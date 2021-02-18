Виновными в расстрелах заочно признан президент Виктор Янукович и «Беркут», несмотря на признания участников самого Майдана. Следствие по этому делу идет уже почти 7 лет, и конца ему, похоже, не будет — чтобы не подрывать легитимность нынешней власти.
Поскольку погибших на Евромайдане сделали сакральными жертвами, в рамках националистического воспитания им устанавливают мемориалы во всех городах. В Киеве же еще в 2019 году должны были открыть центральный мемориал с музеем. Однако не тут-то было.
Для успешного строительства любого объекта необходимо не только решить и постановить, но еще закупить материалы и произвести работы, а если украсть, то хотя бы не всё. Но не для этого люди подставляли рядовых участников под пули снайперов гостиницы «Украина».
Мемориала и музея на улице Институтской до сих пор нет, а строительство приобрело черты масштабной аферы, что вызывает проблемы с формированием мифологии Евромайдана. На территории, выделенной еще Петром Порошенко для мемориала в центре Киева, находится лишь строительный вагончик и кучка бревён.
В ноябре прошлого года к руководству Музея «Революции достоинства» нагрянули полицейские — прямо на открытие торжественного форума, посвященного тому самому Евромайдану. С обыском пришли сотрудники Следственного управления отдела по расследованию преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.
«Причина обысков — по предварительной информации, расследование уголовного производства, начатого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни — Музея Революции достоинства, которые совместно с частной компанией организовали схему использования бюджетных средств в особо крупных размерах с целью присвоения указанных средств», — заявили украинские правоохранители. Обыск они провели и в доме директора музея Игоря Пошивайло.
Руководство музея подозревают в расхищении большей части суммы, выделенной из бюджета на строительство мемориала так называемых героев «Небесной сотни», который должен был открыться еще в 2019 году. Средства выделялись с декабря 2018 по август 2019 года. По информации правоохранителей, из 150 миллионов гривен подрядчикам было выделено 111 миллионов, но работы фактически не проводились, а сроки, установленные договором с подрядчиками, давно истекли.
Cредства были потрачены на цели, не предполагаемые договором.
Пропавшая сумма была перечислена на счета фиктивных фирм. Как утверждают правоохранительные органы, тендер на строительство мемориального комплекса выиграла киевская компания "Мастерская "Украина-Реставрация", но через несколько дней ее уже не стало, что дает основание думать, что фирма была лишь посредником в схеме вывода денег из бюджета. Как утверждают в прокуратуре, у этой фирмы в то время были договоры с компаниями, имеющими признаки фиктивности, и они не исключают причастности к данной схеме руководство музея.
Юрист Андрей Портнов утверждает, что «кроме прямой кражи задокументированы ещё и эпизоды ведения функционерами Музея Майдана чёрной бухгалтерии и обналичивания выделенных государством средств».
Однако Портнов и ранее не был удивлен происшедшим, считая это прямым и логичным следствием Евромайдана.
«Обыск в Музее Революции достоинства. Думаю, это один из немногих случаев, когда не нужно даже пытаться узнавать дополнительные подробности, в связи с чем проводится обыск. Репутация и кредитная история у всего этого бродячего, возомнившего себя героями, ширпотреба закреплена сотнями примеров и фактов.
Раз у героев Революции обыск — значит, они что-то украли, присвоили, скрысили у своих, спрятали, обналичили, кого-то ограбили или что-то похитили из бюджета. Всегда очень простая, одноходовая и понятная фабула», — писал Портнов, комментируя обыски у руководства музея.
Как говорил на днях директор музея, на данный момент у них изъяты все документы, а сотрудники давали показания.
«Но больше нам ничего не сообщали. В рамках уголовного производства по части 2 статьи 364 УК Украины нам инкриминируют сговор с целью расхищения бюджетных средств и обогащения», — рассказывает Пошивайло.
Прокуратура, в свою очередь, заявляет, что следствие еще продолжается.
«В музее немножко торопятся с выводами. Следственные действия еще продолжаются, сейчас идут экспертизы. Пока озвучить больше не можем, чтобы участники производства не могли воспользоваться этой информацией», — рассказывает спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Однако националисты, в том числе из свиты Петра Порошенко, сразу же увидели в следственных действиях очередную «зраду» и «предательство идеалов Майдана». Порошенко заявил, что снятие заочного ареста с экс-президента Украины Виктора Януковича и обыски в Музее Революции достоинства являются однозначными символами реванша. Он уверен, что власть «боится идей, которые вдохновили украинцев во время Революции достоинства».
Президент Зеленский тут же заявил о несвоевременности этого дела, попеняв правоохранителям.
«Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве. А правоохранители должны учитывать и такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий», — заявили в Офисе президента.
На этом основании можно предположить, что следствие о краже миллионов бюджетных средств будет длиться ровно столько же, сколько и следствие о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года, то есть бесконечно. Однако у националистов уже есть подсказка следственным органам и судьям по поводу того, куда же исчезли деньги.
Издание «Обозреватель» нашло в этом деле след Януковича, а стало быть, руку Кремля. Авторы издания считают, что средства были перечислены фирме, принадлежащей «офшорной прокладке Януковича». Учитывая, неторопливость украинских следователей, когда речь идет о коррупции в среде националистов, эта версия может стать основной для СМИ, пока поколения следователей будут меняться, а по ходу снова терять изъятые документы.