преемником Дмитрия Мезенцева станет Евгений Лукьянов, который сейчас возглавляет посольство РФ в Латвии, указ о назначении Путин подпишет в ближайшее время. Политолог рассказал, почему Белоруссия так важна для России © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Who is Mr. посол?

69-летний Евгений Лукьянов родился в Северной столице. После окончания в 1974 году Ленинградского государственного университета по специальности «английский язык и литература» работал старшим инженером-переводчиком НИИ «Импульс», а с 1981 по 1984 год — заместителем секретаря правления Ленинградской организации Союза журналистов СССР.

Затем Лукьянов поступил на дипломатическую службу, в 1987-м занял должность заместителя представителя МИД СССР в Ленинграде. В 1990-м он сменил сферу деятельности: год отработал заместителем директора музея «Государственный Эрмитаж», потом проректором Санкт-петербургского Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности, а с 1993 по 2006 год строил карьеру в банковском секторе на руководящих должностях в Дрезднер-банке, где отвечал за направление по предотвращению отмывания денег, и ВТБ. Эксперт сказал, нужно ли России жалеть о миллиардах, вложенных в Белоруссию © Sputnik / Miroslav Rotari

В 2006 году Лукьянов перешёл на госслужбу — в аппарат полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а с декабря 2010 года работал в Совете Безопасности РФ до тех пор, пока 15 декабря 2016 года не получил назначение послом России в Латвии.

Майдан и Обама помогли России осуществить мечту

В период Майдана Лукьянов был заместителем секретаря Совета безопасности РФ, и ему по долгу службы приходилось комментировать события в соседней стране.

В июле 2014 года в интервью РИА Новости он заявил: «Можно со всей уверенностью сказать, что речь идёт не только об американских наёмниках, а об активной деятельности на украинской территории так называемых советников из Вашингтона. Я говорю о специалистах разведсообщества и силовых органов США. Они, естественно, не ограничиваются советами, а вырабатывают стратегическую линию, в строгом соответствии с которой руководством страны принимаются решения. Мы уже с такими «советниками» сталкивались на собственном опыте. В ходе своей апрельской беседы с прессой президент России отметил, что у Чубайса во времена приватизации (1990-е годы. — Ред.) советниками являлись кадровые сотрудники ЦРУ. Что они насоветовали, мы все видели».

Он подчёркивал, что Россия в отличие от тех, кто обвиняет её в дестабилизации ситуации, не инициировала государственный переворот на Украине, а, наоборот, последовательно действовала в интересах нормализации обстановки в соседнем государстве и недопущения его распада и не заинтересована в дальнейшей военной эскалации. «Не американцев»: эксперт сказал, чьим проектом была постмайданная Украина © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«$5 млрд были истрачены США на подготовку Майдана. Интересно, советники Обамы докладывали ему, что в результате всех этих действий Крым вернётся в РФ? Или что рейтинг Путина после этого зашкалит за 80%. А надо было бы доложить, чтобы он подумал, стоит ли тратить такие суммы. Получается, что советники Обамы — наши главные помощники. Сыграли свою роль и 23 года политики Киева по отношению к Крыму», — заявлял Лукьянов.

Он также отмечал значительную роль Польши в событиях на Украине — на её территории как минимум с середины 2000-х годов функционировали лагеря по подготовке боевиков.

В 2015 году Лукьянов охарактеризовал Майдан как типичную цветную революцию, а это, как он пояснил, один из современных инструментов, применяемых определёнными группами государств в целях создания управляемого хаоса, доведения ситуации до крайности, смены правительства, и дестабилизировать удается, кровь льётся, люди гибнут. Бильченко рассказала, зачем люди выходили на Майдан в 2014-м © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Причины антироссийской истерии, не ослабляющейся на Западе, Лукьянов объясняет тем, что США не могут смириться с концом своей гегемонии на мировой арене, появлением новых центров силы, в частности, на ноги смогла встать Россия, и она готова отстаивать собственные национальные интересы, и не учитывать фактор России в мире нельзя. По словам посла, в ряде стран нас откровенно не любят, нам завидуют, но мы и не требуем любви, мы настаиваем на необходимости соблюдения норм международного права, суверенных прав государств и недопустимости вмешательства в их внутренние дела.

За последний год отношения РФ и Белоруссии пережили падения и взлёты: сначала Лукашенко обвинил Москву в завышении цен на энергоресурсы и, принимая в гостях Майкла Помпео, возглавлявшего Госдепартамент, объявил о предстоящей закупке топлива у США, которые, по его словам, обещали решить все проблемы республики, однако на волне антиправительственных протестов обратился за помощью к Путину. Стороны хоть и активизировали сотрудничество, но остаётся немало разногласий, и с ними придётся разбираться новому российскому послу, но Лукьянову в Риге приходилось работать в гораздо более сложных условиях.

А вот что ему точно пригодится в Минске, так это опыт в банковском секторе, учитывая, что Россия — главный инвестор в белорусскую экономику и главный торгово-экономический партнёр, о чём Путин напомнил Лукашенко на встрече в Сочи. Кроме того, страны реализуют немало совместных проектов, не будем забывать и о том, что Россия выделяет кредиты своему соседу. К тому же в ближайшей перспективе финансовые вопросы могут стать ещё более актуальными, учитывая активную работу по «дорожным картам», как рассказал президент Белоруссии, которые межправительственная рабочая группа по интеграции подготовила ещё в 2019 году. Они, в частности, предусматривают создание и введение единой валюты, единого таможенного органа, единых налогового и антимонопольного органов.