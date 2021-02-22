Среди фигур, окружавших Виктора Януковича и после его свержения также покинувших Украину, стоит выделить исполняющего на тот момент обязанности премьер-министра Сергея Арбузова, которого негласно называли «кошельком президента»

И не только за то, что в 2010 — 2012 годах он возглавлял Национальный банк Украины, став на момент назначения самым молодым (всего 34 года, Виктор Ющенко возглавил в 1993 году главный банк страны, будучи старше почти на пять лет) в Европе чиновником такого ранга. Да и статус Арбузова затем был высоким (первый вице-премьер), дотянувшись в последний месяц правления Януковича до максимального (исполняющий обязанности премьер-министра с 28 января по 27 февраля 2014-го).

О деятельности Арбузова в эмиграции известно в общем-то немного.

Квартира и офис в Москве

«В Киеве я жил на съемной квартире… В Москве я сейчас снимаю жилье», — сообщил он 20 февраля 2016 года в интервью РИА «Новости». Найти это жилье журналистам не удалось.

Первым делом бывший и.о. главы правительства Украины снял офис. «Скромный, как мне показалось, офис в деловой части Москвы, на столах, этажерках — настольные флаги Украины, на стене картина — с изображением одной из старинных улиц Киева расположена так, чтобы хозяин кабинета ее всегда мог видеть», — так описывает посетивший его 3 июня 2014 года для интервью с Абузовым журналист РИА «Новости Украина». От Ростова до Рублевки. Где поселился Янукович после госпереворота © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

В интервью опубликованы и несколько фотографий из комнаты, где проходило интервью — видна «плазма» на стене, большой стол в центре, кожаный диван, кресла. Место явно предназначено для совещаний. Есть окно, но оно заботливо закрыто занавесками.

В октябре 2014 года журналисты РБК, описывая пребывание в России бывших чиновников правительства Януковича, отметили, что, по их данным, «Арбузов занимает офис в "Москве-Сити"». В этом не было бы ничего удивительно, так как именно там обосновались и многие другие видные эмигранты.

Как упомянул 25 июля 2016 года в эфире «5 канала» украинского телевидения главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, рассказывая о гибели журналиста Павла Шеремета: «Он посещал так называемый офисный центр «Москва-Сити», где все наши квазиизгнанники, которых мы обязательно получим и осудим».

Партнерство с Академией наук

В отличие от других политэмигрантов, Арбузов сразу же развил активную деятельность, постоянно выступая в российских СМИ с комментариями по экономической ситуации на Украине. При том, что его прогнозы не оказывались точными — например, уверенно обещанный им на конец 2015 года дефолт так и не произошел.

Тем не менее, бывший и.о. премьер-министра Украины быстро «вжился» в нишу эксперта и даже создал свою исследовательскую организацию. 26 июня 2014 года в Санкт-Петербурге в конференц-зале гостиницы «Эрмитаж» прошла учредительная конференция Ассоциации «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы». К слову, на мероприятии отмечалось, что создана организация еще месяцем ранее.

«У нас возникла идея создания нового научного сообщества в форме ассоциации, которое могло бы на фоне беспристрастного научного поиска… помочь нашим странам добиться восстановления доверия в Европе. Она принадлежит «отцу» нашей организации Сергею Арбузову», — заявил на учредительной конференции директор Института экономики РАН Руслан Гринберг, ставший председателем ученого совета новой структуры.

Глава президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН Жорес Алферов предложил Ассоциации использовать под штаб-квартиру здание возглавляемой им организации. Именно по этому адресу — Университетская набережная, дом 5 — и была официально зарегистрирована 1 августа 2016 года (да, по каким-то причинам лишь спустя два с лишним года после учредительной конференции) Ассоциация. Кстати, если заглянуть в регистрационные документы, Арбузов там вообще не значится, а учредителями являются две бюджетные организации (Институт экономики РАН и Санкт-Петербургский научный центр РАН) и три видных ученых (Руслан Гринберг, Борис Шмелев и Николай Межевич). Арбузов раскрыл причину политической реинкарнации Саакашвили © из личного архива Сергея Арбузова

Зачем маститым ученым мужам понадобился Арбузов, да еще в качестве начальника, чтобы осуществлять свою научную деятельность в своих же институтах — загадка. Тем не менее, эмигрант с Украины по полной использовал статус главы Ассоциации, выступая от лица таковой в 2015-м, 2016-м и 2017-м на Московском экономическом форуме, в 2015-м на панельной дискуссии БРИКС и других статусных мероприятиях.

«На простого экономиста Арбузов похож мало — встречу с корреспондентом РБК он назначает в специально арендованном зале отеля «Савой» в самом центре Москвы, передвигается глава небольшого научного института в сопровождении нескольких профессиональных охранников», — отмечалось в статье, опубликованной в РБК 22 февраля 2017 года. Подобный стиль жизни действительно стоит немалых денег.

