Словакия и Хорватия, которые в прошлом были частью «Великой Венгрии», идут по проторенному бывшей метрополией пути, и хотят прививать своих граждан российской вакциной от коронавируса

Хорватия и Словакия хотят получить «Спутник V» в обход Брюсселя

Всё больше стран, ранее бывших частью Венгерского королевства, идут по пути Будапешта и готовятся применять российскую вакцину «Спутник V», не дожидаясь её централизованной регистрации Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Стоит отметить, что речь не идёт о нарушении норм Европейского Союза: они позволяют странам-членам ЕС регистрировать медицинские препараты по национальной процедуре для применения только на территории конкретной страны. Просто тогда вся ответственность за их использование ложится не на Брюссель, а на национальное правительство.

Кабинет министров Венгрии взял такую ответственность на себя ещё 22 января, зарегистрировав «Спутник V» для экстренного применения. На минувшей неделе уже началась вакцинация граждан Венгрии российским препаратом. Вакцину вводят в четырех больницах Будапешта пожилым людям, которые заранее зарегистрировались на вакцинацию и соответствуют определенным критериям. Всего по соглашению с Россией Венгрия должна получить 2 миллиона доз «Спутник V», этого хватит для вакцинации 1 миллиона человек из 9,7 млн населения Венгрии. Черногория получила партию вакцины «Спутник V» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

А в среду, 17 февраля, популярное хорватское издание Jutarnji list сообщило, что Хорватия готовится в ближайшие недели приобрести от 1 миллиона доз российской вакцины «Спутник V», не дожидаясь разрешения от европейского регулятора. Хорватское правительство к этому подталкивают надежды ускорить вакцинацию и привить большую часть населения до начала лета — а с ним и туристического сезона, от которого существенно зависит экономика страны. Информацию журналисты получили от источников из правящей партии HDZ, близких к премьеру Андрею Пленковичу. По их словам, переговоры о приобретении российской вакцины начались сразу после появления обзора о ней в научном журнале Lancet.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сначала был осторожно настроен в отношении российской и китайской вакцин, но изменил мнение после того, как у всего ЕС начались проблемы с вакцинацией из-за задержек с поставками. Однако 18 февраля в эфире государственной телекомпании HRT Пленкович оставил себе возможность для отступления. «Установлены первоначальные контакты с российской стороной, наши ведомства зададут определенные вопросы и сделают запросы», — сказал он, отметив, что «было бы хорошо, если бы вакцина в количестве 600 тысяч доз поступила в конце февраля — начале марта, но необходимо проявлять осторожность, если идет речь о приобретении «Спутника V» в обход ЕС».

Не удалось с первого раза решить вопрос с поставками российской вакцины в Словакию, хотя премьер этой страны Игорь Матович неоднократно заявлял о готовности производить «Спутник V» на словацких фармацевтических предприятиях. 18 февраля правительство Словакии внесло в повестку дня своего заседания вопрос о покупке и использовании российской вакцины в стране. «Я не вижу причин, по которым мы не можем использовать её здесь. Если бы у нас был „Спутник", миллионы людей могли бы пройти вакцинацию», — заявил Матович. Эту идею также поддерживают министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи и некоторые члены созданной правительством противоэпидемической комиссии, а также Ассоциация союзов работодателей Словакии.

Однако в четверг вечером Марек Крайчи сообщил, что правительство Словакии не приняло решения о закупке вакцины «Спутник V», на него наложила вето партия «За людей». Лидер входящей в правящую коалицию партии «За людей» Вероника Ремишова заявила, что «любая вакцина должна быть зарегистрирована в ЕМА». «Это установленный стандарт и это в интересах здоровья людей», — сказала Ремишова. Как известно, эта партия создана президентом Словакии в 2014-2019 годах Андреем Киской, который в годы своего правления занимал антироссийскую позицию. Вакцинация от COVID-19 в Украине терпит крах: как ей мешают жадность и глупость чиновников

Скорее всего, премьер Игорь Матович продолжит попытки убедить своих коллег по коалиции и правительству всё же разрешить применение «Спутник V» в Словакии. Ведь, как справедливо отметили в Ассоциации союзов работодателей страны, ожидание регистрации вакцины «Спутник V» в ЕМА может привести к тому, что Словакию опередят другие страны, и на рынке будет ощущаться недостаток данной вакцины, что может привести к её удорожанию.

Стоит отметить, что, кроме Хорватии и Словакии, в состав Венгерского королевства до 1918 года входила также Войводина, ныне автономный край Сербии. Тут, как и в других частях страны, вакцинация населения от COVID-19 — в том числе при помощи «Спутник V» — идёт куда активнее, чем в странах ЕС. Ныне Сербия занимает первое место на континенте по темпам вакцинации, как минимум одну дозу вакцины получили более миллиона человек.

