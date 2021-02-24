Весьма неожиданная ситуация для постмайданной Украины сложилась в Одессе: Приморский суд города поставил точку в уголовном деле против одиозного национал-радикала Сергея Стерненко по обвинению в похищении человека и назначил ему наказание в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы и конфискации половины имущества

Шоу «патриотов» не помогло

Перед судом Стерненко пытался организовать давление на суд, призывая «побратимов» со всей Украины ехать в Одессу, утверждая, что его собираются «посадить на 8 лет под давлением Татарова, Венедиктовой и Труханова». При этом он даже обещал оплатить всем приехавшим затраты на дорогу в оба конца. На призыв радикала откликнулись бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун, экс-нардеп Владимир Парасюк, которого подозревают в расстрелах на Евромайдане 2014 года, и действующий мэр Львова Андрей Садовой.

Во время заседания ряд представителей группы поддержки радикала, не разобравшись, начали писать, что его судят «за самооборону», имея в виду дело об убийстве 2018 года. Впрочем, подсудимому «ВИП-поддержка» не помогла. После оглашения приговора Стерненко заявил, что он является жертвой политических преследований, а его «побратимы» устроили беспорядки в суде и возле него, выкрикивая проклятия в адрес судьи и прокурора. Часть из них попытались заблокировать выезды из суда, чтобы помешать вывозу осужденного в СИЗО, но безуспешно. Осужденный Стерненко призвал сторонников выйти на митинг © Facebook, Natasya Nagorna

К слову, во время судебных заседаний он неоднократно вел себя подчеркнуто нахально, угрожал суду, а часть заседаний и вовсе срывались его сторонниками. Поэтому их частичная заслуга именно в таком приговоре явно присутствует.

Стерненко даже утверждал, что позвонил президенту Зеленскому, чтобы поблагодарить за вердикт суда. С его слов, глава государства ответил: «Почему вы мне звоните?» Если ситуация соответствует действительности, весьма странно: откуда у простого активиста-националиста телефон главы государства?

Между тем подчеркнем: Стерненко не так прост, как хотел бы казаться. В чем-то Стерненко является «продуктом» и символом «майданной» эпохи.

Как Стерненко похитил и пытал человека

Отметим, что разбирательство по преступлению, произошедшему в сентябре 2015 года, длится почти пять с половиной лет. Стерненко вместе с товарищем по «Правому сектору»* Ярославом Демчуком инкриминировали участие в похищении и пытках депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича, происшедших в 2015 году в селе Фонтанка на Одесчине.

Похитители избивали депутата, пытаясь принудить отказаться от своих полномочий. Кроме этого, нападавшие в результате обыска вещей и одежды депутата завладели его банковской карточкой, разрешительным документом на ношение травматического пистолета «Форд-12», двумя сим-картами мобильных операторов и денежными средствами. А попросту говоря, ограбили его.

«В 2015 году, когда я стал депутатом Лиманского районного совета и директором Дома культуры, Сергей Стерненко и Руслан Деменчук похитили меня. Подъехало авто, и меня силой погрузили в него на заднее сидение, связали мне руки, надели на голову черный мешок и вывезли меня в неизвестном направлении. Меня выкинули в какой-то подвал, избивали ногами, унижали, оскорбляли, я несколько раз терял сознание. Они обливали меня водой, приводя тем самым в чувство, стреляли над головой, требуя, чтобы я сложил полномочия депутата. Они начали пытать меня: зажимали мне пальцы плоскогубцами и избивали железной дубинкой. Потом меня просто выкинули возле Суворовского суда со словами: "Мы всегда к тебе придем"», — рассказывал об инциденте пострадавший одесским СМИ. «Лаврентий Берия» в «Правом секторе»*, или Удивительная история Сергея Стерненко © Facebook, Natasya Nagorna

Щербич обратился с заявлением в правоохранительные органы, и в сентябре того же 2015 года его даже на сутки поместили под стражу, однако впоследствии его отпустил Апелляционный суд. Это при том, что обвинения были достаточно серьезными: ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины. В тексте обвинительного акта описывается, что произошло со здоровьем депутата.

«Состояние здоровья потерпевшего ухудшилось вследствие закрытой черепно-мозговой травмы в форме сотрясения головного мозга, кровоподтеков и ссадин лица, забитой-рваной раны крыльев носа, множественных ссадин ягодиц, передней поверхности правой голени, кровоподтеков нижних конечностей», — сказано в документе.

То есть Щербичу порвали нос, исполосовали ягодицы, били по голове, рассказывая, что он «сепаратист, который хочет принести в Одессу Русский мир».

Будь в Украине адекватная власть с нормально функционирующей cудебно-правоохранительной системой, уже тогда радикал отправился бы за решетку. Но из-за политики администрации Порошенко, использовавшей националистов для внесудебных расправ над политическими оппонентами режима, такие отмороженные их представители оставались безнаказанными.

Активист под крышей СБУ с уголовным шлейфом

Считалось, что основным покровителем Стерненко был генерал-лейтенант СБУ Павел Демчина, в бытность Порошенко первый замглавы СБУ и начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. После ухода из «Правого сектора» Стерненко стал звеном между одесскими радикалами и СБУ, через которое проходили команды и немалый бюджет, использовавшийся на аренду жилья, зарплаты, командировочные, которые радикалы получали за выезд на акции устрашения.

Стерненко активно участвовал в кровавых событиях 2 мая 2014 года, в ходе которых только по официальным данным погибли 50 человек. Националист не только не скрывал этого факта, но и сильно гордился им, выставляя это напоказ и периодически призывая к повторению расправы над «сепарами» и «ватниками». Впоследствии принимал участие в «мусорных люстрациях» чиновников и избиении народного депутата Нестора Шуфрича.

