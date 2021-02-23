Саммит президентов России и Белоруссии состоялся без сюрпризов, сенсаций, именно в «теплой и дружественной обстановке», как и предполагалось. Переговоры длились более шести часов, они были закрытыми для прессы. Пресс-конференции не было, заявления для прессы были минимальны

Это все было ожидаемо, никто не ждал иного. Но именно это и является показателем крайней важности данного саммита, на котором очевидно шла речь о дальнейшей перспективе двусторонних отношений. Еще год назад признаком неуспешности встреч в Сочи было то, что Лукашенко после окончания разговора садился в самолет и улетал. На этот раз ничего подобного не было. Президенты показали абсолютное спокойствие и позитив. Покатались под камеры на снегоходах. Неожиданно богатая снегом зима заканчивается оттепелью, что в Москве, что в Минске.

Ложка дегтя

Это не факт, но это было. Самолет Лукашенко по пути в Сочи обогнул воздушное пространство Украины. Якобы, авиационные службы Киева не пустили президентский самолет в воздушное пространство этой страны. В качестве одной из причин были названы резкие и недружественные высказывания белорусского президента в адрес своего южного соседа. Наблюдатели опубликовали в интернете схему полета самолета Лукашенко, на которой видно, что ему пришлось делать крюк в несколько сот километров. Инцидент, если это инцидент, очень неприятен, поскольку является крайне резким, враждебным сигналом. Реакции на это пока нет, но если всё и правда так, она вскоре должна последовать. Печально.

Предисловие Блиц-опрос: Болкунец об итогах встречи Путина и Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

От этой встречи зависело многое. Двусторонние отношения за год развернулись на 180 градусов. И хоть кое-кто писал, что Лукашенко едет просить деньги, три миллиарда оставшиеся от кредита на строительство БелАЭС, а сам президент говорил, что не собирается побираться, тема денег судя по всему была согласована. У России нет никаких причин отказать Минску в использовании остатка займа, как ему нужно. Деньги уже предоставлены, никто их не станет забирать. Эти три миллиарда станут поддержкой белорусской власти в самый решающий момент, когда протесты удалось умиротворить. Последнее является главным залогом того, что саммит прошел успешно. Не секрет, что Путин благосклонен к успешным партнерам. Вот основные вопросы, которые могли обсуждаться на саммите.

Продление договора о нахождении двух российских военных баз на территории Белоруссии.

Перевалка нефти, а в перспективе и калия через российские порты. Минск меняет транзитные маршруты в связи с тем, что Прибалтика окончательно сорвала с себя маску суверенности и выступила в роли марионетки коллективного запада в отношении неугодных ему стран. Клайпеда пока что сохраняет белорусский транзит, однако длиться это будет недолго. Как говорил классик: «процесс пошел». И Россия теперь будет жестко отслеживать выполнение этого соглашения. Премьер правительства России Михаил Мишустин нашел время позвонить своему белорусскому коллеге Роману Головченко в субботу, чтобы удостовериться, что все идет по плану. Литва уже высказала обеспокоенность, но это больше никому не интересно. Несмотря на то, что цена на газ для Белоруссии поднялась с 127 долларов до 128,5 Минск не критикует эту ситуацию. Хотя раньше, к примеру год назад, все было совсем иначе.

Суть дела

Самое главное, чего мог ждать Путин от Лукашенко — это конституционной реформы. Украина Ру, предваряя саммит, обращала внимание на то, что это было ключевое требование Москвы, хотя и негласное.

Кремль всегда подчеркивает, что конституционная реформа в условиях системного политического кризиса в Белоруссии — это главное, что нужно сделать для его преодоления. Нет конституционной реформы — нет будущего. Умиротворения улицы мало, нужны системные, стратегические действия для того, чтобы показать жизнеспособность государства Белоруссия.

Умиротворить улицу Лукашенко удалось. Это феноменальный успех в данной точке пространства-времени, потому что до сих пор ни в одной стране бывшего Советского Союза режиму не удавалось защитить себя. Киргизия, Грузия, Армения, Украина, Молдавия — вот печальный перечень не сумевших защитить свой суверенитет стран. В Белоруссии защититься получилось, что добавило Лукашенко очень много очков для внушительной переговорной позиции.

Но главное — конституционная реформа. Она еще не началась, но была четко обозначена. Решение Всебелорусского народного собрания о создании комиссии по конституционной реформе — это то, что вез Лукашенко на переговоры в Сочи.