Брюссель и Москва обменялись выпадами по поводу «Спутника V»

Стратегия Москвы по вакцинации от COVID-19 вызывает недоумение, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На пресс-конференции в Брюсселе 17 февраля она заявила, что «мы до сих пор удивляемся, почему Россия теоретически предлагает другим странам миллионы доз вакцины „Спутник V", но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения». Фон дер Ляйен также отметила, что заявка на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС еще не подавалась.

В ответ разработчики российской вакцины сообщили, что EMA назначило докладчика для постепенной экспертизы (rolling review) препарата «Спутник V». Они ожидают, что процедура вскоре начнется и агентство официально объявит об этом на своем сайте. «Запрос на одобрение для рынка ЕС — следующий шаг», — добавили разработчики. Создатели препарата подчеркнули, что рассматривают Евросоюз в качестве партнера и хотят вместе работать, «чтобы защитить европейцев и производить вакцину в ЕС».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 18 февраля, что поставки российской вакцины за рубеж будет происходить за счёт её производства в других странах. «Производство в ряде зарубежных стран будет покрывать потребности заграницы, наше отечественное производство работает на внутренний рынок. Ещё раз повторяю: абсолютным приоритетом является наш внутренний рынок и здоровье граждан Российской Федерации», — добавил представитель Кремля. «Мы не располагаем информацией о том, что где-то в каких-то регионах сложился дефицит вакцины. Просто ещё разгоняется, скажем так, внутренний спрос на эту прививку», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о темпах вакцинации.

Песков также отметил, что в Москве нет никакого дефицита вакцины, и нельзя сказать, что есть сильный ажиотаж. Все происходит отточено, чётко, без очередей, уточнил он. Днём ранее заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что в столице РФ сделали прививку от коронавируса более 555 тысяч человек (более 2% населения), а ещё около 60 тысяч москвичей записались на вакцинацию на ближайшие две недели. Степанов рассказал, до какого срока будет длиться вакцинация от коронавируса на Украине © Facebook, Максим Степанов

Хроника вакцинации в Европе и мире

В странах Евросоюза прививку от COVID-19 получили 22 миллиона человек. Об этом на упомянутой выше пресс-конференции сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пояснив, что 7 миллионов из них уже получили вторую дозу вакцины. До сих пор страны ЕС получили в общей сложности около 33 миллиона доз вакцин BioNTech/Pfizer, Moderna и Astrazeneca, в Брюсселе ожидают, что в ближайшие недели и месяцы кампания по вакцинации должна ускориться. При этом американская фармацевтическая компания Pfizer до сих пор не поставила в ЕС около 10 миллионов доз вакцин против COVID-19, которые должны были поступить ещё в декабре 2020 года. Кроме того, с задержками поступают в ЕС вакцины американской компании Moderna и британско-шведской AstraZeneca.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного применения. Данные ВОЗ показали, что эта вакцина соответствует необходимым критериям безопасности, а ее эффективность перевешивает риски, заявил на брифинге 16 февраля генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Формально список пополнился двумя позициями, поскольку одобрены два варианта вакцины: один производится в Сеуле в сотрудничестве с корейской SKBio, второй — компанией Serum Institute of India.

Таким образом, теперь вакцина от AstraZeneca сможет применяться в рамках программы COVAX, цель которой — облегчить доступ к антикоронавирусным препаратам для развивающихся стран, в число которых включена и Украина. При этом ранее ЮАР вернула индийскому производителю 1 млн доз препарата AstraZeneca после того, как появилась информация о невысокой эффективности препарата в случае заражения вариантом коронавируса, впервые выявленном в ЮАР. Кроме того, страны ЕС и Южная Корея не будет прививать людей старше 65 лет вакциной AstraZeneca в связи с отсутствием достаточных данных об эффективности данного препарата для людей старшего возраста.

17 февраля кампания по вакцинации от COVID-19 началась в Японии (одобренной за три дня до этого американской вакциной Pfizer/BioNTech), а 18-го — в Венесуэле (российским препаратом «Спутник V»). В обеих странах первыми прививку получат сотрудники здравоохранения. В Венесуэле также в первую очередь будут вакцинированы госслужащие, в частности депутаты, офицеры полиции, военнослужащие и чиновники. Остальное население получит доступ к прививкам с апреля. В минувшую субботу в Каракас было доставлено 100 тысяч доз российской вакцины.

Президент США Джо Байден 17 февраля подтвердил, что к концу июля в США будет достаточно доз вакцины против COVID-19, чтобы привить каждого жителя страны. «К концу июля у нас будет более 600 миллионов доз, достаточно, чтобы вакцинировать каждого американца», — заявил он. Байден посоветовал американцам вакцинироваться, несмотря на появление новых вариантов вируса. При этом 18 февраля газета The Washington Post сообщила, что некоторые американские дипломаты, работающие в Москве, обратились к российским властям с просьбой привить их вакциной «Спутник V». По данным издания, Госдепартамент США запрашивал для своих сотрудников 315 тысяч доз вакцин, однако пока получил менее четверти от этого объема.