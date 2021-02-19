Президент Киргизии Садыр Жапаров выступил против изменения статуса русского языка в республике, подчеркнув, что это не просто средство коммуникации, а инструмент, открывающий поистине безграничные возможности. Такому подходу стоило бы поучиться его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, который силой украинизирует русскоязычных соотечественников

Накануне визита в Москву, запланированного на 24-25 февраля, киргизский лидер написал для правительственной газеты «Слово Кыргызстана» статью «Союзнические узы» о взаимоотношениях и связях Киргизии и России. Россия-Киргизия: что происходит между странами © REUTERS, Vladimir Pirogov

«Хочу особо отметить, что для Кыргызстана вопрос о месте и роли России носит не теоретический, а вполне практический характер. Заинтересованность в тесном сотрудничестве в большей мере определяется нашими национальными интересами. Мы убеждены, что укреплению сотрудничества нет альтернативы, и этому направлению во внешней политике республики отводится ключевое место. Благодаря интеграционным проектам и своей мощи Россия обеспечивает мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион», — заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что в истории взаимоотношений двух народов никогда не возникало проблем, которые могли бы создать предпосылки для взаимного отчуждения.

Статус русского языка в Киргизии

Особое внимание Жапаров уделил роли русского языка для Киргизии.

«Русский — не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. Он хорошо защищён на законодательном уровне, его статус закреплён в нашей Конституции. И я как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе. Русский язык является коммуникативным инструментом, открывающим поистине безграничные возможности для постижения современной литературы, культуры», — написал он.

Закон о наделении русского статусом официального языка в Киргизии приняли в мае 2000 года по инициативе первого президента республики Аскара Акаева, с этой инициативой он выступал ещё в 1995-м, но тогда депутаты выступили против.

«Это решение будет иметь большие последствия, так как русский язык является цементирующим фундаментом для всего нашего народа. Это язык, который позволил киргизам подняться самим и освоить мировую историю и культуру. В XXI веке он будет играть созидательную роль в истории республики», — говорил политик 20 лет назад. ИноСМИ: Без русского языка Украину в мире не услышат © Украина.ру

Благодаря тому, что закон определяет русский как язык межнационального общения, он находится под защитой государства, граждане страны могут подавать обращения в госорганы на русском, депутаты и госслужащие имеют право выступать на нём, а чиновники должны способствовать его развитию и функционированию, судопроизводство ведётся либо на государственном, либо на официальном языке, а изучение русского в школах и государственных вузах обязательно.

За 20 лет предпринималось несколько попыток изменить статус русского языка. В 2015-м представители Национальной комиссии по государственному языку утверждали, что русский якобы мешает развитию киргизского, однако на защиту официального языка встала общественность и политическая элита, в частности, бывший председатель парламента республики Зайнидин Курманов подчёркивал, что получение основной информации на русском не мешает прогрессу в продвижении киргизского — им владеют молодёжь, певцы, актеры, на нём пишутся законы и вывески. В 2019 году оппозиция выступила с инициативой провести референдум об определении статуса русского языка, но Сооронбай Жээнбеков, занимавший тогда президентский пост, категорично заявил, что русский был, есть и будет иметь статус официального в республике, а курс на развитие дружбы, стратегического партнёрства и союзничества с РФ продолжится. В 2020-м общественный деятель Садирдин Торалиев предложил лишить русский статуса официального языка, потому что, по его словам, киргизский никто не учит, так как в нём нет потребности.

«Вопрос о русском языке поднимается, как правило, в периоды различных политических событий и реформ в республике. Традиционно такие инициативы имеют резонансную ответную реакцию. Неодобрение высказывают русскоязычная часть общества, трудовые мигранты, работающие в России, политические и общественные деятели. На мой взгляд, муссирование языкового вопроса опасно тем, что может привести к дезинтеграционным процессам по целому ряду политических, экономических и культурных связей, а также вызвать раскол в обществе», — предупреждает проректор Международного университета имени Канторо Токтомаматова (расположенного в третьем по величие городе Киргизии Джалал-Абаде) Анвар Жолдошбаев. «И вырвал грешный мой язык»: что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Русский язык чувствует себя уверенно в Киргизии

В декабре прошлого года эксперты Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина представили результаты исследования конкурентоспособности русского языка в мире и его устойчивости в странах постсоветского пространства. Киргизия продемонстрировала очень хороший результат по всем трем параметрам:

русский язык в государственно-общественной сфере (статус русского языка в Конституции/основном законе страны, наличие русскоязычных сайтов/ версий официальных сайтов высших органов государственной власти, наличие русскоязычной версии портала госуслуг) — республика разделила первое место с Белоруссией и Казахстаном;

русский язык в сфере образования (доля детского населения страны, изучающего русский язык) — 4-е место, впереди только Южная Осетия, Белоруссия и Абхазия;

русский язык в научной коммуникации (доля публикаций на русском языке) — вторая позиция после Белоруссии.

