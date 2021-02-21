21 февраля в мире отмечается Международный день родного языка. И в Белоруссии, население которой почти полностью говорит в быту по-русски, этот праздник посвящают только белорусскому языку. «Великий и могучий» игнорируется. Причем как со стороны оппозиции, так и государства

В Белоруссии в преддверии международного языкового праздника Национальная академия наук организовала «Тыдзень роднай мова» («Неделя родного языка»). В рамках данного мероприятия в разных институтах главной в государстве научной организации проводятся мероприятия, посвященные только белорусскому языку. Это среди прочего и общереспубликанский диктант по белорусскому языку, и ряд круглых столов и конференций, посвященных обсуждению статуса «мовы» в республике. Чего-то подобного, посвященного русскому языку, на котором в быту общается абсолютное большинство белорусов, нет.

Статистика и реальность. Сколько белорусов на самом деле говорят на русском языке © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Хотя по факту языком белорусов как титульной нации вполне может быть и русский. Ведь «великий и могучий» является международным языком, родным для многих народов экс-СССР.

Аналогичная картина и в системе образования — в школах и университетах республики на этой неделе проходят внеклассные часы, выступления и концерты, посвященные белорусскому языку. Вероятно, это централизованная задача идеологов.

Что касается мероприятий в честь «языка Пушкина», их настолько мало, что они растворяются как капля в море.

Несмотря на всю антагонистичность власти и оппозиции, в рядах последней ко Дню родного языка оды поют тоже исключительно белорусскому языку. Так, Светлана Тихановская 21 февраля анонсировала общенациональный диктант на «мове». Инициативы от иных оппозиционных субъектов, НКО и медиа пока остаются в тени, им не до этого: они попали под пресс государства за активное участие в акциях протеста. В прошлые же годы они тоже использовали День родного языка для продвижения белорусского языка среди своих участников, сторонников и читателей.

Свой, но «не родной» язык

Такая картина хорошо вписывалась бы в реальность, если бы в Белоруссии действительно все или хотя бы относительное большинство разговаривали на «мове». Но это абсолютно не так. Жизнь среднестатистического белоруса начинается с русскоязычной среды, что можно объективно оценить по подавляющему доминированию русскоязычных детских садов и школ, а также русскоязычных мультфильмов, которые смотрят дети в республике.

Через «а» или через «о»? Политическая филология президента Лукашенко © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Такая картина наблюдается уже у нескольких поколений жителей Белоруссии, так что для большинства из них родным языком (как первым усвоенным в детстве) является именно русский, а не белорусский.

В то же время мероприятия в честь родного языка, которые в абсолютном большинстве посвящены лишь «мове», воспринимаются белорусским обществом абсолютно естественно. Такая парадоксальная ситуация складывается потому, что в образовании, СМИ и культурной сфере республики распространяется тезис, что родной язык человека определяется его национальным происхождением.

Если обратить внимание на школьную программу белорусского языка и литературы, там едва ли не в каждом учебнике встречается тезис о том, что «мова» является родной для детей. В то же время в учебниках по русскому языку и литературе таких тезисов нет: русский закрепляется в сознании вроде как не родным для белорусов языком, а «языком соседней России, на котором из-за исторических обстоятельств все привыкли разговаривать».

Это отражается и на результатах переписи населения. Например, в 2019 году чуть более 54% жителей республики родным языком считают белорусский, и лишь 42,3% выбрали русский, что тоже выглядит совсем неправдоподобно.

Мягкая белоруссизация

Такое отношение государственных институтов к вопросу языка во многом вписывается в продвигаемую властью все последние годы идеологию, которую успели прозвать либо «мягкой белоруссизацией», либо «здоровым национализмом». Она отличается от классических восточноевропейских национализмов, выстроенных на антисоветском фундаменте, однако точно так же направлена на укрепление национальной идентичности населения.

Аккурат накануне Дня родного языка Александр Лукашенко во время посещения Купаловского театра в Минске подтвердил этот идеологический тренд власти, заявив следующее: «Всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. Но я говорю: я же президент Беларуси. При всей любви к россиянам я президент Беларуси. Поэтому я буду делать все, что надо нашим белорусам, то, что нас будет отличать. От русских тоже».

Не родной, но свой. Почему белорусы говорят на русском языке © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк Тадеуша Костюшко и Константина Калиновского — все эти факторы уже довольно давно объединяют идеологическую вертикаль с оппозицией.

В республике в последние годы становится всё меньше вывесок на русском языке. «Великий и могучий» почти исчез из минского метро, с указателей на трассах. Появилось много социальной рекламы и билбордов, популяризирующих белорусский язык. При этом в Белоруссии, в отличие от Украины, государство никак не ограничивает право граждан на образование и делопроизводство на русском языке. Он остаётся государственным.

В перспективе такая мягкая белоруссизация может оказаться гораздо более эффективной, чем радикальная риторика националистической оппозиции, вызывающая у русскоязычного большинства отторжение.

Плавная популяризация белорусского языка никому не навязывает его использование, но существенно меняет к нему отношение. Продвигает образ «мовы» как единственного родного языка для титульной нации. Это не вызывает в обществе неприятия, но при этом делает его более готовым к дальнейшей белоруссизации.