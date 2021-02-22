После введения санкций против семьи Медведчуков о своём намерении участвовать в политике заявила Оксана Марченко. Она записала соответствующее заявление на английском языке и сразу встретила шквал позитивных оценок в социальных сетях

Это действительно сильный ход по целому ряду причин.

Марченко — признанная красавица, безупречно стильная и очень популярная женщина. Близка к церкви. Занимается благотворительностью.

То, что она женщина — само по себе плюс. Украина знает немало исключительно популярных женщин-политиков. К тому же она попадает и в мировой тренд (достаточно вспомнить примеры Тихановской и Навальной, которых Запад старательно раскручивал). Может потому её обращение именно на английском — западной аудитории демонстрируется, что Зеленский атакует женщину и тем уравнивается с «диктаторами».

У Марченко практически отсутствует антирейтинг. Единственный факт её биографии, который способен кого-то смутить — замужество с Медведчуком, у которого антирейтинг довольно высок. Однако, попытки ударить по Медведчуку через жену до сих пор оканчивались ничем — грязь к Оксане Михайловне не липнет.

Марченко никогда не занималась политикой, а потому очень удачно вписывается в тот общественный запрос, который привёл на президентский пост Зеленского. Это — именно то, чего не хватало ОПЗЖ для действенного противостояния «слугам народа».

Медведчук — политик номер один в современной Украине, а ОПЗЖ — крупнейшая оппозиционная партия. Соответственно, Марченко будет обеспечена исключительно квалифицированными советами и массовой поддержкой.

В общем, Зеленский сам себе создал проблему на ровном месте.

Недостатков у выдвижения в политику Марченко нет. Но есть вопросы.

Фактически выдвижение Марченко является обратной стороной политического бессилия ОПЗЖ. У избирателей уже возник вопрос — сможет ли эта партия защитить их интересы, если она не может защитить себя? Выдвижение Марченко переводит вопрос в совершенно другую плоскость, но самого вопроса не снимает и ответа на него не даёт.

Марченко вошла в политику тогда, когда беспредел задел лично её. Т.е., это не политика как таковая — это самооборона. А обороной (тем более — самообороной) войны не выиграешь.

Очень хорошо, что у ОПЗЖ появился новый лидер из неполитической среды. Но почему ОПЗЖ не озаботилась выдвижением такого лидера раньше? Ведь суть общественного запроса к моменту парламентских выборов уже была понятна.

Стоит напомнить, что КПУ, например, регулярно выводила в списки новых людей. Во время исключительно удачной для партии кампании 2012 года (почти трёхкратный рост рейтинга) первые секретари обкомов поголовно были обязаны выдвигаться по одномандатным округам. Партию это, в конце концов, не спасло, но сам-то опыт был удачным…

Ну и, наконец, само по себе выдвижение нового лидера (сколь угодно позитивного) не решает основной проблемы ОПЗЖ и страны в целом — президент пошёл по беспределу, он устанавливает режим личной диктатуры.

Возможно это, конечно, «учения» и Зеленского вернут к привычному формату политической борьбы. Во всяком случае он ОПЗЖ ещё не запретил. Но в нынешней ситуации логично ожидать, что вести дискуссию с ней никто не будет, просто потому, что и вести её некому (в этом отношении очень показательным является фейсбук ключевого технолога ОП Михаила Подоляка). Если против Марченко состряпают уголовку за, например, «финансирование терроризма» это будет как раз на уровне Подоляка и Зеленского.