В Киргизии, как отметили эксперты, сложилась парадоксальная картина: в вузах на русском языке учатся 70% студентов, а в школах — 30% детей.

«Научно-образовательный пласт киргизского языка не был сформирован. То есть этнические киргизы, владея родным языком на уровне обиходно-бытового общения, испытывали и испытывают существенные затруднения в общественно-деловой коммуникации как в устной, так и в письменной форме, а сфера профессиональной деятельности требует от носителей высокого уровня владения специальными знаниями. Нынешняя система профессионального образования Киргизии ведёт своё начало с советского периода, когда основным языком обучения был русский», — объяснила руководитель Центра исследований языковой политики и международного образования Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Светлана Камышева.

«Сегодня в республике есть высокая востребованность в его изучении. Практика показывает, что оснащение учебниками и организация учебных курсов — меры недостаточные. На развитие русского языка в республике есть социальный заказ со стороны населения, и государство должно его исполнять. Причём не только устно, но и ресурсами, мотивацией», — отмечает бывший заместитель министра образования Киргизии Умутхан Тыналиева.

Хочешь жить красиво — учи русский

Знание русского имеет для киргизов практическое значение: поскольку республика входит в состав Евразийского экономического союза, её граждане могут трудоустроиться в РФ по упрощённой процедуре, а от уровня владения государственным языком напрямую зависит, на какую должность можно претендовать. «Соплячка собакоязыкая»: украинская школьница разгневала радикалов высказыванием о языке © Елизавета Леоненко/ТикТок

И вот конкретный пример. В беседе с корреспондентом «АиФ» уроженец Бишкека Абай Ильясов рассказал: «Я заместитель управляющего японского ресторана в Москве. Получаю 80 тысяч рублей — именно благодаря тому, что я могу общаться с клиентами без малейшего акцента: меня даже за калмыка или бурята принимают. И это благодаря политике поддержки русского языка в Киргизии. А вот граждане Узбекистана и Таджикистана в массе своей в жуткие морозы работают на стройках, поскольку часто не в состоянии нормально объясниться. Конечно, это вовсе не вина простых людей, а в первую очередь неправильная политика их правительств».

Руководитель московского отделения общероссийской общественной организации «Кыргызский Конгресс», представляющей интересы киргизской диаспоры в РФ, Марсель Салахунов подчёркивает, что киргизы уже давно не дворники и официанты, а, например, работают водителями такси, менеджерами, администраторами и становятся самозанятыми, поэтому зарабатывают больше, чем мигранты из соседних республик. В конце концов, по его словам, смогут помочь своей стране, поэтому власти Киргизии должны поддерживать возможность изучения русского языка своими гражданами.

Потребность в знании русского языка осознают и люди старшего поколения, которые из республики уже никуда не уедут, но думают о будущем своих молодых родственников, как, например, пожилая женщина на базаре Оша, сама плохо говорящая по-русски, — она сказала внуку: «Без русского ты никуда!» На вопрос о возможности запрета русского языка в Киргизии 67-летний учитель средней школы в Бишкеке Турат Абаев отвечает: «Зачем? Мы же не придурки какие-нибудь!»

Согласно результатам переписи населения 2009 года, русским языком как родным и как вторым языком общения в Киргизии владело 48% населения (2 591 636 человек). Вужык Вогнэпальный: как украинский язык поиздевался над русскими сказками © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Такой подход властей Киргизии к русскому языку резко контрастирует с курсом, реализуемым властями Украины, где на фоне более активного использования молодёжью государственного языка русский остаётся достаточно популярным при повседневном общении людей среднего и старшего поколения. Как показал опрос Киевского международного института социологии, проведённый в ноябре 2020 года, 49,8% украинцев считают русский язык историческим достоянием своей страны, которое необходимо развивать. Однако президент Украины Владимир Зеленский, к слову, для которого родной язык — русский, решил продолжить курс своего предшественника Петра Порошенко на тотальную украинизацию, и его действия только усилили раскол в обществе. В частности, вступивший в силу 16 января закон, обязывающий сферу услуг перейти на государственный украинский язык, спровоцировал немало конфликтов, увольнений с работы и драк в разных регионах страны.

Придавать государственному языку приоритетное значение — это нормально, и осуждать власти за его продвижение не нужно, а что касается языков официальных или региональных, то решение о них политики должны принимать в зависимости от степени его использования населением в повседневном общении, наличия этнических групп в стране, значения языка для продвижения национальных интересов. И если наделение языка тем или иным статусом даст положительный результат, то не нужно этого бояться — государственный язык всё равно находится под особой защитой государства и всегда будет оставаться номером один.