Пока республика была в составе Украины, ее жители мало что знали о «Хизб ут-Тахрир»* и ее членах. Массовые митинги этой запрещенной в РФ организации население украинского Крыма принимало за собрания представителей меджлиса крымско-татарского народа. Однако российские законы не столь благосклонны к представителям этой группировки. Последних, как показала практика, осело в Крыму немало, и покидать его пределы они не спешат. Особо богатой на задержания выдалась уходящая неделя.
Сперва сотрудники ФСБ накрыли в Крыму шайку мошенников, которые четыре года тайно собирали деньги на финансирование запрещенного в РФ «Исламского государства»*. Спустя несколько дней силовики отчитались: пойманы еще 6 членов запрещенной «Хизб ут-Тахрир». Все уже арестованы, а двоих подозревают в покушении на насильственный захват власти.
По версии следствия, они были активными участниками запрещенной на территории России решением Верховного суда РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир», ставящей своей целью устранение неисламских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем воссоздания «Всемирного исламского халифата».
Поражает размах этой организации на территории Крыма: экстремистов задерживали в Бахчисарае, Белогорске, Симферополе, Севастополе и Советском районе. Что и говорить, количество зарегистрированных преступлений террористического характера в Крыму в 2020 году по сравнению с предыдущим выросло до 175%. По этому показателю полуостров вошел в топ-10 регионов, переместившись с 8-го на 6-е место.
Благо, что российские силовики исправно выполняют свою работу. В прошлом году в Крыму было выявлено почти втрое больше лиц, совершивших преступления террористического характера, чем в 2019-м. И вот по этому показателю республика заняла 4-е место среди регионов РФ.
— «Хизб ут-Тахрир» пустила в Крыму крепкие корни еще в украинские времена, ведь на Украине эта организация не запрещена и действует свободно, — рассказывает автор методики регионального мониторинга экстремистских настроений в молодежной среде Вадим Шиллер. — И так называемые «хизбуттахрировцы» нередко уезжали из Крыма в Сирию, где присоединялись к террористической ИГИЛ.
Эксперт не отрицает: Крым в числе тех российских регионов, которые могут стать следующей «горячей точкой» для террористов. Население полуострова на треть состоит из мусульман, которых так активно и вербуют в свои ряды экстремисты. И в этой связи постоянные задержания радикальных исламистов в Крыму выглядят вполне объяснимо.
— Когда мы приходим в СИЗО к членам этих организаций и рассказываем им о том, куда их заманили на самом деле, то они чуть не плачут, говорят: «Мы не знали вообще, куда идем», — рассказывает бывшая участница запрещенной «Хизб ут-Тахрир», специалист информационно-консультационного центра «Диалог» из Казани Фарида Хасанова. — Я сама была участницей этой организации 10 лет и только в 2014 году поняла, куда вербую людей и всю серьезность своей «работы». Когда появилась статья 205 УК РФ, мой муж отсидел трижды. Не самый лучший пример для подражания.
А вот в Духовном управлении мусульман Крыма (ДУМК) к «хизбуттахрировцам» из числа крымских татар относятся с некоторой жалостью. А как еще можно смотреть на своих братьев и сестер, попавших в беду?
— Мы обеспокоены происходящим. Каждого из нас тревожит судьба наших молодых людей, которые обманным путем попадают под влияние деструктивных групп. Призываем всех мусульман: будьте внимательны и бдительны к своим детям, — говорится в обращении ДУМК к верующим.
В этой связи еще полтора года назад прозвучала идея создания в Крыму реабилитационного центра для тех, кто попал под влияние запрещенной «Хизб ут-Тахрир».
— Экстремизм и его учения нужно выжигать не только силой оружия, но и духовным перевоспитанием, — убежден депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
С ним согласен и религиовед Вадим Шиллер. По его мнению, на передовой в противодействии распространению идей исламского экстремизма должны быть религиозные деятели.
— Носители идей традиционного ислама, служащие в мечетях, — те самые люди, которые могут доступно объяснить любому, чем ислам отличается от радикальных сект. Противостоять деструктивным явлениям должны служители культа, — уверен эксперт.
* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.