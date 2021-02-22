В понедельник, 22 февраля, президент России Владимир Путин встретится в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. От этой встречи ожидают многого: прозападные эксперты уже сейчас делают алармистские заявление об утрате Белоруссией независимости, в то время как их более умеренные коллеги отмечают - страны обновят формат отношений

Белорусский борт№1 приземлился в Сочи в пятницу, 19 февраля, что породило волну сплетен и слухов. Многие недоумевали, зачем Лукашенко прилетел в Сочи настолько заранее запланированной встречи. Снова в Сочи. О чем будут говорить Владимир Путин и Александр Лукашенко © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Сам же Лукашенко накануне визита заявил: он едет в Россию не с просьбой о деньгах.

«Сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку — вот Лукашенко приедет там аж $3 млрд просить. Я не еду туда что-то просить, ничего. Вот вы видели, мы подписывали на этот год по энергоносителям, что для нас чувствительно, общим рынкам документы, вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что на этом уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит, он такой и будет. Ну что там ходить и просить. Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не собираемся просить», — отметил белорусский президент.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что переговоры Путина и Лукашенко будут «весьма продолжительными».

«Наверняка есть о чем проинформировать российского президента. Только что завершилось Всебелорусское народное собрание, весь спектр двусторонних отношений и обмен мнениями по международной проблематике», — указал он.

Накануне президентского визита, ещё во время выступления на Всебелорусском народном собрании, Лукашенко заявил о возможности отмены положения Конституции о стремлении Белоруссии к нейтралитету. Позже там же глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что географическая уязвимость Белоруссии не даёт возможность сохранять статус нейтральной страны.

«На мой взгляд, закрепленное в конституции стремление Беларуси к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. В современном глобализированном мире, пронизанном интернационализацией, нейтралитета в его классическом понимании уже не существует», — указал Макей.

На Западе забили тревогу. Прозападные эксперты заявили, что итогом визита Лукашенко к Путину может стать чуть ли не отказ Белоруссии от суверенитета. Более умеренные эксперты указывают, что итогом визита может стать углубление интеграции российской и белорусской экономик, а также пересмотр функционирования надгосударственных структур. Алексей Дзермант: Лукашенко может чувствовать себя уверенно на переговорах с Путиным © Facebook, Алексей Дзермант

Пока гадать об итогах визита Лукашенко в Сочи рано. Однако можно вспомнить о том, как белорусский президент посещал «жемчужину Краснодарского края» раньше. Если обратить внимание на более чем сотню визитов Лукашенко в РФ за всё время его президентства, окажется, что Сочи не новый для него город.

Достаточно лишь посмотреть на два последних года: 2019 и 2020.

Сочи-2020

В 2020 году Лукашенко удалось посетить Сочи аккурат перед пандемией коронавируса. 7 февраля он провёл переговоры с Путиным. Главным итогом визита белорусского президента стала договорённость о поставках российского газа на условиях 2019 года (по цене $127 тыс. за кубометр). Тогда ещё ничто не предвещало весенне-летнего охлаждения отношений России и Белоруссии.

Эта встреча запомнилась эпизодом с кашей.

«Кашу с утра ели?» — спросил Путин у Лукашенко.

«Не на воде же!» — ответил тот.

«Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится», — отметил Путин.

После начались переговоры с перерывом на хоккей. В хоккей Путин, Лукашенко и сын белорусского президента Николай играли в одной команде — «белых». Они обыграли команду-противника «синих» со счётом 13:4.

После переговоры продолжились. И если с газом удалось достичь компромисса, то с нефтью — нет.

«Поставки нефти в Белоруссию продолжатся на коммерческих условиях, мы не сможем предоставить скидок», — сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Впереди у России и Белоруссии был крайне непростой период отношений.

Сочи-2019

Визит в Сочи в 2020 году состоялся ровно через два месяца после декабрьского визита. 7 декабря 2019 года в русских субтропиках Лукашенко с Путиным обсуждали пути дальнейшей интеграции Белоруссии и России в рамках Союзного государства.

Встреча продолжалась пять с половиной часов и прерывалась на обед, где президенты смогли побеседовать «с глазу на глаз». После переговоры продолжились уже с главами правительств двух стран — Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом. Отличаться от русских: Лукашенко выступил за «хороший национализм» © president.gov.by

По итогам переговоров стало известно, что стороны согласовали 23 дорожные карты из 31.

Основные противоречия касались вопросов цены на газ для Белоруссии в 2020 году и компенсации потерь Белоруссии в результате налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.

В итоге решено было и дальше продолжить переговоры — в Санкт-Петербурге 20 декабря на саммите ЕАЭС и неформальной встрече глав государств СНГ.

Но декабрьский визит был не первым визитом Лукашенко в Сочи в 2019 году.

«Валентинов день» в том году Лукашенко тоже встречал в Сочи, где находился с 13 по 15 февраля с визитом.

Тогда Путин и его белорусский коллега обсуждали перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также вопросы энергетики и экономического сотрудничества.

Среди последних была и поставка белорусской продовольственной продукции в Россию.

14 февраля Лукашенко стал участником неформальной встречи президентов России, Ирана и Турции — Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана.

А на следующий день Путин и Лукашенко посетили образовательный центр «Сириус».

Там они провели совещание при участии министров двух стран, отвечающих за образование, культуру и спорт.

Подытоживая, можно отметить, что сочинские встречи Путина и Лукашенко в последние два года были довольно насыщенными и проблемными. Заявленные цели на них не всегда достигались. Тем не менее, они были довольно продуктивными.