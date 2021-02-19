С момента вхождения Крыма в состав России на территории полуострова с подозрительной регулярностью стали задерживать исламских экстремистов

Пока республика была в составе Украины, ее жители мало что знали о «Хизб ут-Тахрир»* и ее членах. Массовые митинги этой запрещенной в РФ организации население украинского Крыма принимало за собрания представителей меджлиса крымско-татарского народа. Однако российские законы не столь благосклонны к представителям этой группировки. Последних, как показала практика, осело в Крыму немало, и покидать его пределы они не спешат. Особо богатой на задержания выдалась уходящая неделя.

Мусульманские радикалы со всего СНГ приземляются на Украине © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

По версии следствия, они были активными участниками запрещенной на территории России решением Верховного суда РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир», ставящей своей целью устранение неисламских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем воссоздания «Всемирного исламского халифата».

Поражает размах этой организации на территории Крыма: экстремистов задерживали в Бахчисарае, Белогорске, Симферополе, Севастополе и Советском районе. Что и говорить, количество зарегистрированных преступлений террористического характера в Крыму в 2020 году по сравнению с предыдущим выросло до 175%. По этому показателю полуостров вошел в топ-10 регионов, переместившись с 8-го на 6-е место.

Благо, что российские силовики исправно выполняют свою работу. В прошлом году в Крыму было выявлено почти втрое больше лиц, совершивших преступления террористического характера, чем в 2019-м. И вот по этому показателю республика заняла 4-е место среди регионов РФ.

— «Хизб ут-Тахрир» пустила в Крыму крепкие корни еще в украинские времена, ведь на Украине эта организация не запрещена и действует свободно, — рассказывает автор методики регионального мониторинга экстремистских настроений в молодежной среде Вадим Шиллер. — И так называемые «хизбуттахрировцы» нередко уезжали из Крыма в Сирию, где присоединялись к террористической ИГИЛ.

Одесская прокуратура отпустила экстремиста, разыскиваемого в России © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

— Когда мы приходим в СИЗО к членам этих организаций и рассказываем им о том, куда их заманили на самом деле, то они чуть не плачут, говорят: «Мы не знали вообще, куда идем», — рассказывает бывшая участница запрещенной «Хизб ут-Тахрир», специалист информационно-консультационного центра «Диалог» из Казани Фарида Хасанова. — Я сама была участницей этой организации 10 лет и только в 2014 году поняла, куда вербую людей и всю серьезность своей «работы». Когда появилась статья 205 УК РФ, мой муж отсидел трижды. Не самый лучший пример для подражания.

«Украина стала растущим хабом белого расистского экстремизма». «Центр Суфана» об «Азове» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— Мы обеспокоены происходящим. Каждого из нас тревожит судьба наших молодых людей, которые обманным путем попадают под влияние деструктивных групп. Призываем всех мусульман: будьте внимательны и бдительны к своим детям, — говорится в обращении ДУМК к верующим.

В этой связи еще полтора года назад прозвучала идея создания в Крыму реабилитационного центра для тех, кто попал под влияние запрещенной «Хизб ут-Тахрир».

— Экстремизм и его учения нужно выжигать не только силой оружия, но и духовным перевоспитанием, — убежден депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

С ним согласен и религиовед Вадим Шиллер. По его мнению, на передовой в противодействии распространению идей исламского экстремизма должны быть религиозные деятели.

— Носители идей традиционного ислама, служащие в мечетях, — те самые люди, которые могут доступно объяснить любому, чем ислам отличается от радикальных сект. Противостоять деструктивным явлениям должны служители культа, — уверен эксперт.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.