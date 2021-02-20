В четверг, 18 февраля, в украинском сегменте интернета произошел очередной скандал, связанный с социальной сетью TikTok. Начался скандал с того, что киевская школьница грубо заявила о своем неприятии тотальной украинизации и навязываемого украинского «патриотизма»

Девушки предсказуемо начали угрожать возмущенные радикалы, а данные школьницы моментально оказались на «Миротворце».

В нынешнем году это уже не первый скандал, связанный с конфликтом между блогершами из Тик-тока и «патриотической общественностью». В предыдущих случаях, что характерно, речь идет о достаточно безобидных видеороликах. Однако и там, и там у украинских горе-патриотов нашлись поводы, чтобы наброситься на авторов.

Случай первый. Девушка по имени Таисия, блогер из Киева с трехмиллионной аудиторией, снимает видеоролик в компании с другим блогером. Сюжет прост: парень устраивает блиц-опрос девушке на тему того, какую страну она хотела бы посетить. Звучит вопрос: «Россия или Украина?» Таисия, объездившая Украину вдоль и поперек, но, видимо, не бывавшая в России, отвечает: «Россия».

Тут-то все и начинается.

На девочку обращает внимание полковник Генерального Штаба ВС Украины Анатолий Штефан. И, видя нарисованный компьютерной графикой российский флаг в самом сердце Украины, Штефан возмущается настолько, что идет на прямой подлог — вырезает из видео фрагмент и пишет пост следующего содержания:

«Какая твоя любимая страна? С усмешкой на лице девушка отвечает «Россия» на видео, которое набрало более 2,5 миллиона просмотров в соцсети TikTok. Это после 7 лет войны, оккупации Крыма и Донбасса, тысяч смертей лучших сыновей и дочерей украинского народа, десятков тысяч сирот, сотен тысяч сломанных судеб и где? Прямо на Майдане Независимости!»

Видео разлетается в украинском сегменте интернета, девочку начинают травить. Её данные помещают на сайт «Миротворец».

Таисия, оказавшись девчонкой не робкого десятка, пишет жалобу на представителя Минобороны, надеясь, что начальство полковника Штефана разберется в ситуации и одернет офицера.

Минобороны дает ответ:

«Минобороны с нетерпением ждет анонсированной жалобы гражданки на офицера ВС Украины Анатолия «Штирлица» Штефана.

Вопрос будет на особом контроле.

Контрольный вопрос будет особым: Украина или Россия?»

Уже 20 февраля стало известно, что Таисию заставили извиниться.

Случай второй. Некие девушки-курсанты одного из вузов МВД Украины опубликовали в том же TikTok видеоролик, в котором рассказывали о плюсах отношений с правоохранителями.

В качестве эталона они избрали российского полицейского, просто совместив свое видео с другим, которое некий сержант российской полиции записал ранее и выложил его на той же платформе.

Вряд ли они делали акцент на том, что парень из России, — скорее всего просто выбрали первого подходящего смазливого паренька в полицейской форме. Пустяки?

Радикал Сергей Стерненко так не считает. Он уже подал заявление в полицию и призвал других радикалов вычислить и наказать девушек.

Что общего у этих случаев?

Первое. Возраст авторов видеороликов. Блогерше Таисии двадцать лет, девушкам-курсантам — также на вид не более двадцати. Эти девушки начали формироваться как личности уже после победившего Евромайдана, nем не менее, как врага они Россию не воспринимают.



Второе. Непреднамеренность скандала. Очевидно, что в обоих случаях девушки никакой зрады не замышляли и скандала не ожидали.

Третье. Язык. Очевидно, в быту участницы скандалов предпочитают русский язык, притом что украинским владеют так же хорошо, — Таисия в одном из видеороликов, посвященных скандалу с Минобороны, говорит на правильном литературном украинском.

Третья история не очень похожа на первые два. Блогер Лиза Леоненко младше участниц предыдущих кейсов на пять лет. Ее видео, с которого разгорелся скандал, имеет форму агрессивного вызова «патриотической общественности», в нем содержится откровенное неуважение к украинскому языку.

«Честно говоря, такой уровень откровенности в адрес мовы и в довоенные времена бы шокировал, а уж по состоянию на 2021 год хочется задать вопрос: а девочка вообще, что ли, не понимает, в какой стране живёт?» — написал по этому поводу историк Александр Васильев.

Лизу, впрочем, строго судить нельзя — она с подростковой категоричностью выражает свое недовольство палочной украинизацией, перенося свою обиду на весь язык.

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод: политика агрессивной украинизации не заставила украинскую молодежь перейти на «ридну мову» — подростки потребляют контент на русском языке, а блогеры с видеохостингов Youtube и TikTok его создают на русском.

По данным центра контент-анализа «Пространство свободы», около 97% видеороликов, снятых украинскими видеоблогерами, сделаны на русском языке. Дело, впрочем, не в их принципиальной русофильской позиции, а в законах рыночной экономики.

Создавая видеоконтент на русском, они расширяют свою потенциальную аудиторию в разы за счет зрителей из России, Белоруссии, других постсоветских республик — следовательно, имеют возможность больше заработать.

В последние годы многие публицисты высказывалась о том, что поголовная украинизация и «бандеризация» украинского образования и молодежной политики окончательно оторвут украинскую молодежь от России и выдавят русский язык с территории русскоязычных регионов Юго-Востока Украины и Киева. И что же мы видим? Повальная украинизация русскоязычной Украины идет параллельно с сохранением доминирования русского языка в интернете.