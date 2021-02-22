В понедельник, 22 февраля, состоится встреча президентов Белоруссии и России в Сочи. Дмитрий Песков уже объявил, что это будут «весьма продолжительные» переговоры. Что конкретно обсудят Путин и Лукашенко и какие могут быть их итоги?

Интрига предстоящей встречи и внимание к ней прессы объясняются двумя факторами. Во-первых, это будет встреча, на которой президенты встречаются после того, как в Белоруссии после президентских выборов разразился политический кризис, который вор многом удалось погасить в результате политического вмешательства России, которая при этом поддержала Лукашенко (несмотря на обвинения, которые в ходе выборов Лукашенко предъявлял РФ).

Во-вторых, эта встреча, официально или неофициально, должна обозначить трек дальнейших российско-белорусских отношений, которые в последнее время по вине белорусской стороны прошли ряд жёстких испытаний. Лукашенко сделал ряд заявлений, пообещав новые президентские выборы, внесение изменений в конституцию страны, которые должны переформатировать структуры власти, ослабив авториторизм Лукашенко, и приблизить сроки реальной интеграции Белоруссии и России. Однако прошедшее 11-12 февраля нынешнего года Всебелорусское народное собрание оставило в этом плане двойственное впечатление: перемены намечены, но неопределенные и с сильно отодвинутыми сроками.

Поэтому разговор Путина и Лукашенко представляется в этом смысле историческим — грубо говоря, все останется по-старому или все изменится?

Впервые о грядущей встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Почти сразу после анонса переговоров издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в российском правительстве сообщило, что белорусский президент едет с целью получить от Путина более 3 миллиардов долларов. В то же время Лукашенко в ответ на эту информацию заявил, что «не едет в Сочи чего-то просить». Сочинские визиты Лукашенко. О чем с ним говорил Путин © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Еще одной интригой выглядит заявление главы российского МИД Сергея Лаврова, который пообещал, что «очень скоро всё будет известно» по поводу углубления интеграции двух стран в Союзном государстве. Причем, во время Всебелорусского народного собрания (ВНС) Лукашенко подчеркивал, что не согласен с идеей создания наднациональных органов в рамках данного проекта, без которых нельзя представить дальнейшее развитие Союза.

В пресс-службе Кремля также раскрыли, что во время встречи стороны обсудят «ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества». А белорусский лидер сообщил, что одной из центральных тем мероприятия станут вопросы об обеспечении обороны и безопасности.

«Ноев ковчег» Белоруссии

На фоне противоречивой информации, доносящей из России и из Белоруссии, одной из главных интриг предстоящей встречи является вероятное выделение денежных средств для белорусской стороны. Спустя несколько дней после её первого появления, в Министерстве финансов республики объяснили, что Москва и Минск действительно обсуждают возможность выделения средств. Однако речь идет об использовании остатков российского кредита в 10 миллиардов долларов, выделенных Белоруссии еще в 2011 году для строительства АЭС. Из них потратили всего 4,5 миллиарда, остальные средства были сэкономлены.

Это подтвердили и в российской Госдуме, указав, что остатки кредита, скорее всего, будут выделены для финансирования крупных госпредприятий республики — тяжелого машиностроения, а также аграрного и медицинского секторов. Снова в Сочи. О чем будут говорить Владимир Путин и Александр Лукашенко © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

То есть, слова белорусского президента о том, что «он не едет просить новый кредит», судя по всему, являются апелляцией к самой формулировке — «просить у Путина». Руководство республики всегда очень остро реагировало на то, что в информационном пространстве часто пишут о финансовой зависимости Минска от России. Там неоднократно подчеркивали, что «Россия заинтересована в инвестициях в Белоруссию не меньше, чем республика в финансовом сотрудничестве с Москвой», да и «Западу Белоруссия нужна не меньше, чем Запад Белоруссии».

Поэтому и на этот раз в белорусском парламенте журналистам уточнили, что Александр Лукашенко все-таки будет обсуждать с Владимиром Путиным финансовые вопросы, но «едет в Сочи не с просьбами, а для обсуждения экономической консолидации».

Белоруссии необходимы внешние заимствования — дефицит бюджета в текущем году запланирован на уровне 4 миллиардов белорусских рублей, а по внешним долгам нужно вернуть более 2 миллиардов долларов. При этом, на фоне политического кризиса на Запад можно больше не рассчитывать, а Китай не спешит выделять республике средства. Практика показывает, что Пекин стремится выдавать кредиты только под залог каких-то активов, и неясно, может ли Пекин заинтересоваться чем-то в Белоруссии.

