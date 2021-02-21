Вот уже несколько лет предпоследняя неделя февраля не выдается для украинцев ничем особенным: длинных выходных нет, потому что 23 февраля в стране не отмечают. Вечеринок и корпоративов ко Дню защитника Отечества тоже нет, от чего проигрывают местные селебрити

Сложности со званием Народного артиста Украины Киркорова

Зато прошедшая неделя выдалась удачной для Народного артиста Украины Филиппа Киркорова. Ранее, 19 января, ему запретили въезд в Литву сроком на пять лет.

Решение во внешнеполитическом ведомстве государства обосновали тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

«Очень люблю»: Шепелев признался в чувствах Зеленскому © Дмитрий Шепелев/Инстаграм Аудрис Кутрявичюс объявил о том, что Киркорову удалось в судебном порядке обжаловать запрет на въезд в Литву.

Тем временем певец продолжает оставаться нежелательной персоной на территории Украины. В качестве причины ограничения украинская сторона также называла посещение Крыма. Территорию власти Украины считают своей, поэтому на въезд, как утверждают они, Киркоров должен был получить разрешение в Киеве, однако не сделал этого.

Во время разбирательств с Киркоровым всплыла интересная подробность: несмотря на запрет въезда в страну, он продолжает оставаться народным артистом этого государства. Ситуация странная, согласился министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко во время интервью BBC, но все не так просто.

По его словам, теоретически лишить Киркорова звания, безусловно, можно, однако пока это не планируется, ведь получил артист свой статус за реальную заслугу, когда возил украинскую начинающую поп-диву Ани Лорак на «Евровидение».

«Здесь мы ступаем на тонкий лед, потому что народных артистов у нас немало. Я так думаю, что и Лорак — какая-то заслуженная артистка (в 2008 году ей присвоили звание Народной артистки. — Ред.) Я извиняюсь, что такое скажу, но я разницы между Киркоровым и Лорак не вижу. Поэтому в данном случае сложно объяснить, почему у кого-то забирать [звание], а у кого-то-нет», — сказал Ткаченко.

А Лорак тем временем поет и покупает



Пока Киркоров судился в Литве, его бывшая подопечная Ани Лорак посетила юбилей другого запрещенного на Украине артиста — Сергея Пенкина. Свое 60-летие он отметил концертом «Мой медиамир» в Crocus City Hall.

Лорак после визита к Пенкину разразилась советом © Ани Лорак/Инстаграм Льву Лещенко.

Все это певица делает, несмотря на критику со стороны украинских радикалов. На данный момент исполнительница живет на две страны, работая то в Киеве, то в Москве, но все больше времени проводит в России и даже купила в Подмосковье особняк, став соседкой певцов Стаса Михайлова, Григория Лепса и балерины Анастасии Волочковой.

Тяжелая участь артиста, ставшего президентом

Между тем, страсти по украинскому вопросу в Киеве не утихают. На прошедшей неделе исполнитель Олег Винник дал новое интервью, в котором рассказал, что думает по поводу гастролей в России и планирует ли баллотироваться в президенты Украины.

По словам артиста, выступления в РФ за последние несколько лет ему предлагали самые разные: и на частных вечеринках, и в концертных залах, и даже на заводах. Музыкант уточнил, что отдельные организаторы даже обещали ему сделать визит в Россию тайным. Но Винник был непреклонен: не ехать в Россию — его принципиальная позиция, менять которую он не намерен.

«Не езжу… Я не могу позволить себе вещи, которые для меня болезненны. Об этом даже говорить несерьезно. Как можно себе представить? Олег сейчас полетел в Россию, выступил и вернулся назад?» — сказал певец.

Оценил артист и свои перспективы на политическом поприще, честно признавшись, что мысли заняться политикой ему в голову приходят, и в последнее время все чаще. Подстегивают такие размышления, по его словам, коллеги-артисты, которые спокойно заняли самые высокие посты в стране, не имея в политической сфере ни малейшего опыта.

Самый высокооплачиваемый певец Украины посетовал на доходы © Олег Винник/Инстаграм Владимира Зеленского, который ранее был комиком и работал в основанной им же самим студии «Квартал 95».

«Дал тебе Господь Бог возможность быть президентом — ну побыл и ушел. Ну не получилось! Ну боролся с коррупцией — ну и что? Не поборол. Как? Президент — это тот, который идет туда, откуда не возвращаются в нормальную жизнь. Либо ты отдашь свою жизнь и будешь держать страну в руках достойных, будешь примером на весь мир, либо умереть. Но побыть в кресле, а потом опять… Не знаю», — высказался Винник.

Он уточнил, что и сам бы не прочь попробовать силы на посту главы государства и к 2024 году серьезно подумает о возможности баллотироваться в президенты. К слову, в 2019 году певец поддерживал Аграрную партию во время парламентской избирательной кампании.

Дал свою оценку президентству Зеленского и другой украинский исполнитель, участник группы ТНМК («Танец на площади Конго») Фоззи (Александр Сидоренко).

«Мне кажется, что в глубине души Владимир Александрович сейчас очень жалеет о своем выборе. Теперь он знает, что у сложных проблем нет ни хороших, ни простых решений. Он бы жизнь свою, как кинопленку, прокрутил бы лет на пять назад. Потому что нам очень повезет, если все это закончится просто истечением срока каденции», — сказал Фоззи.

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«Просто умные люди выдают желаемое публикой за действительное, типа: "я выше всего, я пою о вечной любви". Таких 95%. Остается 5% по-настоящему блаженных брахманов, которые действительно могут не знать о том, что происходит. Остальные просто лукавят, потому что деньги очень нужны», — заявил Сидоренко.

