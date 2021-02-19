Скоро заканчивается февраль, а обещанная вакцинация на Украине так и не началась. Власти обещают, что она вот-вот начнется, но отказ от российской вакцины, конфликт с Китаем и наплевательское отношение со стороны западных партнеров оставили Киев без доступной вакцины. Тем временем в Донецке вакцинация уже идет полным ходом

Затягивание вакцинации дискредитирует президента Владимира Зеленского, пополняя список его невыполненных обещаний. В то же время над министром здравоохранения Максимом Степановым нависла угроза отставки. Последнего очень желает сместить группа поддержки бывшей и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун. Фракция «Слуги народа» уже открыто угрожает Степанову отставкой. Американский посол в Москве отказался прививаться российской вакциной © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Кадровая политика и вакцинация

В Кабмине и среди «Слуги народа» идет отчаянная внутривидовая борьба за должности, что тоже не способствует ускорению поставок вакцин.

«Мы на фракции решили, что мы даем время господину министру до конца февраля. Мы понимаем, что могут быть логистические сложности, задержки рейсов и так далее. Но он обещал, что успеет до 15 февраля. 15 февраля прошло, а у нас проблемы с ввозом вакцины. Как нас убеждает Степанов — это независимые от него обстоятельства. Мы, как фракция, считаем, что господин Степанов будет нести персональную ответственность после окончания срока, который мы ему определили — конец февраля», — сообщила депутат президентской фракции Ирина Верещук.

Ранее НАБУ возбудило дело против руководства Минздрава по делу о признаках коррупции при закупке китайской вакцины по завышенным ценам.

Пытаясь спасти свое положение, Степанов 18 февраля спешно вылетел в Индию — решать вопрос с поставками вакцин, который надо было решать еще в прошлом году.

Он надеется заключить там соглашение на поставку дополнительных доз AstraZeneca и Novavax в 2021-2022 гг. Примечательно, что на днях вакцину AstraZeneca раскритиковали в ЮАР как малоэффективную против местного штамма коронавируса.

Тем не менее, председатель парламентского бюджетного комитета и нардеп от «Слуги народа» Юрий Аристов полагает, что могут возникнуть бюрократические сложности и с регистрацией этой, «проблемной», вакцины, за которой министр здравоохранения вылетел в Индию.

«Непонятны причины, почему источником инфоповода о регистрации AstraZeneca выступает Центр общественного здоровья, а не сама компания или Государственный экспертный центр. Возможно, AstraZeneca не подавалась на регистрацию вакцины в Украине сама, а вместо нее это сделал Центр общественного здоровья. Если это так, то есть большое сомнение, что в самой компании планируют поставки в Украину в ближайшее время. Поскольку это очень странно, что государственный орган сам регистрирует чужой продукт. Другое пояснение этим событиям — что регистратором выступает индийская компания Serum Institute of India, и продуктом является не вакцина компании AstraZeneka, а ее генерик под названием CoviShield», — говорит депутат. Эстонский врач встал на защиту российской вакцины © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Тем временем премьер Шмыгаль заявил, что украинцы получат вакцины уже в ближайшее время и в начале марта в Украину поступят первые партии. Речь шла о вакцинах Pfizer и BioNTech.

«Украинцы будут обеспечены безопасными и качественными вакцинами уже в ближайшее время», — заявил Шмыгаль в парламенте.

Очевидно, министр здравоохранения и премьер-министр не согласовывают свои обещания.

Денег нет

Во вторник, 16 февраля, вакцинация началась в Зимбабве, стране экономически слаборазвитой и находящейся под санкциями стран Запада.

А в украинском Минздраве до сих пор сами не знают ни сроков поставок, ни того, какую вакцину будут поставлять.

«Сейчас, вроде бы, ждем вакцину AstraZeneca, произведенную в Индии (название в Индии Covishield). До этого ждали Pfizer, но он отменил поставку. Была еще надежда на китайскую вакцину CoronaVac, которую закупали через "Лекхим". Но "Лекхим" просит перенести поставку и подал документы на перерегистрацию вакцины. Другими словами, теперь ждем чего угодно. Даже мы, сотрудники Минздрава, ничего не знаем», — говорят в министерстве.

Следует также напомнить, что речь пока идет только о первых партиях вакцин для прививания медиков.

Что же касается массовой вакцинации, то ее, как подчеркивает экономист Виктор Скаршевский, Украина может финансово не потянуть из-за нехватки средств в бюджете.

«В бюджете на 2021 год заложено всего 2,6 млрд грн на закупку вакцин, что чрезвычайно мало. Поэтому еще на стадии принятия бюджета было понятно, что вакцины будут закупать за счет кредитных средств», — утверждает экономист.

Тем временем на Украине бушует пандемия. Вакцинация и Донбасс: Бондаренко назвал главные темы заседания СНБО © РИА Новости, Нина Зотина

По сообщениям пресс-службы Минздрава, по состоянию на 19 февраля на Украине выявлено 6531 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 418 ребенка и 285 медработников. За прошедшие стуки было 120 летальных исходов.

Однако на западной Украине разбушевался еще и новый штамм Covid-19. В центральной горбольнице Ивано-Франковска заполнены все койки и пациентов кладут в коридорах. За сутки здесь было 753 заболевших. Причем вспышка, по словам местных медиков, произошла за считанные часы.

Причиной вспышки на Прикарпатье считают народные обряды и массовое посещение церквей во время прошедших рождественских праздников, а также открытые здесь горнолыжные курорты и гостиницы.

Однако депутат Аристов считает, что новый штамм завезли гастарбайтеры.

«Если вы вспомните, точно также из западных областей Украины и начиналась эпидемия. Поскольку именно там сосредоточен основной поток заробитчан, контрабанды и перемещений через границу. Сейчас происходит то же самое. И совсем скоро инфекция оттуда начнет распространяться по всей территории Украины. А поскольку новые модификации вируса имеют большую заразность, то привычные меры, которые и так выполнялись кое-как, сейчас будут значительно менее эффективными», — говорит Аристов.

Таким образом, даже поездка Степанова в Индию и закупка малоэффективной вакцины может оказаться напрасной. В то же время задержка вакцинации увеличивает количество украинцев, умерших от COVID-19 и по сути из-за халатности и политических амбиций украинских чиновников.