В таких условиях Россия является для Белоруссии, своего рода, «Ноевым ковчегом». И, как видно по последним событиям, её «широкая душа» всегда готова прийти на помощь союзнику. При этом, складывается впечатление, что Москва не выставляет взамен какие-то условия — по-прежнему всё происходит в интересах Минска. Это может быть связано с мыслью, что кроме Лукашенко России не на кого опереться в Белоруссии, поэтому стоит его поддерживать.

Углубление интеграции или анабиоз?

Во время Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко дал четко понять, что в настоящее время Минск не готов идти на углубление интеграции. Он подчеркнул, что Союзное государство предполагает сохранение суверенитетов двух стран, и высказался, что не считает нужным формирование общих наднациональных органов с Россией: мол, хватает и ныне действующих органов.

В то же время те наднациональные структуры, которые уже есть, имеют, скорее, формальный характер, не играя существенной политической роли. Два десятка лет продемонстрировали, что реальное развитие отношений до сих пор зависит исключительно от двусторонних связей Минска и Москвы, а не от Постоянного комитета или Парламентского собрания Союза. Прорыв или дежавю? Путин и Лукашенко снова встретились в Сочи, и снова «без комментариев» © RIA Kremlin Pool | RIA Kremlin Pool | Перейти в фотобанк

Лукашенко тогда также подчеркнул заинтересованность белорусской стороны в развитии кооперационных связей и межотраслевому сотрудничеству с Россией. Кроме этого, Минск продолжает продвигать идею формирования единого рынка энергоносителей в рамках Союза или в еще более широком формате — на уровне ЕАЭС. Белоруссия по-прежнему демонстрирует заинтересованность в экономическом сотрудничестве при игнорировании политических вопросов.

Позиция России по поводу Союзного государства иная. В Москве считают, что единые рынки и дальнейшая интеграция в экономике сможет нормально функционировать только тогда, когда появятся общий эмиссионный центр, единая система налогообложения, таможенная служба, суды и Счетная палата.

Создание и функционирование этих институтов означает реализацию положений Договора о Союзном государстве, что должно устраивать обе подписавшие стороны и могло бы раз и навсегда решить все противоречия в этой сфере. Но Минск намекает, что видит в этом посягательство на суверенитет.

Как видно, интересы сторон по-прежнему упираются в данное противоречие, и развитие нормальных отношений между странами возможно только если кто-то будет уступать. Пока всё выглядит так, что на уступки гораздо больше идет Москва: она продолжает выделять экономическую помощь Белоруссии (а в августе 2020 года и политическую), а позиция Минска по поводу Союза остается неизменной.

В то же время для России сейчас важно пойти на как можно более тесную интеграцию с Белоруссией, потому что республика занимает важное геополитическое положение в центре Европы. Общие институты и наднациональные органы, обладающие широкими полномочиями, позволили бы Союзному государству стать более устойчивым и не столь зависимым от политической конъюнктуры в Минске и Москве. Удастся ли Москве добиться этого в Сочи или интеграция продолжит оставаться в состоянии анабиоза — еще одна интрига 22 февраля.

Всё идет не по плану



Одной из важных тем встречи Путина и Лукашенко станет политический кризис в республике и итоги ВНС. Россия в первую очередь заинтересована в стабилизации обстановки в Белоруссии, и в информационном пространстве возникло много тезисов, что Москва предложила провести Минску конституционную реформу и досрочные выборы президента, чтобы успокоить протестующих.

Открыто данную позицию в российском руководстве никто не высказывал, но еще прошлой осенью Сергей Лавров косвенно на это указал: «Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что, возможно, он «засиделся». На мой взгляд, он предложил очень перспективную идею — конституционную реформу. […] И президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддерживает такой его настрой». Суздальцев рассказал, с чем Лукашенко приехал в Сочи на встречу с Путиным © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Однако обсуждение этих проблем в ходе ВНС показало, что конституционная реформа отложена в долгий ящик — до 2022 года, и будет носить во многом косметический характер, потому что власть намерена сохранить президентскую республику как форму правления. И то не факт, что реформа в итоге пройдет — позиция Минска часто и быстро может меняться. Вероятно, под возможную отмену решения менять конституцию власть и объявила результаты «социологического исследования», согласно которым «абсолютное большинство населения устраивает текущий вариант Основного закона».

При этом, во время ВНС были обозначены намерения руководства как можно сильнее «закрутить гайки», что отнюдь не решит политический кризис, а временно загонит его вглубь общества, которое будет сохранять высокий протестный потенциал и в любой момент сможет вернуть ситуацию августа 2020 года, если не хуже. Российский лидер это отлично понимает, поэтому есть вероятность, что после 22 февраля белорусская власть начнет корректировать и собственную внутреннюю политику.

В общем, эта встреча для обоих президентов обещает быть весьма непростой.