За ним числился целый шлейф уголовных дел, но всякий раз он ускользал о правосудия благодаря покровителям из власти и правоохранительных структур. В ноябре 2017 года Стерненко задержали за организацию массовых беспорядков в одесском Горсаду. Митинг против застройки зеленого театра, в котором участвовали националисты, перерос в массовую драку с полицейскими. В результате инцидента пострадали около 20 правоохранителей, в том числе начальник местной полиции Дмитрий Головин — ему разбили голову. Суд постановил назначить меру пресечения для «патриота» в виде содержания под стражей, но сидеть ему долго не пришлось — за него внес залог в размере 600 тыс. грн тогдашний губернатор Одесской области Сергей Степанов.

Стерненко удалось выйти сухим из воды и в скандальной истории с «крышеванием» наркоторговли, грянувшей месяц спустя. Ему официально сообщили о подозрении в том, что в 2014 году он вымогал и получил деньги от группировки торговцев наркотиками, продававшей зелье под видом корма для рыб в сети магазинов «Поплавок».

В частности, с каждой точки «активист» получал ежемесячно «дань» в размере 1000 долларов в обмен на защиту от «наездов». В качестве доказательства была обнародована соответствующая аудиозапись телефонных переговоров. По странному стечению обстоятельств прокуратура не стала просить об аресте подозреваемого. В итоге ему назначили круглосуточный домашний арест на 2 месяца, а затем его просто не продлили. Поезд ушел: Потап жестко ответил неонацисту Стерненко про Бузову © Потап/Инстаграм

Безнаказанное убийство в центре Одессы

Но самое ужасное из его преступлений — убийство человека в центре Одессы 24 мая 2018 года. Во время обычного уличного конфликта Стерненко применил нож против местных жителей Александра Исайкула и Ивана Кузнецова. При этом первый сумел убежать, а второго националист догнал, после чего хладнокровно зарезал.

Многие СМИ тогда распространили версию, тиражируемую Стерненко и его побратимами. Мол, убийство было совершено в целях самообороны, якобы Кузнецов и Исайкул пытались покушаться на активиста. Проведенная следователями одесской полиции экспертиза выявила, что последовательность нанесения ранений являлась следующей: сначала был ранен Исайкул, затем Кузнецов, а только потом Стерненко. Это прямо опровергает версию последнего, позволяя утверждать, что он намеренно догнал и добил свою жертву ударом в сердце.

При Порошенко дело из Одессы по указанию тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко забрали в столицу в СБУ, которое его «похоронило». После победы на выборах президента Владимира Зеленского юрист Андрей Портнов смог оспорить в суде передачу дела Стерненко в СБУ, вернув его в Нацполицию. Там ему даже вручили подозрение по статье «умышленное убийство». Но в дело вмешался первый генпрокурор эпохи Зеленского Руслан Рябошапка — прямой агент влияния Демократической партии США. Он повторил действие своего предшественника, передав его расследование в СБУ. Перед этим глава ГПУ непосредственно встречался с экс-правосеком в своем личном кабинете.

После увольнения Рябошапки и вступления в должность главы ГПУ Ирины Венедиктовой настолько явное покровительство «активисту» не оказывалось. Ибо он сам неоднократно критикует Венедиктову. Но и существенного продвижения в данном деле не было заметно, что означает не слишком большую заинтересованность власти в восстановлении порядка и законности.

Националисты обещают штурм Банковой

Сейчас в защиту одиозного радикала высказались представители майданно-националистического лагеря: бывший президент Порошенко, «соросятская» фракция в Верховной Раде «Голос» и другие. Их аргументация традиционна: власть якобы «репрессирует патриотов», при этом не утруждаясь предъявлением доказательств невиновности осужденного. Часть из «побратимов» запустили хештег «Волю Стерненко» в соцсетях. Параллельно с этим Владимир Парасюк и УНА-УНСО* анонсировали митинг на Банковой, предлагая «парализовать жизнь» в столице. В общем, сейчас будут пытаться оказывать общественное давления на Офис президента, чтобы пересмотреть приговор в апелляции.

На самом деле радикалов беспокоит в этой связи не судьба Стерненко, а собственная. Раз можно посадить Стерненко, тогда рано или поздно за подобные дела, которых в Украине не десятки, а сотни, если не тысячи, придется отвечать и им всем — так называемым «побратимам Стерненко».

Почему же власть решилась на столь неожиданное уголовное наказание преступника, которого раньше все время отмывала?

В общественно-политическом пространстве есть несколько версий, объясняющих это. Первая: Зеленский решил включить образ Голоборотько, показывая на примере Стерненко стремление к справедливости. Стерненко создает аналог «Миротворца» для «пропагандистов Медведчука» © Facebook, Сергій Стерненко

Вторая: эксцесс исполнителей, то есть судей, которые решили, не оглядываясь на власть и СБУ, все же наказать преступника, как положено по закону. Правда, в этом случае приговор Стерненко потом пересмотрят при подаче на апелляцию, а сейчас это просто попытка успокоить общественность в Одессе, где Стерненко ненавидят за все его «художества» и издевательства над населением.

Третья: посадка направлена на отвлечение внимания от провалов власти в вопросах тарифов, обеспечения вакцинами, борьбы с оппозиционными СМИ и партиями. Теперь на некоторое время все будут обсуждать не выросшие тарифы и провал экономических реформ, а то, посадят окончательно Стерненко или нет.

Как бы то ни было, пока справедливость восторжествовала. Однако, судя по всему, у этой истории будет продолжение, о котором мы узнаем в ближайшее время.

*Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ.