Президент Зеленский показал, что он готов к жестким политическим решениям, но эти решения принимаются в обход законов страны, говорят политические эксперты

Вечером в пятницу, 19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) провел заседание, на котором принял ряд резонансных решений.

Выступая на брифинге после заседания, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил: «Сегодня Совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц, на которых с сегодняшнего дня будут наложены санкции».

В списке оказались пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов.

Кроме того, в список попали трое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко, а также Наталья Лавренюк, которую СМИ называют гражданской женой члена ОПЗЖ Тараса Козака.

Последний оказался под санкциями в результате решения СНБО от 2 февраля. Идут на разрыв. Что означают санкции СНБО и кто следующий © president.gov.ua

«Санкции вводятся на все имущество, которое есть у Медведчука… Они (супруги. — Ред.) не имеют права его продавать, закладывать и пользоваться», — пояснил Данилов.

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» предсказуемо осудили решение СНБО.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий.

Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует», — гласит заявление партии.

О том, к чему приведет решение СНБО, а также кто еще может попасть под санкции, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

«Удар по бизнес-потенциалу Медведчука»

Решение СНБО — это стремление довести до логического завершения историю с санкциями против трех телеканалов, уверен директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Андрей Золотарев: Медведчука хотят лишить ресурсной базы для реализации политических проектов © Facebook, Золотарев Андрей

По его словам, санкции означают, что удар наносится по бизнес-потенциалу Виктора Медведчука, поскольку телеканалы вещь затратная и нужны источники финансирования, а это, как правило, бизнес.

«Понятно, что в этой ситуации пострадают бизнес-интересы в сфере газа и импорта дизельного топлива, что затруднит или сделает невозможным финансирование медийных проектов со стороны Виктора Медведчука», — отметил эксперт.

Впрочем, прогнозирует Золотарёв, Медведчук как юрист зацепится за формулировку «за финансирование терроризма» при обосновании санкций.

«Достаточно вольная трактовка, то есть должна быть доказательная база. С этим, я думаю, будут проблемы. Скорее всего, эти санкции будут оспариваться Медведчуком в суде», — сказал политолог.

В целом же, по мнению Золотарёва, ОПЗЖ не смог реально защититься от удара со стороны властей.

«Власть взяла курс на досрочные выборы»

Решения СНБО — это давление на политических противников через механизмы, которые выходят за рамки действующего законодательства, заявил директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Павел Рудяков: СНБО Украины подменил собой органы следствия и суды © РИА Новости, Нина Зотина

«Это уже второе решение СНБО, которое предусматривает ограничительные и карательные меры против политических деятелей, которые неугодны власти, их имущества, медийных ресурсов. Это расправа над политическими оппонентами», — убеждён эксперт.

Рудяков прогнозирует, что власть вынуждена будет запретить ОПЗЖ как партию, потому что «без этого они не выбьют его (Медведчука) из политического процесса».

«Они уже взяли курс на досрочные выборы, по крайней мере парламентские. Для этого им надо выбить ОПЗЖ, потому что если бы были честные выборы, хотя бы по нашим меркам, то ОПЗЖ получила бы первое место», — сказал политолог.

«Слабый ответ президента»

На фоне колоссального падения рейтинга Зеленского и его партии, а также на фоне тарифных протестов власть просто-напросто пытается ограничить работу самой популярной на данный момент оппозиционной партии в стране. Об этом говорит политолог Алексей Якубин. Алексей Якубин: Санкции против Медведчука — это слабый ответ Зеленского на падение рейтинга © Facebook, Алексей Якубин

«Я думаю, что после закрытия каналов и тарифных вопросов две трети избирателей для Зеленского точно потеряны. А этими решениями он себя дополнительно делегитимирует.

Мне кажется, это очень слабый ответ президента. Получается, он не может цивилизованно конкурировать с оппозицией», — сообщил Якубин.

Он добавил, что власть должна предъявить железобетонные доказательства, ведь санкции применяются против второго представителя оппозиционной силы.

«Зеленский дал сигнал, что он сильный президент»

Решения СНБО — это сигнал для России, пишет на своей странице в Facebook директор Украинского Института политики Руслан Бортник.

По его мнению, Зеленский и его команда готовы более жестко противостоять российским интересам в Украине и поднимают ставки в «западо-украинско-российском донбасско-крымском закулисном диалоге».

«Именно поэтому вопрос санкций принимался в контексте новой стратегии на Донбассе. Но это и прямой путь к новому обострению», — подчёркивает политолог.

Руслан Бизяев: С санкциями против Медведчука началось переформатирование политики Украины © Facebook, Руслан Бизяев

С точки зрения внутренней политики, отмечает Бортник, Зеленский дал мощный сигнал всем национальным элитам, что он «сильный Президент» — готов «закручивать гайки» и реально бороться за второй срок любой ценой.

«Зеленский возвращается в стратегическую политику (из которой он выпал на протяжении 2020-го)», — заявил Бортник.

В то же время цена для президента и страны может оказаться неприемлемо высокой — «схватка между РФ и Западом, разными украинскими финансово-политическими группами все больше напоминает "бои без правил" (даже уголовных)», добавил эксперт.

Он прогнозирует, что темы «внутренних врагов» и «войны» снова будут использоваться для отвлечения внимания от коррупции, тарифов, преступлений самой власти.

«Инструменты власти (силы)» используются не для решения социальных проблем — коррупции и бедности, отсутствия справедливости, а для решения политических задач (в этом отличие Украины от Сингапура, Южной Кореи и так далее)», — написал политолог.