Западная Украина опять стала лидером по темпам распространения коронавируса в стране. Самые жёсткие ограничения вводятся в Прикарпатье, но это не остановит кампанию по довыборам депутата Верховной Рады

Прикарпатье с понедельника опять в «красной» зоне

17 февраля в Ивано-Франковской области, которая уже несколько дней остается лидером по суточному приросту больных COVID-19 в стране, власти решили ввести жёсткий карантин. Ограничения «красной» зоны будут действовать на Прикарпатье как минимум неделю — с 22 по 28 февраля. Как известно, вся Украина с 22 февраля 2021 года вернется к «адаптивному карантину», который продлится до мая 2021 года и предусматривает четыре типа карантинных зон — от «зелёной» до «красной».

«Критическая ситуация с COVID»: на Прикарпатье вводят жесткий карантин © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который пребывал в Ивано-Франковской области 16-17 февраля, отметил, что ситуация по распространению коронавирусной болезни там «уже, я бы сказал, почти критическая». Также он добавил, что в области полностью выполнили требования Минздрава, подготовив 50% всех больничных коек в регионе для размещения пациентов с COVID-19, при этом 80% этих коек обеспечены подачей кислорода. Однако даже при этом мест для пациентов в медучреждениях Прикарпатья всё равно не хватает. «Последние 10 дней наблюдается значительный рост числа случаев коронавирусной болезни и, что больше всего нас пугает, госпитализаций», — добавил Ляшко.

На Прикарпатье наблюдается чрезвычайно высокий уровень заболеваемости коронавирусом, во многих населённых пунктах заполненность койко-мест более 90%. В Центральной клинической больнице области нет свободных коек, в связи с чем больных размещают в коридорах и столовых. Потому 18 февраля в городке Богородчаны в 20 километрах от областного центра на базе районной больницы начали создание временного госпиталя для пациентов с COVID-19. Местные медики сообщили, что свободные койки в этой больнице заполнились пациентами «за считанные часы». Они призывают решить проблему с госпитализацией зараженных в срочном порядке, потому что некоторых больных уже отправляют на резервные места во Львовскую область.

На территории больницы в Богородчанах уже работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также 18 февраля в область доставили из столицы аппараты искусственной вентиляции лёгких для поддержания кислорода тяжелобольных. Всего в госпитале планируется развернуть 120 коек с кислородными концентраторами. В то же время модульную конструкцию госпиталя привезут, только когда потеплеет. Теперь власти Прикарпатья разрабатывают так называемый «маршрут пациента», чтобы определить, кого именно и как будут отправлять первыми в Борогодчаны.

На Украине за сутки резко выросла заболеваемость COVID-19 © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Контроль над соблюдением карантина усилен в трёх областях региона

В четверг, 18 февраля, по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в трёх областях Западной Украины решено усилить контроль над соблюдением карантина, введенного из-за коронавируса. Кроме Ивано-Франковской речь идет о Закарпатской и Черновицкой областях, где в последнее время также резко растет заболеваемость COVID-19. В связи с этим комиссия приняла решение усилить контроль, причём к проверкам будут привлечены сотрудники полиции и Госпродпотребслужбы, а также местные власти. Особое внимание привлечено к горнолыжному курорту «Буковель», где существует более 100 кафе и ресторанов, которые должны работать только на вынос.

При этом, по словам губернатора Буковины Сергея Осачука, в Черновицкой области сложилась «угрожающая ситуация» с распространением коронавируса. «Ежедневно растёт количество лиц, у которых диагностируют коронавирус, у нас уже 400 человек. Такого не было в нашей области, чтобы ежедневно больше 100 человек госпитализировали», — сказал Осачук в видеообращении 17 февраля. По словам Осачука, медицинская система Черновицкой области впервые за все время пандемии подверглась такой нагрузке.

