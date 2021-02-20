Неделя прошла в подведении итогов заседания СНБОУ 2 февраля и в ожидании нового, которое состоялось 19 февраля. Итоги неутешительны: незаконное решение Владимира Зеленского не встретило сколько-нибудь существенного сопротивления ни внутри страны, ни за её пределами. Потому президент может с лёгкостью осуществлять политику личной диктатуры

Естественно, что диктатура Зеленского, целю которой является передача собственности украинских олигархов и украинского народа в руки транснационального капитала, осуществляется под заявления о демократии и независимости.

Эпидемия и вакцинация

На утро 19 февраля в стране заразились коронавирусом 1 293 672 человека. Недельный прирост составил 30 805 человек. На предыдущих неделях — 25,7 и 25,6 тыс. Рост заболеваемости связан, скорее всего, с рекордными холодами, притом что системы отопления на Украине дышат на ладан. Рост ОРВИ в этих условиях вполне естественен.

Единовременно болеет 134 580 человек, в то время как неделей ранее — 132 538.

Умерли 24 972 человека. Недельный прирост составил 798 человек. На предыдущих неделях умерло 787 и 908 человек.

Вылечились 1 106 155 человек. Недельный прирост составил 33 822 человека, в то время как на прошлой неделе — 42,6 тыс., а на позапрошлой — 60,2 тыс.

15 февраля на Украине должна была стартовать вакцинация от коронавируса, но она, естественно, не стартовала — вакцины нет. Впрочем, следует ожидать, что в феврале она всё же появится.

Во-первых, насколько известно, главе МОЗ Максиму Степанову поставлен срок до конца месяца. После чего будет решаться вопрос о его увольнении. Так что он сделает всё от него зависящее.

Во-вторых, на рынке образовался избыток вакцины AstraZeneca, от которой массово отказываются из-за низкой эффективности и непригодности для вакцинации людей старшего возраста. Например, ЮАР отказалась от миллиона доз этой вакцины. Так что при достаточной активности МОЗ Украина может её получить.

СНБОУ

Итоги прошлого заседания СНБОУ были печальными.

Во-первых, украинская оппозиция ничего не смогла противопоставить этому ходу власти. Обращение в суды необходимо, но последствий иметь не будет. Сбор подписей за импичмент президенту — процедура очевидно бессмысленная. Против лома нет приёма.

Во-вторых, Запад совершенно определённо указал, что действия украинской власти против судебной системы и независимых СМИ полностью его устраивают.

Наиболее обсуждаемыми версиями были введение санкций против руководства ОПЗЖ (вплоть до возможного запрета партии), запрет «Партии Шария» и закрытие канала «Прямой».

Ко всеобщему удивлению, два последних пункта не были исполнены, хотя соответствующие изменения в политическом пространстве всё же произошли:

— Виктор Шарий из Днепропетровска, чьи данные были использованы при регистрации партии, заявил о намерении отозвать своё разрешение об их использовании. Это даст основания для снятия партии с регистрации в законном порядке.

— Пётр Порошенко выкупил у формального собственника канал «Прямой» (как ехидно отметил киевский журналист Игорь Лесев, «Порошенко переспал с женщиной, а она оказалась его женой»). Само по себе это никак не мешало закрытию канала (Козак — тоже депутат), так что не исключено, что целью слухов было как раз проявление собственности.

По итогам заседания 19 февраля были введены санкции (в виде запрета на пользование собственностью) на Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко, а также на гражданскую жену Тараса Козака. Обвиняют их, ни много ни мало, в «финансировании терроризма», но, понятно, никаких решений суда по этому поводу нет и, более того, даже подозрение по этому обвинению не вручено.

Очевидно, задача Зеленского тут состоит в том, чтобы выбить Медведчука из украинской политики. Его место займёт группа Бойко—Лёвочкина или не займёт никто — при полной зачистке условно «левого» фланга избирателям не останется ничего иного, кроме как голосовать за «Слуг народа» и Владимира Зеленского.

Кроме того, введены санкции против нескольких граждан России, приняты меры по возвращению в государственную собственность нефтепродуктопровода «Прикарпадзападтранс» (считается, что он контролируется Медведчуком, хотя последний это опроверг, а несколько лет назад даже выиграл суд против журналиста, утверждавшего, что он контролирует ввоз нефтепродуктов из России) и принят ряд решений по Донбассу.

Секретарь СНБОУ Алексей Данилов анонсировал также введение санкций против депутатов, имеющих офшорные счета и компании, а также поднять уголовные дела, связанные с деятельностью олигархов, начиная с 1991 года. Последнее, по-видимому, означает, что: а) власть намерена заняться реприватизацией имущества олигархов; б) Порошенко ничего не грозит — будут ведь подниматься дела 1991-й, а не 2019 год.