Миллиарды на счетах

Про бизнес-схемы Арбузова в России ничего не известно, да и сам он горячо открещивается от таковых, мол, только научная деятельность.

«Все активы у меня были только на Украине. В Европе никаких счетов, недвижимости, предприятий у меня не было и нет», — утверждал политэмигрант 20 февраля 2016 года в интервью РИА «Новости». Сергей Арбузов: Украина вызывает только чувство сожаления © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

По поводу этого утверждения, конечно, есть вопросы. Еще в сентябре 2014 года заместитель генерального прокурора Украины Виталий Ярема заявил об аресте 49,3 млн. долл. на счетах Арбузова в латвийских банках, а спустя ровно два года о конфискации этих денег латвийской полицией в пользу государственной казны сообщили журналисты телепрограммы DeFacto на Латвийском телевидении. Но сам Арбузов тогда отреагировал на это с обычной невозмутимостью: «Никаких счетов в Латвии, а, следовательно, и денег на них, у меня нет и никогда не было. Все это — мифы». И конфисковали в казну, видимо, мифы.

СВОЛОЧИ. ПЕЧЕРСКИЙ СУД И ГЕНПРОКУРАТУРА ВЕРНУЛИ СЕРГЕЮ АРБУЗОВУ ВОСЕМЬ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ 21 ноября Украина впервые… Опубликовано Юрій Бутусовым Пятница, 28 ноября 2014 г.

Впрочем, по сравнению с арестованными счетами Арбузова на Украине это действительно такие мелочи, на которые даже не стоит обращать внимания.

К цифрам на счетах мы вернемся чуть дальше, а пока упомяну, что, по кулуарной информации, в 2014 — 2015 годах Арбузов и его бывший коллега по правительству Павел Клименко активнейшим образом лоббировали свое возвращение на Украину. И статус главы Ассоциации, дававший возможности контактировать с большим количеством VIP-персон, в том числе зарубежных, был здесь очень кстати.

Есть неподтвержденная информация, что в ноябре 2014 года Арбузов ненадолго приезжал в Киев. Об этом 1 декабря 2014 года утверждал по данным своих источников главред «Цензор.Нет» Юрий Бутусов, несколькими днями ранее опубликовавший копию сенсационного решения Печерского районного суда Киева от 21 ноября 2014 года, снявшего арест со счетов Арбузова, где лежало 200 млн. гривен.

После заявления Бутусова Генеральная прокуратура Украины вновь арестовала счета Арбузова, но, как утверждает главред «Цензор.Нет»: «Решение (суда. — Авт.) было принято в пятницу. А вновь арест был наложен только в вечером в понедельник (24 ноября. — Авт). На счетах было 200 миллионов гривен. Бумаги ходили с Резницкой (где находится Генпрокуратура. — Авт.) на Хрещатик (где находится Печерский суд. — Авт.) так долго, потому что утром 24-го ноября значительная часть суммы была по безналу выведена со счетов. На перевод безнала ограничений НБУ нет. Какую сумму вывели — пока информации нет». Арбузов: Я хорошо понимаю, что Порошенко сделал со страной © из личного архива Сергея Арбузова

Но и это — капля в море по сравнению с суммами, которые фигурируют в других делах. Хотя, даже на несколько миллионов долларов можно комфортно жить в эмиграции.

11 сентября 2015 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о том, что ведомством «установлены и арестованы счета компаний-нерезидентов Украины, аффилированных с Арбузовым С.Г., в национальных банковских учреждениях», причем среди арестованных активов « имеются облигации внутреннего государственного займа номинальной стоимостью 1,021 миллиарда долларов США и 1,495 миллиарда гривен».

28 мата 2017 года Краматорский городской суд принял решение о конфискации в бюджет активов на общую сумму около 1,5 млрд. долл., 25 мая 2017 года это решение подтвердил апелляционный суд Донецкой области.

Издание «Страна», анализируя перечисленные в тексте приговора оффшоры, пришло тогда к выводу: «Анализ этих материалов явственно показывает — речь идет… о скандальной покупке облигаций государственного внутреннего займа (ОВГЗ) кипрскими структурами, которые ранее в ГПУ «причисляли» к сфере интересов экс-главы НБУ Сергея Арбузова». В рамках этих манипуляций в 2011 — 2013 годах государству был нанесен ущерб на сумму 1,9 млрд. гривен и 160 млн. долл., а также 1,02 млрд. долл. в ценных бумагах.

Интересно, что как раз после конфискации этих денег Арбузов резко потерял интерес и к публичным выступлениям, и к научной деятельности. Ассоциация «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы» просуществовала еще несколько лет, пока в июне 2020 года не была создана ее ликвидационная комиссия, а 5 октября организация была официально ликвидирована.