«Мы постоянно увеличивали количество коек. Если раньше загруженность была 50% от 900, то теперь мы имеем более 50% от 1700 коек, которые мы выделили для лечения коронавируса», — рассказал глава Черновицкой областной государственной администрации (ОГА). В связи с этим уже 19 февраля все школы и колледжи в Черновцах перешли на дистанционное обучение, а с 22 февраля это же сделают и местные вузы. Детские сады продолжат работу в обычном режиме.

Эпидемия не влияет на политическую жизнь Западной Украины

На Прикарпатье продолжается кампания по выборам депутата Верховной Рады по округу №87. Одним из кандидатов является Александр Шевченко, бывший директоры курорта «Буковель», выдвинутый партией Коломойского-Палицы «За будущее». Ныне Шевченко агитирует за себя в греко-католических храмах округа, в связи с чем богослов и священник Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Юстин Бойко в открытом письме обратился к кандидату с призывом не использовать церковь в предвыборных целях.

Бойко отметил, что когда он слушает выступления Шевченко в храмах, а также панегирики в его честь из уст священников, то ему «становится стыдно» как за священников, так и за Шевченко. В обращении указано, что использование храма противоречит постановлениям Синода Епископов УГКЦ. С открытым письмом к кандидату священник обратился в связи с негативной реакцией со стороны иерархов и священников. «Обращаюсь к вам с огромной просьбой прекратить использовать церковь как площадку для предвыборной компании. Зато настоятельно рекомендую перенести ее на общественно-политическую почву, которая является наиболее подходящей для этого», — заявил священник.

Кроме Шевченко в округе зарегистрирована «Маруся Зверобой» (настоящее имя — Елена Самбул) от «Европейской солидарности». А кандидат от президентской партии «Слуга народа», спортсмен Василий Вирастюк, 19 февраля только подал документы на регистрацию в ЦИК. Он честно заявил, что проблем региона не знает, потому планирует проехать по всем 117 населённым пунктам округа, чтобы с ними ознакомиться. Как Вирастюк собирается обойти запрет на массовые мероприятия — вопрос риторический.

До введения жёсткого карантина — 19 февраля — успели провести очередную сессию депутаты Ивано-Франковского областного совета. Её главным пунктом было подписание меморандумов о сотрудничестве с Тернопольским и Полтавским облсоветами. Причём всё три областных совета контролирует коалиция, основой которой являются партии «Свобода» и «За будущее», за которыми виднеется фигура олигарха Игоря Коломойского. Для подписания документов в Ивано-Франковск приехали председатели Тернопольского и Полтавского областных светов — Михаил Головко и Александр Беленький.

Обещанного три года ждут: когда на Украине начнется вакцинация © REUTERS, Willy Kurniawan/File Photo

Львовский областной совет на своей сессии 17 февраля также провозгласил 2021-й годом Коновальца, но также и русинского писателя Маркияна Шашкевича (одного из создателей «Русской Троицы»). Однако обращения к киевским властям были иными, чем у соседей: депутаты Львовского облсовета призвали президента и Верховную Раду вернуть Степану Бандере звание Героя Украины, а также признать «борцами за независимость Украины в XX веке» воинов дивизии СС «Галичина», которую в документе лицемерно назвали «Первой украинской дивизией».

А вот запланированная на 18 февраля внеочередная сессия Хмельницкого областного совета, который тоже контролируют «Свобода» и «За будущее», не состоялась. На ней планировали заслушать отчёт Хмельницкой ОГА о подготовке к вакцинации от COVID-19, но после резких протестов фракции «Слуга народа» председатель облсовета Виолетта Лабазюк отменила своё распоряжении о созыве сессии. Недавно назначенный главой Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий, комментируя это, издевательски заметил, что «ответы на вопросы, которые выносились на рассмотрение сессии, можно получить из открытых источников, в частности, из «дорожной карты» внедрения вакцины от COVID-19, отдельного информационного портала по вопросам вакцинации — covid19.gov.ua, брифингов Хмельницкой ОГА и интернет ресурсов обладминистрации». На самом деле это не соответствует действительности.