Минские соглашения

Постановление СНБОУ предполагает разрешение украинским войскам вести ответный огонь, а также несколько секретных пунктов. Насколько можно судить, речь идёт о возвращении войск на позиции, оставленные ранее в рамках разведения сил. Некоторые эксперты говорят о мобилизации.

Секретарь СНБОУ Данилов и вовсе сказал страшное: он пообещал вносить правки в пять сценариев развития ситуации на Донбассе, которые ранее разрабатывались в недрах СНБОУ.

Вероятность масштабных боевых действий не очень высока — об этом не заявляют СМИ. С другой стороны, военные эксперты неоднократно обращали внимание на то, что сами по себе особенности театра военных действий на Донбассе предельно усложняют сосредоточение ударных группировок.

Одновременно с заседанием СНБОУ выступил Джозеф Байден, пообещавший и далее поставлять Украине вооружения, а также указавший, что «поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США».

Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, выразила полное согласие с Байденом, констатировав, что, «когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы не достигли никакого прогресса в последние годы».

Дело движется к тому, что от исполнения Минских соглашений откажутся не только Украина (которая давно это сделала) и США (которые формально не имеют к ним отношения), но и Германия.

Постановление по Майдану

17 февраля Верховная Рада приняла заявление о шестой (именно о шестой — в прошлом году Рада уже пыталась принять это постановление) годовщине Майдана. Основные идеи заявления следующие:

— Майдан — это хорошо;

— если что-то было плохо, то виноват Янукович или Путин;

— гибель людей на Майдане надо расследовать, но действия милиции расследовать не надо — они преступны по определению.

Очень показательно то, что каждый второй выступавший напоминал депутатам, что они тут только благодаря Майдану — иначе бы остались свадебными фотографами.

Хорошие цитаты:

— Сергей Соболев, «Батькивщина»: «7 лет назад в Донецке, Симферополе, Запорожье или Львове люди выходили на улицу, это было их отношение к произволу, к той жестокости, той тупости, которую проявляла власть» (вообще это состав преступления — посмел усомниться в «российской агрессии»);

— Елена Кондратюк, «Батькивщина»: «Это постановление — это реально просто точка в исторической справедливости» (мы тоже так думаем).

Ах, да — Пётр Порошенко и Владимир Вятрович не нашли времени принять участие в голосовании. Случайность, конечно…

Самое прекрасное, конечно, то, что на фоне разговоров о «сопротивлении диктатуре» Зеленский совершенно спокойно вводит элементы диктатуры.

Визит в ОАЭ

Поездка Владимира Зеленского в Объединённые Арабские Эмираты 14-15 февраля была во многом загадочной. Отношения Украины со странами Персидского залива не являются особенно важными, и у экспертов визит именно туда вызвал некоторое удивление. Потому появились разного рода конспирологические версии.

1. Визит состоялся вскоре после дня рождения Елены Зеленской (6 февраля), и многие наблюдатели заподозрили, что Владимир Александрович просто свозил супругу за государственный счёт в тёплые края.

Это, конечно, возможно, но маловероятно уже просто потому, что поездка была слишком краткой и довольно напряжённой. Так не отдыхают.

2. Ходили упорные слухи о том, что в ОАЭ Зеленский собирался встретиться с создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым с тем, чтобы предложить ему сотрудничество в борьбе с неугодным украинскому президенту контентом.

Сама по себе идея выглядит дико, но в теории представить себе такую инициативу со стороны Зеленского можно. Другое дело, что Дуров ничего такого обсуждать бы не стал и встреча, даже если она планировалась, не состоялась.

3. В ОАЭ могли состояться переговоры Зеленского с представителями окружения Виктора Медведчука. Во всяком случае, в СМИ утверждалось, что в это же время в ОАЭ из Минска летал личный самолёт Тараса Козака.

Так это или нет, неизвестно, но, по имеющейся информации, никто из заметных представителей ОПЗЖ в ОАЭ замечен не был.

Отдельным пунктом программы был скандал, возникший вокруг переговоров о совместном производстве оружия. Зеленский привёз в ОАЭ подарочный экземпляр автомата производства украинского государственного предприятия «Форт». Произошёл конфуз.

Во-первых, подарочный экземпляр оказался неисправным.

Во-вторых, Украина с 2009 года сотрудничает с Израилем и все образцы украинского автоматического оружия с 221-й по 228-ю модель разработаны там, производятся с использованием израильских комплектующих и в расчёте на израильские патроны натовского калибра 5,56 мм (на Украине патроны не производятся). Мирный договор с Израилем ОАЭ подписали только в прошлом году.

О чём думали организаторы визита — остаётся загадкой. Такое впечатление, что это сознательная провокация с целью дискредитации и президента, и главы его Офиса.