Но были и другие вопросы. Например, по суду над экс-директором Белгазпромбанка Виктором Бабарико. Исходя из информации, которая транслировалась белорусскими СМИ в прошлом году, прозрачно намекалось, что он — орудие в руках «российских олигархов», которые вмешивались в белорусские выборы. После начала протестов, которые поставили под сомнение перспективы Лукашенко, этот дискурс был срочно свернут. Но следственные органы РБ никогда не руководствуются соображениями идеологии. У них обязательно должны иметься документально обоснованные основания для судебного преследования. В отношении Бабарико они были, причем такие, которые были предоставлены иностранными следственными органами. Еще один важный момент: эти материалы свидетельствовали о коррупционной деятельности. То есть о том, что в Белоруссии ну очень строго преследуется и не имеет никаких оправданий. Тем более оснований для пощады. Блиц-опрос: Безпалько об итогах встречи Путина и Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

Нюансы в деталях

То, что переговоры в Сочи были очень важными и на них были приняты очень серьезные решения, свидетельствует очень простой факт: во вторник Лукашенко и Путин снова общались по телефону. Эти переговоры широко транслировались пресс-службами. Речь шла о функционировании налоговой системы, кооперации в ВПК, усилении совместных оборонных систем, работе СМИ в современных условиях информационного противоборства. Главная цель была заявлена: выравнивание условий для жизни людей и для бизнеса в Союзном государстве.

Это то, что Лукашенко озвучивал, как свою переговорную позицию — равные условия. Путин в начале переговоров заявил, что уровень взаимодействия, стратегического партнерства и союзничества подтверждается. Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии (около 50%) и самым крупным инвестором. Это выражается в цифрах. Свыше четырех миллиардов долларов инвестиций российскими партнерами в белорусскую экономику. Путин напомнил о совместных проектах в сфере энергетики. Имеется в виду Белорусская АЭС, сотрудничество в сельском хозяйстве, гуманитарных связях, взаимодействии на уровне регионов.

Президент России напомнил, что Белоруссии переданы технологии для производства вакцины против коронавируса. Речь о Спутник-V. Производство на территории Белоруссии планируют начать в марте.

И главное — дорожные карты по углублению союзной интеграции. Москва настаивает на реализации Союзного договора в соответствии с его буквой. О чем в начале февраля еще раз напомнил Дмитрий Медведев, хотя он уже и работает не в правительстве России, а в другой сфере.

По словам Лукашенко, осталось доработать шесть или семь дорожных карт, чем сейчас и занимаются кабинеты министров двух союзных государств. Важно помнить, что в конце 2019 года была подготовлена 31 интеграционная дорожная карта, однако стороны не по всем по ним смогли договориться. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко докладывал, что из тридцати трех осталось шесть или семь дорожных карт, над которыми работают правительства двух стран. Все остальные готовы к подписанию. Об этом заявил уже Александр Лукашенко, отметив, что в развитии белорусско-российского сотрудничества «план действий есть».

Перевалка грузов оказалась не словами, а делами. Соглашение подписано, подписи под ним поставили главы министерств транспорта двух стран Алексей Авраменко и Василий Савельев. В соответствии с ним, в 2021-2023 годах через российские порты на Балтийском море будет перевалено более 9,8 млн. тонн нефтепродуктов: мазута, бензина и масел. Стороны договорились не менять тарифы в течение трех лет, за исключением ежегодной индексации. Нужно отметить, что данное соглашение предполагает перевалку не всего объема экспорта нефтепродуктов через морские порты. Первые грузы будут поставлены через российские терминалы в марте. Соглашение предполагает принцип «бери или плати».

БелАЭС работает. Приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле или мае. Комплекс состоит из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Ввод ядерного объекта в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Второго — в первом полугодии 2022-го. Блиц-опрос: Дзермант об итогах встречи Путина и Лукашенко © Facebook, Алексей Дзермант

Роуминг. Работа по его отмене между Белоруссией и Россией должна быть завершена в этом году, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в прошлый четверг. «Терпение руководителей обеих стран не безгранично. Было поручение, и его надо выполнять. Поэтому, я надеюсь, в этом году соответствующие импульсы будут даны и добьемся того результата, который у нас декларируется», — отметил чиновник. По его словам, работа по отмене роуминга ведется достаточно динамично, сейчас в пробном режиме операторы связи проводят испытания.

Эпилог

Но это только чисто технические вопросы. Главный по сути политический вопрос: когда в Белоруссии будут происходить реальные политические изменения. И возможны ли они вообще. Как минимум это можно будет увидеть в 2022-м, а скорее всего 2023-м году. Транзит власти в Минске — вопрос времени. Потому что Путину нужно стабильное состояние российско-белорусских отношений. Россия — основной экономический спонсор Белоруссии. Москва имеет право рассчитывать на дивиденды от своих инвестиций в виде сохранения стратегического партнерства Москвы и Минска на протяжении жизни не только нынешних, но и следующих поколений. Вот какая картина открывается за саммитом в Сочи.