Украина сократила импорт товаров из России на 35% в 2020 году, СНБО решил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападТранс», население Украины за год уменьшилось на 314 тысяч человек. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Число украинцев сократилось за год на 314 тысяч — Госстат © РИА Новости, Паже | Перейти в фотобанк Население Украины за год сократилось более чем на 300 тысяч человек

Численность населения Украины составляет около 41,5 млн человек, за прошедший год она сократилась на 314 тыс. Такие данные в четверг, 18 февраля, обнародовала Государственная служба статистики.

Всего с начала года на Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смертей больше, чем за январь-декабрь 2019 года. При этом смертность в течение 2020 года долгое время была ниже, чем в 2019 году. Так, еще за январь-октябрь умерло на 1044 человек меньше, чем годом ранее. Однако в ноябре-декабре смертность значительно выросла. Только за один декабрь умерло 67 663 человек, это на 20 313 чел. больше, чем в декабре 2019 года.

С начала 2020 года на Украине родилось 293 457 человек (годом ранее — 308 817 чел.), миграционный прирост составил 9316 человек (в 2019 году — 21 512 чел.).

«Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 48 живорожденных», — отметили в Госстате.

Напомним, по оценке статистического ведомства, численность наличного населения на Украине на 1 января 2020 года составляла 41 588 354 человек.

Демографы говорят, депопуляция стала характерной чертой Украины, и тенденцию сокращения населения преодолеть практически невозможно. По их оценкам, к 2050 году численность населения Украины сократится до 30 млн человек.

По мнению директора Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Эллы Либановой, потенциал демографического роста Украина исчерпала: «У нас 75-летних женщин в структуре населения больше, чем пятилетних девочек. Каждое следующее поколение будет меньше предыдущего». Киев-Москва. Чем Украина торгует с «агрессором»

Импорт из РФ на Украину за год сократился на 35%

Объем импорта российских товаров на Украину сократился на 35% — до $4,5 млрд в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Экспорт украинских товаров в Россию за год уменьшился на 16,6% — до $2,7 млрд. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Качки, импорт товаров из стран СНГ на Украину упал на 29% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом.

"В целом когда-то доминирующее в нашей торговле СНГ имеет в структуре украинского импорта 15,6%, а РФ — 8,4%. Благодаря росту украинского экспорта на 98% Китай занимает в структуре нашей торговли большую долю, нежели все страны СНГ", — написал Качка на своей странице Facebook.

Крупнейшим торговым партнером Украины остается Европейский союз. На ЕС приходится 40,7% торгового оборота Украины, несмотря на сокращение импорта (на 6,2% в 2020 году) и экспорта (на 11,3%).

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Торговый оборот с Турцией вырос всего на 0,2 п.п. за прошлый год и составил 4,7% от общего объема.

Напомним, ранее Государственная таможенная служба сообщила, что внешний товарооборот Украины по итогам 2020 года составил $103 млрд, что на $7 млрд меньше показателя 2019 года. В топ-3 стран, импортировавших на Украину товары в 2020 году, вошли Китай ($8,3 млрд), Германия ($5,1 млрд) и Россия ($4,6 млрд). Больше всего Украина экспортировала товаров в Китай ($7,1 млрд), Польшу ($3,3 млрд) и Россию ($2,7 млрд).

По данным Гостаможни, Россия вышла на второе место по импорту товаров ($358 млн) на Украину в январе 2021 года.

СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападТранс»

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу, 19 февраля, поручил вернуть в госсобственность трубопровод "ПрикарпатЗападТранс", который является частью нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, в настоящее время нефтепроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины. При этом никакой приватизации не проходило.

В сообщении пресс-службы президента напомнили, что решением СНБО от 2015 года Кабинету министров было поручено принять необходимые меры для сохранности и эксплуатации части нефтепродуктопровода общей длиной 1433 км, который проходит через территорию Украины.

"Однако более чем за пять лет правительство не обеспечило надлежащей защиты имущественных интересов государства и доказывания в судах различных инстанций права государства на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов. Вследствие этого государственная собственность оказалась в руках двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины", — говорится в сообщении.

Немецкая клубничка для украинцев. Европа в ожидании гастарбайтеров © AP, Matthias Rietschel

ООО "ПрикарпатЗападТранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" протяженностью около 800 км. Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси для Украины и транзита в Европу. Владельцами компании являются белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Ряд СМИ связывают Шефера с окружением народного депутата, сопредседателя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.

На этом же заседании СНБО решил ввести санкции в отношении Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также еще шести граждан России и Украины и 19 юридических лиц. По словам Данилова, санкции вводятся в связи с решением Службы безопасности Украины, усмотревшей в их деятельности нарушение статьи 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма).

Накануне партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" опубликовала заявление, в котором опровергает связь Виктора Медведчука с нефтепродуктопроводом «Самара ‒ Западное направление».

«Поздравляю всех конкурентов трубы в западном и центральном регионах! Неплохое начало года)», — отреагировал на решение СНБО директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.