Украинские «патриоты» критикуют артистов-соотечественников, если те едут выступать в Россию или просто сотрудничают с исполнителями из РФ. При этом многие российские артисты на Украине внесены в черный список и лишены права въезда на территорию государства, в этом черном списке уже более 170 имен.

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Никаких официальных комментариев по этому поводу продюсеры проекта не давали. На данный момент доступной для зрителей из России осталась только группа шоу в Instagram, правда, там публикуются исключительно отдельные короткие кусочки уже вышедших эфиров, и посмотреть программу целиком тоже не удастся.

Зато зрители из России смогут увидеть свой вариант программы на канале НТВ. В российской версии шоу жюри представлено артистами из РФ Филиппом Киркоровым, Александром Реввой, Валерией, Тимуром Родригезом и украинской ведущей Региной Тодоренко. Посмотреть передачи смогут и жители Украины.

Дочь Поляковой и путь в Европу

С доводами радикально настроенных украинцев на этой неделе позволила себе не согласиться дочь певицы Оли Поляковой 15-летняя Мария. Она приняла участие в программе «Звездный путь», после выхода которой в свет девочку завалили комментариями «по национальному признаку».

«Ну, такая девочка-еврейка не самый худший вариант, повезло просто родиться в не самой бедной семье», «Как для еврейки, то нормальная внешность», — прокомментировали личность звездной дочери.

Мария Полякова обиду решила не терпеть и указала взрослым на их странные двойные стандарты.

«Я просто ору с украинской нации, и то, как они обсирают человека за национальность. О какой Европе наша страна может говорить, когда вы осуждаете человека за национальность, хотя, как известно, чистых украинцев, чистой любой нации не бывает в нашем мире? Так что это очень смешно», — высказалась Полякова-младшая.

«Носорог!»: Полякова «спалилась» в постели с мужем © Оля Полякова/Инстаграм

Ёлка возвращается

Уроженка Ужгорода Закарпатской области, певица Ёлка (Елизавета Иванцив), в отличие от четы Поляковых, давно покинула родную страну, обосновавшись на территории России. В среду, 17 февраля, в СМИ появилась новость, что артистка возвращается на Украину, где 27 октября покажет новую программу «Мне легко» в концертном зале Киева Stereo Plaza.

На известие об этом украинские СМИ отреагировали неоднозначно, в частности, Glavcom.ua опубликовал новость о певице с таким заголовком: «На седьмом году войны Ёлка неожиданно вспомнила, что она украинка».

Как воспримут появление надолго пропавшей из страны исполнительницы радикалы, пока непонятно, но срывы концертов неугодных им артистов на Украине явление не редкое.

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В одном из давних интервью Елизавета Иванцив призналась, что «приехала в Москву бомжихой», а сейчас этот город для нее родной. Известно, что в настоящее время артистка проживает в городе Сергиев Посад Московской области.

К слову, начинала Ёлка свою музыкальную карьеру в составе ужгородской группы B&B. Позже решила строить сольную карьеру и в 2004 году выпустила дебютный альбом «Город обмана».

В 2010-2020 годах исполнительница работала судьей на украинском шоу «X-фактор», в то же время строила сольную карьеру в России и в 2012 году была признана певицей, наиболее ротируемой на российских радиостанциях.

Гребенщиков хочет поговорить

Российский музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков перерывов в посещении Киева не делал, наоборот, появляется в украинской столице все чаще, и на этих выходных он предложил украинцам побеседовать в рамках творческой встречи.

Прогноз, насколько это мероприятие пройдет спокойно, никто пока не решился давать, ведь практически в каждый визит на Украину Гребенщиков сталкивается с недовольством в свой адрес.

Так, в 2018 году во время уличного концерта на Пейзажной аллее на музыканта пытался напасть неизвестный молодой человек, который обложил Гребенщикова оскорбительными словами, обвиняя в «рашизме».

В сентябре-октябре 2020 года, когда Гребенщиков проехал по городам Украины со своим турне, за что ему «перепало» от украинской певицы Анастасии Приходько. Исполнительницу возмутило, что, пока свои артисты сидят без работы и не могут выступать из-за пандемии, руководство государства дает такое право Гребенщикову.

«Мы на карантине, а Москва в гостях… Жду Лепса, Успенскую, народных артистов Украины Баскова и Киркорова», — написала тогда Приходько.

Также Гребенщиков дал в украинской столице рождественский концерт в начале 2021 года.

Дочь Добкина и фигурант «Миротворца»

Скандально известная база «Миротворец» собирает данные на всех несогласных с нынешним украинским режимом людей, в том числе медийных. Несколько раз известных людей даже убивали, используя информацию с этого сайта. Критически радикалы относятся и к тем, кто водит дружбу с заклейменными «Миротворцем» персонами.

Несмотря на это, дочь бывшего главы Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина Алла не побоялась признаться, что хочет спеть дуэтом именно с таким человеком.

«А этой чего не хватает?»: внучка Ющенко разозлила украинцев своим вокалом © goloskrainy_official/Инстаграм

Между тем, личные данные певца Леонида Агутина внесены в «Миротворец» за то, что он якобы «участвовал в попытках легализации оккупации Крыма российскими захватчиками», а также «нарушал государственную границу» страны.

Напомним, в 2014 году жители Крыма проголосовали за возвращение своего региона в Состав Российской Федерации. На Украине это назвали «аннексией» и «оккупацией» и продолжают пополнять списки тех, кто посещал Крым без разрешения Украины.