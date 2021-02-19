Вечером в четверг, 18 февраля, лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко выкупил «Прямой канал» у экс-регионала Владимира Макеенко. Это практически беспрецедентный случай в истории Порошенко: обычно он свои активы старается переписать на близких людей

Сам Порошенко пояснил желание выкупить канал грядущим заседанием Совета национальной безопасности и обороны, на котором против «Прямого» могут применить санкции.

«Вчера у меня был ужин с одной из послов "Большой семёрки", и у меня разрывался телефон, он стал красным. Со всех источников я получал сообщения — 19-го числа против господина Макеенко будут введены санкции, канал "Прямой" будет закрыт. Я получил 18 сообщений. Часть из них я показал послу», — пояснил Порошенко.

В конечном итоге он решил купить канал.

«Мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность и — два часа тому назад в государственном реестре конечным бенефициарным собственником канала "Прямой" стала Prime Assets Capital — структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу. Таким образом, Владимир Александрович, завтра на СНБО вы можете ввести санкции против "террориста" Порошенко!» — отметил вечером 18 февраля предшественник Зеленского на президентском посту. Шабовта: СНБО может готовить санкции против канала Порошенко © Facebook, Сергей Шабовта

«Прямой» и ранее связывали с Порошенко.

А работавший на канале российский экспат Евгений Киселёв рассказывал о страшной цензуре, царившей на «Прямом».

Действия Порошенко стали беспрецедентными. Ранее он был известен как мастер скрытности, человек, который скрывал права собственности, переписывая свои активы и пассивы на других.

Родная кровь

В декабре 2019 года украинские и российские СМИ со ссылкой на данные Единого госреестра юридических лиц, предпринимателей и общественных формирований (ЄДРПОУ) сообщили о том, что Порошенко передал своему старшему сыну Алексею права на компанию «Укрпроминвест-Агро», которая ведет сельскохозяйственную деятельность на 120 тыс. га земли.

«Укрпроминвест-Агро» — агропромышленная компания, которая специализируется на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки, а также животноводстве. Её деятельность ведётся в шести областях страны — на севере и в центре.

Кроме того, Алексей Порошенко стал конечным выгодоприобретателем в компании «Группа Агропродинвест», основателем которой и является «Укрпроминвест-Агро» и в которую входит ряд компаний, занимающихся хлебопродуктами и иной аграрной деятельностью.

В ноябре Алексей Порошенко стал бенефициарным владельцем части бизнеса кондитерской компании Roshen, а также получил от отца почти 10% акций в Международном инвестиционном банке. Порошенко купил телеканал «Прямой» и пригрозил Зеленскому © eurosolidarity.org

Кроме того, после получения прав на компанию Roshen Europe Алексей Порошенко стал владельцем «Центрально-Европейской кондитерской компании».

Эксперты связывали такие изменения в структуре собственности семейства Порошенко с открытыми против пятого президента уголовными делами.

Не тонет

В ноябре 2018 года олигарх Сергей Тигипко купил у Порошенко судозавод «Кузня на Рыбальском». Компания Prime Assets Capital получила за завод на $235,8 млн.

Многие не поверили в то, что Порошенко утратил контроль над предприятием. Всё дело в том, что в годы его президентства «Кузня» получала выгодные оборонные заказы от государства, что не раз становилось причиной скандалов.

Позже, в феврале 2019 года, Тигипко пояснил, зачем купил завод на полуострове неподалёку от центра Киева. По его словам, он рассматривал предприятие не столько с точки зрения производства, сколько с точки зрения земли, на которой оно расположено.

«Вот на этой территории мы и планируем начать в ближайшее время масштабный строительный проект. Скорее всего, это будет жилой массив — со школами, детскими садиками, коммерческой недвижимостью. Что же касается участка в 9 га возле железнодорожного вокзала, то на нем планируем построить большой торгово-офисный центр», — пояснял Тигипко.

А в мае 2019 года Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на ЧАО «Завод "Кузня на Рыбальском"» в размере 136 тыс. грн за подачу в 2018 году недостоверной информации о связи с семью компаниями.

Согласно обнародованному АМКУ решению от 20 мая, недостоверная информация была подана во время получения разрешения на концентрацию Тигипко опосредованно через «Евинз Лимитед» акций «Кузни на Рыбальском» в 2018 году.

АМКУ 18 октября 2018 года предоставил разрешение на концентрацию, основываясь на информации об отношениях контроля только с ООО «Строй-Реновация» и ООО «Ленд Девелопмент ЛТД Плюс».

Однако 28 декабря 2018 года в АМКУ поступило заявление-ходатайство от уполномоченного представителя «Кузни». В нём указывалось, что завод связан отношениями контроля с рядом находящихся в Киеве дочерних предприятий, среди которых: «Дом Культуры», «Медико-санитарная часть», «ЛК — Металлургия», ДП общественного питания «Парус», «Жилищно-эксплуатационная контора-ЛК», «Внешэкономсервис» и ООО «Киевгейст Инвестмент».

Очень слепой траст

Одним из болезненных для Порошенко вопросов был вопрос о владении кондитерской компанией Roshen. Приносившая баснословную прибыль «шоколадному королю» компания стала вызывать вопросы после того, как Порошенко стал президентом. Закон запрещает совмещать президентство и бизнес.

Но Порошенко, несмотря на все обещания, компанию не продал. Он передал её в слепой траст, заявив, что до истечения срока своих полномочий он не сможет управлять кондитерской компанией. Порошенко продал Тигипко завод «Кузня на Рыбальском» © ukrinform.ru

Но и с этим решением он тянул донельзя.

«Я в этом году подписал договор, наконец, о передаче моей доли в Roshen в независимый траст, который основан на модели слепого траста», — заявил Порошенко спустя полтора года после того, как стал президентом, — в январе 2016 года.

В общем, прибылей от бизнеса Порошенко не лишился, а только потерял (и то на время) право вмешиваться в управление компанией.

Дело в том, что при передаче имущества в траст оно переходит в полное распоряжение управляющего. При этом до истечения срока действия траста собственником активов становится сам траст. А вот бывший же владелец может лишь получать или не получать доход от их использования.

Так все обещания Порошенко о том, что он расстанется с бизнесом, став президентом, не были выполнены. Или выполнены, но не полностью. С бизнесом Порошенко не расстался.