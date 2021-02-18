В четверг, 18 февраля, власти Украины отмечают седьмую годовщину расстрела протестующих на Евромайдане, ставшего поворотной точкой в украинской истории. Накануне Верховная Рада большинством голосов приняла постановление, посвященное годовщине майдана, признав его «одним из ключевых моментов создания Украинского государства»

Виновными в расстрелах заочно признан президент Виктор Янукович и «Беркут», несмотря на признания участников самого Майдана. Следствие по этому делу идет уже почти 7 лет, и конца ему, похоже, не будет — чтобы не подрывать легитимность нынешней власти.

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Для успешного строительства любого объекта необходимо не только решить и постановить, но еще закупить материалы и произвести работы, а если украсть, то хотя бы не всё. Но не для этого люди подставляли рядовых участников под пули снайперов гостиницы «Украина».

Мемориала и музея на улице Институтской до сих пор нет, а строительство приобрело черты масштабной аферы, что вызывает проблемы с формированием мифологии Евромайдана. На территории, выделенной еще Петром Порошенко для мемориала в центре Киева, находится лишь строительный вагончик и кучка бревён.

В ноябре прошлого года к руководству Музея «Революции достоинства» нагрянули полицейские — прямо на открытие торжественного форума, посвященного тому самому Евромайдану. С обыском пришли сотрудники Следственного управления отдела по расследованию преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.

«Причина обысков — по предварительной информации, расследование уголовного производства, начатого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни — Музея Революции достоинства, которые совместно с частной компанией организовали схему использования бюджетных средств в особо крупных размерах с целью присвоения указанных средств», — заявили украинские правоохранители. Обыск они провели и в доме директора музея Игоря Пошивайло.

Руководство музея подозревают в расхищении большей части суммы, выделенной из бюджета на строительство мемориала так называемых героев «Небесной сотни», который должен был открыться еще в 2019 году. Средства выделялись с декабря 2018 по август 2019 года. По информации правоохранителей, из 150 миллионов гривен подрядчикам было выделено 111 миллионов, но работы фактически не проводились, а сроки, установленные договором с подрядчиками, давно истекли.

Cредства были потрачены на цели, не предполагаемые договором.

В музее Майдана провели новый обыск © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Юрист Андрей Портнов утверждает, что «кроме прямой кражи задокументированы ещё и эпизоды ведения функционерами Музея Майдана чёрной бухгалтерии и обналичивания выделенных государством средств».

Однако Портнов и ранее не был удивлен происшедшим, считая это прямым и логичным следствием Евромайдана.

«Обыск в Музее Революции достоинства. Думаю, это один из немногих случаев, когда не нужно даже пытаться узнавать дополнительные подробности, в связи с чем проводится обыск. Репутация и кредитная история у всего этого бродячего, возомнившего себя героями, ширпотреба закреплена сотнями примеров и фактов.

Раз у героев Революции обыск — значит, они что-то украли, присвоили, скрысили у своих, спрятали, обналичили, кого-то ограбили или что-то похитили из бюджета. Всегда очень простая, одноходовая и понятная фабула», — писал Портнов, комментируя обыски у руководства музея.

Это символично. Коцаба объяснил, почему на самом деле проворовался «Музей Майдана» © Facebook, Руслан Коцаба

«Но больше нам ничего не сообщали. В рамках уголовного производства по части 2 статьи 364 УК Украины нам инкриминируют сговор с целью расхищения бюджетных средств и обогащения», — рассказывает Пошивайло.

Прокуратура, в свою очередь, заявляет, что следствие еще продолжается.

«В музее немножко торопятся с выводами. Следственные действия еще продолжаются, сейчас идут экспертизы. Пока озвучить больше не можем, чтобы участники производства не могли воспользоваться этой информацией», — рассказывает спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Однако националисты, в том числе из свиты Петра Порошенко, сразу же увидели в следственных действиях очередную «зраду» и «предательство идеалов Майдана». Порошенко заявил, что снятие заочного ареста с экс-президента Украины Виктора Януковича и обыски в Музее Революции достоинства являются однозначными символами реванша. Он уверен, что власть «боится идей, которые вдохновили украинцев во время Революции достоинства».

Президент Зеленский тут же заявил о несвоевременности этого дела, попеняв правоохранителям.

«Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве. А правоохранители должны учитывать и такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий», — заявили в Офисе президента.

На этом основании можно предположить, что следствие о краже миллионов бюджетных средств будет длиться ровно столько же, сколько и следствие о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года, то есть бесконечно. Однако у националистов уже есть подсказка следственным органам и судьям по поводу того, куда же исчезли деньги.

Издание «Обозреватель» нашло в этом деле след Януковича, а стало быть, руку Кремля. Авторы издания считают, что средства были перечислены фирме, принадлежащей «офшорной прокладке Януковича». Учитывая, неторопливость украинских следователей, когда речь идет о коррупции в среде националистов, эта версия может стать основной для СМИ, пока поколения следователей будут меняться, а по ходу снова терять изъятые документы.